SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli möchte in den Bundestag. Den Wahlkreis in der City West beansprucht aber Michael Müller.

Die Entscheidung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD), in Charlottenburg-Wilmersdorf für den Bundestag zu kandidieren, hat in der SPD ein mittleres Beben ausgelöst. In der Partei wird hinter den Kulissen über die Wahlkreiskandidaten und aussichtsreiche Listenplätze gefeilscht. Am Ende könnte ausgerechnet Staatssekretärin Sawsan Chebli leer ausgehen, die schon seit einem Jahr der Partei ihre Ambitionen auf einen Sitz im Bundestag deutlich gemacht hat.