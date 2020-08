Neues Notsignal für Frauen: Maske 19

Der Zonta Club Berlin Mitte ruft Berliner Apotheken, Arztpraxen und Kliniken zur Unterstützung der bundesweiten Aktion „Code Maske 19“ gegen häusliche Gewalt auf. Nach dem Vorbild Frankreichs und Spaniens ist „Maske 19“ ein Notruf-Signal, mit dem unter häuslicher Gewalt Leidende unauffällig um Hilfe bitten können, ohne sich lange erklären zu müssen.

Apotheken bieten Hilfe für misshandelte Frauen

In entsprechend gekennzeichneten Apotheken, Arztpraxen oder Kliniken genügt das Codewort „Maske 19“. Die betroffene Frau wird zur Seite genommen und mit ihrem Einverständnis die 110 verständigt. Die Polizei kann so für ihren Schutz sorgen. Gegen den Täter wird in der Regel ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité, die kostenlos rechtsmedizinische Dokumentationen für Betroffene erstellt, registrierte im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 783 Fälle, ein Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ambulanz sieht Anstieg der Gewalt

„Drastisch bemerkbar gemacht hat sich das erst mit den Lockerungen der Corona Maßnahmen. Anfang Juni häuften sich die Fallzahlen bei uns “, berichtet Saskia Etzold von der Gewaltschutzambulanz. Das Konzept der niederschwelligen Notrufhilfe von Zonta hält die Rechtsmedizinerin auch unabhängig von Corona für sinnvoll. „Von häuslicher Gewalt Betroffene werden meistens durch den Täter kontrolliert, er begleitet sie auf allen Wegen, und oftmals wird den Frauen das Handy weggenommen. Der eigene Anruf bei der Polizei kann daher unmöglich sein.“ Apotheker und Ärzte unterlägen der Schweigepflicht und könnten hier eine wichtige Mittlerfunktion übernehmen.

Was ist Zonta?

Zonta International ist eine Organisation berufstätiger Frauen und wurde 1919 in Buffalo, New York, gegründet. Mit heute rund 1200 Clubs und über 28.000 Mitgliedern in 63 Ländern setzt sich sie sich weltweit für die Rechte von Frauen und Mädchen ein. In Deutschland gibt es 125 Clubs mit rund 3900 Mitgliedern.