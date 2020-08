Nassenheide. Ein defekter Fernseher hat in einem Einfamilienhaus in Nassenheide (Oberhavel) einen Brand ausgelöst. Die beiden Bewohner konnten das Haus nach Ausbruch des Feuers am frühen Sonntagmorgen unverletzt verlassen, wie die Polizei berichtete. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Das Einfamilienhaus sei wegen der Brand- und Rußschäden nicht mehr bewohnbar, berichtete die Polizei. Nach ersten Ermittlungen wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst.

