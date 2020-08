Eintrittskarten für Bäder werden bei Ebay gehandelt

Wer sich in Freibädern erfrischen will, muss lange im Voraus buchen.

Berlin. Auf zur erfrischenden Abkühlung in einem der städtischen Freibäder. Das ist für viele Berliner sicher der erste Gedanke, wenn aufgrund der Hitzewelle das große Schwitzen anfängt – immerhin soll es in dieser Woche erneut bis zu 34 Grad heiß werden. Doch die Badewütigen könnten schnell enttäuscht sein. Schon am Dienstag waren alle verfügbaren Onlinetickets der Restwoche für viele beliebte Sommerbäder vergriffen. Wen wundert es da, dass besonders Findige ein Geschäft durch den Weiterverkauf von Tickets im Internet wittern?