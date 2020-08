Regionalliga Nordost startet mit Fans

Berlin (dpa) – Zum Start der Fußball-Regionalliga Nordost sind an diesem Wochenende bei sieben der insgesamt zehn Spiele wieder Zuschauer dabei. Nur die drei Partien in Berlin laufen wegen der Corona-Verordnungen noch ohne Fans. Allerdings werden am zweiten Spieltag auch bei den Viertliga-Spielen in der deutschen Hauptstadt wieder Anhänger dabei sein können, erklärte der Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, Holger Fuchs: "Das ist ein Hoffnungszeichen. Dafür haben wir und die Vereine viel Kraft investiert." Eine generelle Verpflichtung zu Corona-Tests gebe es für die 20 Vereine nicht, sagte Fuchs am Freitag.

Möglich wird die Rückkehr der Fans durch Hygienekonzepte, die von den zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden in den Spielorten bestätigt werden mussten. Zuvor hatten der Deutsche Fußball-Bund, die fünf Regionalverbände und die 21 Landesverbände ein Muster-Hygienekonzept erarbeitet, das den Vereinen als Grundlage galt. Der Anzahl der Fans richtet sich nach den jeweiligen Bedingungen in den Stadien. Teilweise können sogar Stehplätze unter Einhaltung der im jeweiligen Bundesland gültigen Corona-Verordnung belegt werden.

Bei der Partie FC Carl Zeiss Jena gegen SV Babelsberg 03 dürfen bei genereller Maskenpflicht sogar 1895 Zuschauer ins Stadion. Beim Spiel Chemnitzer FC gegen FC Viktoria 1889 Berlin sind 1000 Teilnehmer zugelassen, darunter fallen allerdings auch die Mannschaften, Betreuer, Ordner oder Medienvertreter. Bei Energie Cottbus gibt es ein auf knapp 50 Seiten angewachsenen Hygienekonzept, gegen Lichtenberg dürfen 345 Fans ins Stadion. Zudem sind 400 Dauerkarten-Inhaber der Sponsoren erlaubt. In Bischofswerda sind gegen den VfB Auerbach bei 1000 Zuschauern auch Gästefans zugelassen.