Positive Fälle gibt es bereits an neun Schulen. Ein Bündnis will eine Milliarde Euro Soforthilfe für Hygiene und mehr Personal.

Corona in Berlin Eltern fordern Maskenpflicht auch in Berliner Klassenzimmern

Berlin. Eigentlich sollten Berlins Schulen nach den Ferien zum Regelbetrieb unter Auflagen zurückkehren. Doch schon kurz nach dem Start gibt es in mehreren Bezirken Fälle von infizierten Schülern oder Lehrern. Zuletzt wurde am Donnerstag an der Max-Bill-Schule in Weißensee eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet, wie Pankows Schulstadtrat Torsten Kühne (CDU) bestätigte. Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Treptow-Köpenick wurde vorsorglich geschlossen.