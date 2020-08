Interview Hubertus Knabe: „Ich war noch nie so frei wie jetzt“

September 2018, in Berlin berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), dass der stellvertretende Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben soll. Die Aufregung ist verständlicherweise groß, in der Folge wird der Mann entlassen, wenig später aber auch der langjährige Direktor Hubertus Knabe. Völlig überraschend. Diese Entlassung sorgt für viel politischen Streit, im Abgeordnetenhaus beschäftigt sich derzeit noch ein Untersuchungsausschuss mit den damaligen Vorgängen und der Zukunft der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Knabe hat zwei Jahre öffentlich geschwiegen – nun erzählt er erstmals, was damals vorgegangen ist.



Berliner Morgenpost: Herr Knabe, wie geht es Ihnen?