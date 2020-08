Corona-Newsblog in Berlin: 10.462 Infektionen, 224 Tote

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 10.462 Menschen infiziert. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9442 Patienten gelten als genesen.

Menschen infiziert. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9442 Patienten gelten als genesen. Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

6.56 Uhr: Trotz Corona - Kaum Firmen-Pleiten in Berlin

Deutschland befindet sich in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch trotz der Corona-Pandemie wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nur etwas mehr Insolvenzverfahren eröffnet als im Vorjahreszeitraum: Bundesweit stieg die Zahl der neuen Verfahren um 2,6 Prozent auf 4105. Auch in Berlin zeigte sich ein ähnliches Bild. Laut Daten des Fachmagazins für Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz „INDat“ wurden im ersten Halbjahr 2020 322 neue Verfahren eröffnet. Das war lediglich ein leichtes Plus von 5,2 Prozent. Lesen Sie hier, warum Insolvenzverwalter trotz Corona und flächendeckendem Wirtschaftseinbruch nicht mehr in diesem Jahr mit einer Pleitewelle rechnen.

+++ Mittwoch, 19. August 2020 +++

21.10 Uhr: 1,4 Millionen Euro an Corona-Hilfen für Berliner Sportvereine

Bei der vom Berliner Senat bereitgestellten Corona-Hilfe für finanziell angeschlagene Sportvereine aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind bisher 1,4 Millionen Euro bewilligt und eine Million Euro ausbezahlt worden. „Bisher ist es auskömmlich und wir hoffen, dass es so bleibt“, sagte Friedhard Teuffel, Direktor des Landessportbundes Berlin (LSB) bei einer Online-Diskussion am Mittwoch. Im Mai hatte Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) eine finanzielle Unterstützung über acht Millionen Euro bewilligt, davon zwei Millionen Euro für die Berliner Profivereine.

20.50 Uhr: Bisher etwa 18.000 Corona-Tests an Berliner Flughäfen

Eine Ursache für mehr registrierte Corona-Fälle könnten Urlaubsrückkehrer und die Tests an Flughäfen bei Passagieren aus Risikogebieten sein. Seit dem Start der Flughafentestungen Ende Juli wurden rund 18.000 Menschen getestet, davon waren rund 250 positiv, teilte die Charité am Mittwoch mit.

19.19 Uhr: 69 Neuinfektionen in Berlin, Ampeln auf Grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 224. 69 neue Infektionen wurden bestätigt, 75 waren es gestern. 796 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 793 waren es gestern. 9442 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 15, ein Patient mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 33 Menschen in Krankenhäusern und damit genauso viele wie am Vortag.

Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,80 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

18.40 Uhr: Bisher Corona-Fälle an vier Spandauer Schulen

In Spandau hat es seit Beginn des Schuljahres an vier Schulen Corona-Fälle gegeben. Darüber informierten Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) und Henning Rußbült von der regionalen Schulaufsicht am Mittwochabend im Schulausschuss. Fälle gab es demnach an der Carlo-Schmid-Oberschule und der Konkordia-Grundschule sowie aktuell am Kant-Gymnasium und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Am Kant-Gymnasium ist demnach eine Schülerin betroffen, die aber nur zu einer relativ kleinen Zahl an Schülern sowie fünf Lehrkräften Kontakt hatte. Alle sollen durch das Gesundheitsamt getestet werden, so Rußbült.

Der Fall am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist etwas komplizierter: Dort meldete ein Schüler Erkältungssymptome, als er mit seiner Klasse auf Klassenfahrt nach Bayern fahren wollte. Der Schüler habe dann die Reise nicht angetreten, sei aber positiv getestet worden, sagte Rußbült. Auch die weiteren Schüler und Lehrkräfte seien nun vom bayerischen Gesundheitsamt getestet worden, die Ergebnisse würden hoffentlich ebenfalls am Donnerstag erwartet. Eine Schwierigkeit ist aber die Rückfahrt der Schüler: Mit dem Zug sei die in Absprache mit dem Gesundheitsamt nicht möglich, stattdessen soll nun ein Busunternehmen für die Rückreise am Freitag engagiert werden. Werde ein Schüler oder Lehrer positiv getestet, dann müsse eine Sonderlösung für diese gefunden werden. Kleebank betonte aber, dass es bislang kein Infektionsgeschehen innerhalb der Schulen gegeben habe; alle Coronafälle seien „in die Schulen hineingetragen worden“, sagte der Bezirksbürgermeister. Das gelte seinen Informationen nach für ganz Berlin.

