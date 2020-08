Der ehemalige "Air Berlin"-Chef und Unternehmer Joachim Hunold am Berliner Flughafen Tegel.

Joachim Hunold baute die Fluggesellschaft Air Berlin auf. Ein Gespräch über das Unternehmen, verpasste Chancen und das Terminal C.

Alles hat in Tegel begonnen: Joachim Hunold (70) kann nicht verhehlen, dass mit dem Berliner Flughafen viele Emotionen verbunden sind. Hier begann er 1991 den Aufbau seiner Fluglinie, der Air Berlin. Und hier endete ihre Zeit. Beim letzten Air-Berlin-Flug am 27. Oktober 2017 war Hunold, damals schon nicht mehr Chef der Fluglinie, mit an Bord.