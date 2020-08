Basis nominiert Sawsan Chebli, Druck auf Müller wächst

Die Staatssekretärin behält sich vor, gegen den Regierungschef anzutreten. Müller wird wohl bis 2021 an der Spitze des Senats bleiben.

Berlin. Ganz so harmonisch, wie sich das die führenden SPD-Strategen ausgedacht haben, wird der Wechsel des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller in den Bundestag wohl doch nicht gelingen. In Charlottenburg-Wilmersdorf, wo er sich um die Kandidatur für ein Direktmandat bemüht, gibt es Gegenwind. Und auch die Frage, ob es gut ist, wenn Müller bis Ende der Legislaturperiode im Roten Rathaus bleibt, wird immer lauter gestellt.