Man stirbt bei Verkehrsunfall bei Rathenow

Rathenow. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 in der Nähe des Rathenower Ortsteils Steckelsdorf (Havelland) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr der 35-Jährige aus dem Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit seinem Auto Richtung Rathenow, als er aus noch unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Transporter zusammenstieß. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle starb. Der 37-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Wegen Bergungungsarbeiten war die B188 bis zum späten Mittwochabend gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache.

( dpa )