Kriminalität Polizistin entdeckt Brandsatz in abgestelltem Auto

Bad Belzig. Eine Polizistin hat in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) in einem abgestellten Auto einen mutmaßlichen Brandsatz entdeckt. Die Beamtin habe am Mittwoch bei einem Blick durch die Scheiben des Autos, das im Parkverbot stand, gestohlene Kennzeichen entdeckt, berichtete die Polizei. Als Halter des Fahrzeugs sei eine Berliner Firma ermittelt worden, die einen Mitarbeiter mit einem Fahrzeugschlüssel schickte.

Nach dem Öffnen des Autos habe die Beamtin im Innenraum einen Gegenstand entdeckt, der eine selbst gebastelte Brandvorrichtung sein könnte, berichtete die Polizei. Hinzugezogene Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand daraufhin untersucht und sichergestellt. Die Kriminalpolizei wolle nun ermitteln, wer das Auto genutzt habe und wie die gestohlenen Kennzeichen sowie die mutmaßliche Brandvorrichtung ins Fahrzeug gelangten.