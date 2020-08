Mehrwertsteuer BVG will Steuersenkung im November an Fahrgäste weitergeben

Berlin. Die BVG will die von der Bundesregierung eingeführte Senkung der Mehrwertsteuer im November an die Kunden weitergeben. Es soll keine Rückzahlung geben, BVG-Nutzer erhalten dagegen mehr Leistungen für das gleiche Geld, kündigte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag im Verkehrsausschuss an.

Eine Rückerstattung der Mehrwertsteuersenkung an jeden einzelnen BVG-Nutzer würde einen unverhältnismäßgen Verwaltungsaufwand bedeuten.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beschlossen. Die BVG erlöst nach Angaben Günthers dadurch rund neun Millionen Euro mehr.