16.23 Uhr: Scheeres irritiert Lehrer mit Interview - und beschwichtigt

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) versucht, die Stimmung in Berlins Lehrerzimmern zu beruhigen. Anlass ist ein Interview, dass sie vergangene Woche in der rbb-Abendschau gab. Dort ging es auch um das kurzzeitig komplett geschlossene Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Friedrichshagen, bei dem es einen Coronafall gab. Hintergrund war, dass der Schulleiter nach 17 Uhr – als ihm der Fall bekannt wurde – niemanden mehr im dortigen Gesundheitsamt Treptow-Köpenick erreichte. Also machte er erstmal dicht, damit alle sicher bleiben. Am nächsten Tag wurde dann das komplette Kollegium getestet, was wiederum die Senatorin auf die Palme brachte. Die Lehrer hätten sich offenbar nicht an die Hygieneregeln gehalten, sagte sie daraufhin vor laufender Kamera.

Das kam nicht gut an bei Berlins Pädagogen. „Unsere Telefone stehen heute nicht still, weil eine Vielzahl unserer Kollegen, die gleichzeitig Ihre Beschäftigten sind, ihren Unmut zu Ihrem gestrigen Auftritt in der Abendschau äußerten“, hieß es in einem Brief an die Senatorin vom Gesamtpersonalrat, den wiederrum der „Tagesspiegel“ veröffentlichte. Es herrsche unter Lehrern das Gefühl vor, die Senatorin habe ihnen den „Schwarzen Peter“ zugeschoben, um am Ende besser dazustehen, statt sich vor ihre Beschäftigten zu stellen.

Der „Berliner Morgenpost“ liegt das Antwortschreiben der Senatorin vor: „Meine Intention im Abendschau-Interview war es, darauf hinzuweisen, dass die Einhaltung der Hygieneregeln das ganze System Schule täglich vor neue Herausforderungen stellt und einen sehr sensiblen und achtsamen Umgang von allen Akteuren in der Schule erfordert“, schreibt sie dem Gesamtpersonalrat. Ihr sei klar, wie „ vielen zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen“ die Schulbeschäftigten aktuell ausgesetzt seien. Und sie sei sich ihrer Fürsorgepflicht für die Beschäftigten sehr wohl bewusst.

12:55 Uhr: Berlins Altenheime weitgehend coronafrei

Die Berliner Pflegeeinrichtungen sind bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Derzeit sei in den fast 600 Heimen nur ein einziger mit dem Coronavirus infizierter Bewohner bekannt, sagte der Präsident des für die Heimaufsicht zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), Franz Allert am Mittwoch. Seit Beginn der Pandemie seien 281 der insgesamt 39.000 Bewohner und 155 Mitarbeiter positiv getestet worden. 64 Personen seien an oder mit dem Coronavirus verstorben, sagte Allert.

6.01 Uhr: Proteste gegen Corona-Demonstration am 29. August angekündigt

Zehn Tage vor der erneuten großen Demonstration gegen die Corona-Politik am 29. August sind mehrere Gegenveranstaltungen geplant. Eine Vielzahl von Gegenkundgebungen sei bereits angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Demonstration am Reichstagsgebäude mit rund 1000 geplanten Teilnehmern heißt „Nie wieder Faschismus“. Am Brandenburger Tor ist eine Kundgebung mit dem Motto „Wir setzen ein Zeichen für unsere gegenseitige Verantwortung“ geplant. Weitere Demonstrationen sind an verschiedenen Orten bei der Polizei angemeldet.

