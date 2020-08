Kostbarkeiten der Filmgeschichte erhalten neues Zuhause

Potsdam. Die Sammlungen des Filmmuseums Potsdam wachsen seit etwa dreißig Jahren an - nun sollen die Kulturgüter in einem neuen Gebäude untergebracht werden. Am Montag wurde der Grundstein für den Archiv-Neubau gelegt, in dem die umfangreichen Bestände der Film- und Kinogeschichte ihren Platz haben sollen. Derzeit sind die Sammlungen nach Angaben des Kulturministeriums noch beengt auf 3000 Quadratmetern in Potsdam-Bornstedt untergebracht. In dem Neubau soll die Nutzfläche auf 6300 Quadratmeter verdoppelt werden. Zudem befindet sich das Domizil direkt gegenüber der Filmuniversität mit ihrem Forschungs- und Lehrprofil Film.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erklärte zur Grundsteinlegung am Montag, die filmischen Kostbarkeiten seien bislang unter schwierigen und unzureichenden baulichen Bedingungen untergebracht. Der Neubau habe nun "endlich die versprochenen modernen Räumlichkeiten".

So erhalte das Filmmuseum mit dem Archiv-Neubau dringend benötigte klimatisierte Magazine sowie Werkstätten und Bearbeitungsräume zur Konservierung. Zudem soll ein öffentlich zugängliches Schaudepot dem Besucher Einblick in das Archiv bieten. Das Gebäude bietet außerdem Platz für Seminarräume und eine Bibliothek mit Lesesaal. Der Bau soll in den kommenden zwei Jahren errichtet werden.