Badende am Tegeler See

Gesundheit Baden in Berliner Seen: Warnung vor Blaualgen und Zerkarien

Berlin. Das anhaltend heiße Wetter treibt viele Berlinerinnen und Berliner an Seen und andere Badegewässer. Doch wirklich ungetrübt ist das Badevergnügen nicht mehr. Die Hitze der vergangenen Tage hat das Wasser stark erwärmt, was das Wachstum von Blaualgen begünstigt. Einige der Blaualgen produzieren Toxine (Giftstoffe), die in erhöhten Konzentrationen die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen können.

Die aktuellen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass derzeit in keinem Berliner Badegewässer gesundheitlich bedenkliche Konzentrationen von Blaualgen und Blaualgentoxinen vorkommen, teilte das Landesamt für Gesundheit (Lageso) am Mittwoch mit. Das Auftreten von Algenblüten könne sich wind- und strömungsabhängig aber innerhalb weniger Stunden ändern. Blaugrüne Schlieren an der Wasseroberfläche deuteten auf Algenansammlungen hin, meist einhergehend mit einer erhöhter Konzentration von Blaualgen.

Die warmen Temperaturen können auch das kurzzeitige Auftreten von Zerkarien in den Badegewässern begünstigen. Zerkarien treten vermehrt in Uferbereichen mit vielen Wasserpflanzen und Wasservögeln auf und können Hautentzündungen (Badedermatitis) beim Badenden verursachen. Aktuell gebe es für den Tegeler See eine Meldung zu Hautreizungen, die durch Zerkarien verursacht sein könnten. Der Nachweis von Zerkarien im Wasser ist schwierig und ein Ausschwärmen der Zerkarien in einem stark erwärmten Gewässer ist zeitlich begrenzt und nicht vorhersehbar.

Das Lageso bittet Badende um die Einhaltung folgender Verhaltensregeln:

Baden Sie nicht in trüben Gewässern mit stark verringerter Sichttiefe.

Meiden Sie wasserpflanzenreiche Uferbereiche und Bereiche mit sichtbaren, grünen oder blaugrünen Schlieren oder “Teppichen”. Dies gilt insbesondere für Kinder.

Wechseln Sie die Badebekleidung unmittelbar nach dem Baden und rubbeln Sie sich kräftig mit dem Handtuch ab.

Duschen Sie nach dem Baden und spülen Sie Ihre Badebekleidung gut aus.

Verwenden Sie wasserfeste Sonnenschutzmittel.

Locken Sie Wasservögel nicht durch Füttern an.

Wenn nach dem Baden Hautreizungen, Reizungen der Atemwege oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.