Nicoló Luti und Moritz Heininger im Innenhof vor dem Büro ihres Start-ups DiscoEat. Das junge Unternehmen bietet ab jetzt auch die Vermittlung von Essen an und greift damit den Platzhirschen Lieferando in Berlin an.

Lieferdienste DiscoEat greift in Berlin Lieferando an

Berlin. Das neu angemietete Büro in einem Altbau in Prenzlauer Berg sieht nicht so aus, als könne man von hier aus erfolgreich in eine Schlacht ziehen, um dem großen Platzhirschen ein Stück des Kuchens zu entreißen. Das Logo des Vormieters prangt noch an einer Wand, Möbel stehen etwas wahllos verteilt in den einzelnen Zimmern herum, der Innenhof könnte fraglos dringend eine Frischzellenkur vertragen. Doch der Chef des Berliner Start-ups DiscoEat, Moritz Heininger, gibt sich bei der kurzen Führung durch die neuen Räume kampfeslustig.