+++ Dienstag, 18. August 2020 +++

18.48 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen: 75 Neuinfektionen, kein weiteres Todesopfer

In Berlin haben sich weitere 75 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das berichtet die Senatsgesundheitsverwaltung. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle in Berlin auf 10.393. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben, damit ist kein weiteres Todesfall hinzugekommen. 9376 Menschen gelten als genesen, damit sind 793 aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Neuinfektionen verzeichnen Mitte und Neukölln (jeweils +17). Im Krankenhaus werden 33 Personen behandelt, davon 14 intensivmedizinisch.

Der R-Faktor steht auf 1,07, die Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt bei 14,3, der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Betten auf Intensivstationen liegt bei 1,1 Prozent. Damit stehen alle Corona-Ampeln auf Grün.

18.17 Uhr: Nach positivem Test an Schule: Kompletter 12. Jahrgang soll zuhause bleiben

Beim Beethoven-Gymnasium in Lankwitz geht die große Verunsicherung weiter - dort war am Freitag bekannt geworden, dass eine Zwölftklässlerin positiv auf Corona getestet wurde, daraufhin mussten die Schüler der elften und zwölften Klasse zu Hause bleiben, die mit ihr im Kurs saßen. Nun wurde eine enge Freundin von ihr, Kontaktperson aus der Kategorie I, auch positiv getestet, eine weitere Zwölftklässlerin. Jetzt soll der komplette 12. Jahrgang am morgigen Mittwoch zu Hause bleiben, bis das Gesundheitsamt Steglitz-Zehlendorf weiter weiß. Die Eltern werden „eindringlich“ auf der Homepage der Schule gebeten, nicht beim Gesundheitsamt anzurufen, weil sonst die Hotline blockiert ist.

16.16 Uhr: Frankfurter Gymnasium wegen Corona eine Woche geschlossen

Um weitere Corona-Infektionen zu verhindern, ist in Frankfurt (Oder) auf Anweisung des Gesundheitsamtes ein Gymnasium geschlossen worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage mit. Sowohl unter den Schülern als auch unter den Lehrern gebe es jeweils einen bestätigten positiven Corona-Fall, sagte Oberbürgermeister René Wilke (Linke).

Alle 860 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums seien am Dienstagmorgen nach Hause geschickt worden, bestätigte Schulleiter Torsten Kleefeld. Eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes gebe es zunächst nicht. Das Gymnasium soll laut Kleefeld für eine Woche geschlossen bleiben. Bereits seit Freitag ist eine ganze Schulklasse der Einrichtung für 14 Tage in Quarantäne. Eine Schülerin der Klasse war positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Ein Großteil der Schüler soll in den kommenden Tagen getestet werden, um das weitere Infektionsgeschehen in der Stadt zu beobachten. Es werde eine Menge Tests geben, aber nicht schulweit, bestätigte Wilke. Er sprach von mehr als 300 Testungen, die vorgenommen werden sollen. Aktuell gibt es in Frankfurt (Oder) nun 49 bestätigte Corona-Infektionen und damit vier Fälle mehr als am vergangenen Freitag. Insgesamt 116 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

16.13 Uhr: Infizierter Erzieher in einem Hort der Sankt-Franziskus-Grundschule

Für etliche Erstklässler der Sankt-Franziskus-Grundschule in Schöneberg muss der Unterricht noch ein bisschen warten. In einem der vier Horteinrichtungen, mit denen die Schule kooperiert, dem Kinderkollektiv e. V., hatte sich ein Erzieher mit dem Coronavirus infiziert. Dieser hatte auch Kontakt zu Kindern der Sankt-Franziskus-Schule.

Insgesamt mussten sich bereits am Freitag, als der Fall bekannt wurde, 67 Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Betroffen seien Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, wie ein Schulsprecher am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Die Einschulung, die für das vergangene Wochenende geplant war, musste verschoben werden. Wann sie nachgeholt werden kann, war am Dienstag noch unklar. „Das hänge auch davon ab, wann mit den Ergebnissen der Corona-Tests zu rechnen ist“, so der Schulsprecher. Die betroffenen Schüler würden nun durch das Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg auf das Virus getestet.

