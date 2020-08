Gesundheit 42 neue bestätigte Corona-Fälle in Berlin: Insgesamt 10 237

Berlin. Die Zahl der erfassten Corona-Infektionen in Berlin ist seit Freitag um 42 gestiegen. Es seien nun 10 237 bestätigte Fälle, teilte die Gesundheitsverwaltung am Samstagabend mit. Die Zahl der Corona-Todesfälle lag unverändert bei 224. Derzeit im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 34 Menschen, 13 von ihnen intensivmedizinisch. Die Bezirke mit den meisten bestätigten Corona-Fällen sind Mitte (1569), Charlottenburg-Wilmersdorf (1009) und Neukölln (1291). In den anderen Bezirken liegt die Zahl unter 1000.