Bildungsmonitor: Berlin verbessert sich um drei Plätze

Berlin. Im bundesweiten Vergleich hat sich Berlin bei der Bildung verbessert. Die Hauptstadt ist auf den 13. Platz der 16 Bundesländer geklettert – im vergangenen Jahr rangierte Berlin noch auf dem letzten Platz. Das belegt das Ergebnis der Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). In dieser werden anhand von insgesamt 93 Indikatoren in 12 Handlungsfeldern bewertet, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.

Neues Schlusslicht im Ländervergleich ist Sachsen-Anhalt, aus dem vorletzten Platz landete Bremen. Brandenburg belegt den 14. Platz. Dagegen konnte Sachsen seinen Spitzenplatz vor Bayern behaupten. Dritter bleibt Thüringen.

Berlin schneidet gut bei den Betreuungsangeboten an Kitas, Schulen und Hochschulen ab – dazu zähen besonders Ganztagsangebote. Das zeigt sich auch an der gestiegenen Anzahl der Hochschulabsolventen und den Forschern, von denen viele gemessen an der Wirtschaftskraft in Berlin tätig sind.

Bildungsmonitor: Berlin weiter mit hoher Schulabbrecherquote

So positiv sich dieses Ergebnis zunächst liest, es besteht laut Studie ein deutliches Verbesserungspotenzial bei den Handlungsfeldern berufliche Bildung, Bildungsarmut, Schulqualität und Integration. Kurzum: Die Schulabbrecherquote ist immer noch relativ hoch. Besonders die durchschnittlichen Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften seien niedrig, heißt es. Ein Grund dafür sei die soziale Herkunft.

Details zum Berliner Abschneiden beim INSM Bildungsmonitor 2020 finden Sie hier.