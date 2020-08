Berliner Jusos wählen neues Führungsduo

Das Logo der SPD an einem Revers.

Berlin. Die Jugendorganisation der SPD in Berlin hat eine neue Doppelspitze. Auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz am Wochenende traten Peter Maaß und Sinem Tasan-Funke gemeinsam gegen zwei weitere Kandidierende an und bekamen im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen, wie die Jusos mitteilten.

Den Angaben zufolge warben beide in ihren Bewerbungsreden für eine Fortsetzung des linken Regierungsbündnisses Rot-Rot-Grün in Berlin nach der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr. "Wir wollen eine linke SPD, die mit uns für eine sozialistische Gesellschaft kämpft", sagte die Juristin Tasan-Funke.

Ihr neuer Ko-Vorsitzender Maaß, der Lehramts-Referendar ist, nannte Bildungsgerechtigkeit als ein zentrales Thema für die jungen Sozialisten.

Maaß und Tasan-Funke treten die Nachfolge von Annika Klose an, die den Landesverband der Jusos seit Oktober 2015 leitete. Sie trat nicht erneut zur Wahl an.