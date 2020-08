Senat Busse aus dem Ausland dürfen nur noch am ZOB halten

Berlin. Fernreisebusse, die aus dem Ausland nach Berlin kommen, halten künftig nur noch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mitteilte. Andere Fernbushaltestellen zum Aussteigen der Fahrgäste soll es nicht mehr geben. "Das soll dem Zweck dienen, die entsprechenden Testvorschriften praktikabel umsetzen zu können", sagte Lederer zur Erklärung.

Für Urlauber aus internationalen Risikogebieten gilt eine Testpflicht auf das Coronavirus bei der Heimkehr nach Deutschland. Eine der Berliner Teststellen gibt es am Zentralen Omnibusbahnhof. "Wir haben einen stetigen Anstieg der Neuinfektionen in Berlin", so der Senator. "50 Prozent der Neuinfektionen werden aus dem Ausland mitgebracht."