Feuerwehr wegen Hitze im Ausnahmezustand

Berlin. Wegen der anhaltenden Hitze hat die Berliner Feuerwehr am Mittwochmittag den Ausnahmezustand ausgerufen. Grund war, dass plötzlich viele Menschen auf einmal die 112 gewählt haben. „Zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr haben uns rund 100 Notrufe zu medizinischen Problemen erreicht – fast ausschließlich Herz-Kreislauf-Beschwerden“, sagte Sprecher Thomas Kirstein. Bis zum Ende des Ausnahmezustands um 15 Uhr habe man 280 Rettungseinsätze gefahren, wozu acht zusätzliche Wagen in den Dienst genommen worden seien, so Kirstein weiter.

Normalerweise würden innerhalb von 24 Stunden zwischen 1200 und 1400 Notrufe zu medizinischen Problemen eingehen, so Kirstein weiter. Am Dienstag seien es bereits 1600 gewesen. So geballt wie am Mittwochmittag sei es aber bisher nicht gewesen. Die anhaltende Wärme, die sich zwischen den Häusern staut, und die Tatsache, dass Menschen vielleicht schon seit einigen Tagen zu wenig trinken, mache sich nun bemerkbar. „Nehmen Sie also ausreichend Flüssigkeit zu sich, halten Sie sich im Schatten auf und haben Sie ältere Menschen im Blick“, appellierte Kirstein an die Berlinerinnen und Berliner.

Auch die Waldbrandgefahr steigt weiter an

Am Mittwoch lagen die Temperaturen in und um Berlin den fünften Tag in Folge über 30 Grad Celsius. Auch für Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein voraus. Die Feuerwehr warnt daneben auch vor der steigenden Waldbrandgefahr. Daran würden auch vereinzelte Regenschauer nichts ändern. Wer im Wald spazieren geht oder mit dem Auto hindurchfährt, sollte daher nicht rauchen. Auch Feuer oder Grillen ist erst ab einer Entfernung von 100 Metern zum Waldrand erlaubt.