Gesundheits- und Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) wollte sich am Dienstag nicht dazu äußern, inwiefern diese bereits durchgeführt worden sind. Auf die Sankt-Franziskus-Schule gehen derzeit 300 Schüler, in diesem Jahr sind darunter 50 Erstklässler. Für alle nicht betroffenen Schüler laufe der Unterricht unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiter, sagte der Sprecher.

16.10 Uhr: Regierungschef Müller: Unions Fan-Konzept nicht umsetzbar

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält das Konzept des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union zur Rückkehr der Fans ins Stadion momentan nicht für realistisch. Zum einen verwies der SPD-Politiker am Dienstag auf fehlende Kapazitäten, um die angedachten Corona-Tests für die Zuschauer im Vorfeld umzusetzen.

„Denn das muss man zu Ende denken. Wenn wir anfangen würden mit Union und würden sagen, mach es ab morgen, sind es ab morgen 36 Bundesligaclubs der 1. und 2. Liga mindestens, die das auch haben wollen“, sagte Müller. „Es sind Kulturgroßveranstaltungen, es sind Konzerte, es sind Messen, die sagen, wir wollen dieses System auch anwenden. Das heißt, ich brauche über Nacht praktisch deutschlandweit ganz andere Kapazitäten. Und das sehe ich nicht, dass wir die haben.“

Zum zweiten könne derzeit kein Wissenschaftler zusichern, das man 24 bis 48 Stunden nach einem Testergebnis tatsächlich negativ ist und keinen anderen Menschen mit dem Coronavirus anstecken kann. „Aber solange wir nicht die Sicherheit haben, glaube ich, wird dieses System so zumindest, wie Union es uns vorgestellt hat, noch nicht eins zu eins umzusetzen sein.“

Mit seinem Konzept - keine Abstandsregeln und Masken, dafür präventive Corona-Tests und die Erlaubnis zum ausgelassenen Jubeln - kämpfen die Eisernen in Zeiten der Pandemie für die Rückkehr der Fans ins Stadion An der Alten Försterei. Der Verein beantragte beim zuständigen Gesundheitsamt Treptow-Köpenick die Austragung eines Testspiels am 5. September vor bis zu 3000 Besuchern.

15.22 Uhr: Corona-Tests negativ: Berlin Volleys trainieren vollzählig

Die BR Volleys befinden sich ab sofort vollzählig im Mannschaftstraining. Die verspätet in Berlin eingetroffenen brasilianischen Neuzugänge Eder Carbonera, Davy Moares und Renan Michelucci hatten am Dienstagvormittag die Ergebnisse ihrer Corona-Tests erhalten. Alle drei sind nicht mit dem Virus infiziert. Deshalb konnten sie bereits nachmittags erstmals an einer Übungseinheit ihres neuen Vereins teilnehmen.

15.15 Uhr: Linke: Corona-Hilfen für Soloselbstständige gewähren

Das Land Brandenburg sollte nach Ansicht der Linksfraktion im Landtag Soloselbstständigen bei Einkommensverlusten eine Corona-Überbrückungshilfe von rund 1180 Euro monatlich gewähren. Damit könnten die Lebenshaltungskosten der Betroffenen gesichert werden, sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter am Dienstag. Er rechne mit etwa 20.000 Soloselbstständigen, die darauf Anspruch haben. Bis zum Jahresende könnten Ausgaben in Höhe von 200 Millionen Euro entstehen.

Das im Juli gestartete Zuschussprogramm biete den meisten Selbstständigen, Freiberuflern und Freelancern immer noch keine passgenaue Hilfe, heißt es in dem Antrag der Linken zur Landtagssitzung kommende Woche. Zudem wird dort an die Landesregierung appelliert, Zuschüsse, die als Corona-Soforthilfe an Selbstständige und Kleinstunternehmer gewährt wurden, nicht zurückzufordern, wenn kein Betrug vorliege.

