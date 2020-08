Kristin Brinker: Vize-Chefin der Berliner AfD-Fraktion zurückgetreten

Berlin. Kristin Brinker ist am Dienstagabend von ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion zurückgetreten. Das teilte die AfD-Fraktion mit. Zuvor habe sich in der Fraktionssitzung der Verdacht erhärtet, dass sie von der gezielten Manipulation eines Wirtschaftsprüfer-Gutachtens durch den bereits entlassenen Fraktionsgeschäftsführer gewusst habe, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sagte dazu: "Ich bin zutiefst erschüttert über die Vorfälle, die sich monatelang im Verborgenen abgespielt haben. Nun muss es darum gehen, das Geschehen umfassend aufzuarbeiten. Für eine weiterhin erfolgreiche Oppositionsarbeit müssen wir ab sofort einig zusammenstehen und uns wieder ausschließlich auf die politische Sacharbeit konzentrieren."

Brinker bezeichnete die Vorwürfe in einer Stellungnahme am Mittwochvormittag als "absurd". In ihrer Erklärung sprach sie zudem davon, es gebe einen "menschenverachtenden Umgang mit Mitarbeitern der Fraktion". "Wie unter den gegebenen Umständen für den Rest der Legislaturperiode eine konstruktive Oppositionsarbeit der AfD-Fraktion möglich sein soll, ist derzeit vollkommen unklar", so Brinker.

Ihre Erklärung zum Rücktritt veröffentlichte Brinker auch beim Kurznachrichtendienst Twitter: