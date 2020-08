Rast startet als Vierter in vorletztes Formel-E-Saisonrennen

Berlin. René Rast hat seine erste Pole Position beim vorletzten Saisonrennen der Formel E in Berlin verpasst. Der 33-Jährige belegte im Audi am Mittwoch auf dem Tempelhofer Feld den vierten Rang und landete in der vollelektrischen Rennserie 0,172 Sekunden hinter dem Briten Oliver Rowland, der sich den ersten Startplatz sicherte. André Lotterer schaffte es im Porsche als zweitbester Deutscher auf den siebten Rang. Maximilian Günther kam im Wagen von BMW i Andretti nicht über den 13. Platz hinaus. Daniel Abt kam im Auto von NIO 333 i vor dem Rennen am Mittwochabend (19.00 Uhr/Eurosport) nur auf Platz 20.

Der seit Sonntag als Gesamtsieger feststehende Antonio Felix da Costa leistete sich genau wie drei seiner Kollegen aus der Spitzengruppe einen peinlichen Fauxpas. Ein Quartett um den Portugiesen schaffte es wegen taktischer Spielchen nicht, rechtzeitig eine gültige Zeit zu setzen und muss nun vom Ende des Felds starten.

Die Formel E absolviert mit sechs Geisterrennen in neun Tagen in Berlin ihr großes Saisonfinale unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, nachdem die Coronavirus-Pandemie zu einer rund fünfmonatigen Unterbrechung geführt hatte. Das letzte Rennen findet am Donnerstag statt.