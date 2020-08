Volleys erwarten Neuzugänge aus Brasilien in Berlin

Berlin. Der 13-köpfige Kader des Volleyball-Bundesligisten Berlin Volleys wird aller Voraussicht nach Anfang kommender Woche komplett sein. Die Ankunft der drei noch fehlenden Brasilianer Eder Carbonera, Davy Moraes und Renan Michelucci wurde jetzt fest terminiert. Eder wird demnach am Sonntag aus Rio de Janeiro mit Stopp in London nach 14 Flugstunden in Berlin-Tegel eintreffen, tags darauf werden an gleicher Stelle die über Paris fliegenden Moraes und Michaelucci erwartet.

Die drei brasilianischen Neuzugänge konnten nicht rechtzeitig zum Start der Saisonvorbereitung der BR Volleys am vergangenen Montag in der Hauptstadt sein. Es gab im Zusammenhang mit den Reisebeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie in ihrer Heimat Probleme mit der Erteilung der Visa.

Alle drei Spieler werden vom Flughafen Tegel aus direkt in die Charité gefahren, um sich dort einem Corona-Test zu unterziehen. Sollten die Befunde keine Infektionen anzeigen, könnten sie dann in Kürze in den Trainingsbetrieb bei ihrem neuen Club einsteigen. Erst am 17. Oktober beginnt die neue Saison in der Bundesliga.