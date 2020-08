VBB lässt Kunden in Berlin und Brandenburg kostenlos fahren

Um die Mehrwertsteuersenkung an Fahrgäste weiterzugeben gelten bei BVG, Deutscher Bahn an den Septemberwochenenden Sondertarife.

Berlin. Inhaber von Zeitkarten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) dürfen an den vier Septemberwochenenden sowie am autofreien Tag am 22. September kostenlos in ganz Berlin und Brandenburg fahren. Damit reagieren der VBB und die insgesamt 37 Verkehrsunternehmen in den beiden Ländern auf die seit Juli geltende Mehrwertsteuerreduzierung.