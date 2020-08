Freispruch für Clan-Chef nach Vorwurf der Beleidigung

„Halt die Fresse, halt’s Maul!“: Mit diesen Worten soll ein Mann einen anderen Mann beleidigt haben. Na und? Das könnte man einwenden. Denn ein solcher Sprachgebrauch gehört in einer Großstadt zum traurigen Alltag – und die überlasteten Strafverfolgungsbehörden mühen sich normalerweise, derlei Fälle schnell zu den Akten zu legen.

In dem Verfahren, das am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten verhandelt wurde, war es anders. Denn zum einen soll sich die Äußerung gegen einen Polizisten gerichtet haben. Vor allem stammte sie nach Aussage dieses Polizisten von einem Mann, der als „Clan-Boss“ tituliert wird: Issa R. Der 55 Jahre alte Libanese ist mehrfach vorbestraft. Vor allem aber gilt er er als Oberhaupt einer Familie, dessen Angehörige sich immer wieder wegen schwerster Straftaten verantworten mussten, zuletzt etwa wegen des Raubs einer mehrere Millionen Euro wertvollen Goldmünze aus dem Bode-Museum. Weckte also der bloße Name des Angeklagten den Eifer der Staatsanwaltschaft? Das vermutete zumindest der Verteidiger von Issa R., der Rechtsanwalt Ulrich von Klinggräff.

Und darum ging es: Issa R. war am 10. April vergangenen Jahres mit dreien seiner Söhne unterwegs. Er wollte zum Gericht, wo sich an jenem Tag ein weiterer Sohn verantworten musste. Die Familie war spät dran und der Audi war auffallend rücksichtlos unterwegs, und zwei Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt endete in einer Nebenstraße der Hermannstraße, genauer: in einer Sackgasse. Einer der Polizisten näherte sich dem Auto mit gezogener Waffe. Bis auf den Fahrer hätten sich die Familienmitglieder äußerst aggressiv verhalten, sagte er. Dann habe Issa R. ihm „Halt die Fresse, halt’s Maul!“ zugerufen.

War es so? Issa R. – schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, Flip-Flops – sprach vom Raub der Goldmünze und von Schutzgelderpressungen, sagte, die Medien würden Lügen verbreiten. Ja, er sei ein „Clan-Chef“, sagte Issa R. „Von meinen Kindern!“ Dann sagte er etwa unvermittelt in Richtung der Staatsanwältin: „Die Frauen lieben mich. Deswegen habe ich Probleme mit meiner Ehefrau.“

Der Vorwurf geriet angesichts der weitschweifigen Ausführungen des Issa R. fast in Vergessenheit. Ja, er habe tatsächlich „Halt die Fresse, halt’s Maul“, gesagt, sagte Issa R. Aber nicht zu dem Polizisten. Vor der Polizei habe er Respekt. Er habe vielmehr seine Kinder gemeint, weil diese den nötigen Respekt hätten vermissen lassen.

Das Gericht konnte Issa R. damit überzeugen. Die Behauptung von Issa R. lasse sich zumindest nicht widerlegen. Issa R. profitierte also von dem Grundsatz, den Juristen schon im ersten Semester verinnerlichen: Im Zweifel für den Angeklagten. Er wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein.