Mutmaßlicher Brandanschlag auf Kiezkneipe

Berlin. In Berlin-Lichtenberg haben Unbekannte die Kiezkneipe "Morgen wird besser" angezündet. Der Staatsschutz überprüft derzeit ein politisches Tatmotiv, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner des Hauses in der Hagenstraße, in dem sich das Lokal befindet, hatten am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die die Flammen in der Kneipe löschen konnte. Unter anderem habe ein Sofa gebrannt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Die Stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, Hanna Reichhardt, schrieb am Sonntag auf Twitter von einem "rechtsradikalen Brandanschlag" auf ihre Stammkneipe, die einen jüdischen Besitzer habe.