Erst verloren sie Air Berlin, jetzt TXL

Lucy und Manuel Arnold strahlen, als sie wieder in ihre alten Air Berlin-Uniformen schlüpfen. „Die gemeinsame Zeit als bei Air Berlin war die schönste unseres Lebens“, sagt die 36-jährige Lucy Arnold lächelnd, „und mit dieser schönen Zeit verbinden wir natürlich auch Tegel, von wo aus wir meistens gestartet sind.“ „Air Berlin und Tegel, das war wie eine Familie für uns“, stimmt ihr Mann Manuel zu. „Es ist daher schon hart, nach der Fluggesellschaft auch noch einen so tollen Berliner Airport zu verlieren.“

Die Arnolds sind seit 2005 Flugbegleiter. Kennengelernt haben sie sich bei der Grundausbildung für Air Berlin und danach fünfzehn Jahre lang Seite an Seite über den Wolken gearbeitet. „Am schönsten waren die Langstreckenflüge in die USA“, sagt der 41-jährige Manuel Arnold, „die fühlten sich fast immer wie Urlaube an.“ Der 27. Oktober 2017 war für die beiden ein „sehr schlimmer Tag“, sage sie – es war der letzte Tag für sie bei Air Berlin. Manuel trug als Purser die Verantwortung für die ganze Kabinencrew.

Danach flogen sie für Eurowings und seit 2019 für Germanwings. Seit der Abwicklung der Lufthansa-Tochter sitzen die Arnolds jedoch zuhause und warten darauf, wie es weitergeht. „Leider schon seit Mitte März, bezahlt wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres“, sagt Lucy, und Manuel: „Wir sehnen uns nach dem Fluglärm und auch nach den Passagieren.“ Denn trotz neun Milliarden Euro Staatshilfe habe die Lufthansa ihnen noch immer keine Jobgarantie ausgesprochen.

So wirkt die Vergangenheit im Blick zurück für die beiden umso schöner. „Wir haben sehr viele schöne Erinnerungen an Air Berlin und Tegel“, sagt Lucy Arnold, „die ganze Atmosphäre vor Ort war atemberaubend. Das Bodenpersonal, die Angestellten – sie waren alle genauso, wie man sich Berlin eben vorstellt. Eine coole Truppe. Herzlich, direkt und mit einer Berliner Schnauze gesegnet. Wir hatten wirklich viel Spaß zusammen.“

„Die kurzen Wege in Tegel waren super“, meint auch Manuel Arnold, „alles war so nah und selbst wenn die langen Schlangen ab und zu genervt haben, ist es doch erstaunlich, was dieser kleine Flughafen als Provisorium die letzten Jahre geleistet hat.“ So recht konnten sich die Arnolds nie von „Air Berlin“ trennen. „Ich erinnere mich noch an unseren ersten Flug für Eurowings“, berichtet Lucy, „die Gesellschaft hatte uns noch keine neuen Uniformen gestellt, also erschienen wir in unserer Air Berlin-Ausstattung. Viele Passagiere haben sich darüber gefreut und gefragt, ob es uns schon wieder gibt.“

In einem Punkt ist sich das Ehepaar einig: Dass Tegel hätte offenbleiben können. „Warum sollte eine Metropole wie Berlin nicht zwei Flughäfen haben?“, fragt Manuel, „der stadtnahe Flughafen Tegel war für viele Geschäftsmänner und Touristen ein echter Gewinn. Das wird so am Großflughafen Berlin-Brandenburg nicht mehr möglich sein.“ „Wenn man Tegel schließt, verliert Berlin“, ist sich auch Lucy Arnold sicher. Aber auch am BER würden die Arnolds gerne als Flugbegleiter weiter machen, sie bleiben da optimistisch. „Natürlich würde ich mich am meisten darüber freuen, auch weiterhin am TXL arbeiten zu dürfen“, sagt Manuel Arnold, „aber das ist ja leider keine Option mehr.“