15.09 Uhr: FDP fordert Bildungsgipfel

Eigentlich sollte der gestrige Hygienebeirat, den Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) einberufen hatte und bei dem Vertreter aus der Schulwelt und der Wissenschaft zum Thema Corona in den Schulen aufeinandertrafen, die Gemüter beruhigen. Der Berliner FDP reicht das neue Gremium allerdings nicht aus. Sie fordert nun einen „Bildungsgipfel“, der alle zusammen an einen Tisch holt. „Senatorin Scheeres hat es geschafft, alle Stakeholder im Schulbereich gegen sich aufzubringen“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Berliner FDP-Fraktion Paul Fresdorf, „In Anbetracht der erheblichen Missstände und Schwierigkeiten im Umgang mit der Pandemie, reicht ein Hygienebeirat nicht mehr aus.“ Im besten Falle könne am Ende des Gipfels der „Berliner Schulfrieden“ nach Hamburger Vorbild stehen, so Fresdorf. Das heißt, es würden alle zum Wohle einer besseren Bildung in der Stadt zusammenkommen, egal aus welcher Partei, egal in welcher Funktion.

14.52 Uhr: Müller für kostenpflichtige Tests für Reiserückkehrer

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält kostenpflichtige Covid-19-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten für überlegenswert. „Ich finde, darüber muss man reden“, sagte Müller nach der Sitzung des Senats am Dienstag. „Was wir im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung machen, muss von einer Gemeinschaft getragen werden“, argumentierte der SPD-Politiker.

„Es sind einige unterwegs, die reisen bewusst in Risikoländer, sitzen wie Ölsardinen im Flugzeug nebeneinander - zwei, drei Stunden hin und zwei, drei Stunden zurück.“ Und die gingen dann zu einer Teststelle und wollten den Test selbstverständlich kostenlos in Anspruch nehmen.

„Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass die Folgen von Corona uns noch sehr lange begleiten - Monate, möglicherweise Jahre“, sagte der Regierungschef. „Wir werden Regeln haben, die vielleicht sogar dauerhaft gelten oder zumindest sehr langfristig.“ Insofern sei es richtig, sich rechtzeitig zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, wie man mit Reisen in Risikogebiete umgeht, wie mit den Testverfahren und mit den anfallenden Kosten.

Corona-Tests sind für Rückreisende aus einem vom Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuften Land verpflichtend. Teststellen gibt es an den beiden Berliner Flughäfen, am Zentralen Omnibusbahnhof und seit Montag auch am Hauptbahnhof.

14.44 Uhr: Müller für einheitliche Corona-Regeln bei Feiern

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) befürwortet bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Feiern während der Corona-Krise. „Es ist seit Monaten bekannt, dass ich immer ein Freund von einheitlichen Verfahren und Regeln bin. Ob es geht, muss man sehen“, sagte Müller am Dienstag nach der Sitzung des Senats. „Ich würde es gut finden, wenn es zumindest eine weitgehende Abstimmung gibt, aber wir haben da ja Erfahrungen gesammelt, dass es nicht immer klappt.“

Der Ärzteverband Marburger Bund hatte im Kampf gegen das Coronavirus bundesweit einheitliche Vorgaben für Feste und Feierlichkeiten gefordert. „Um Ansteckungsrisiken auch im Herbst und Winter zu verringern, sollten sich die Länder bald auf einheitliche Regeln für private und öffentliche Feiern aller Art verständigen“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Berliner Morgenpost. Wichtig seien etwa Obergrenzen für Gäste und Konzepte fürs Lüften.

14.19 Uhr: Müller will bei Corona-Regeln für Kneipen nachsteuern

Angesichts anhaltender Verstöße gegen Corona-Regeln in Kneipen und Restaurants sieht der Berliner Senat Handlungsbedarf. „Wir haben das Gefühl, dass da nachgesteuert werden muss“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung.

Viele Gastwirte und auch Gäste gingen verantwortungsvoll mit der Situation in der Corona-Pandemie um. „Aber wir sehen eben auch das Gegenteil - von der Eckkneipe bis zum Sterne-Lokal“, beklagte Müller. Abstandsregeln würden nicht beachtet, Anwesenheitslisten zur Kontaktnachverfolgung gar nicht oder unter Missachtung des Datenschutzes geführt.

Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), die als Gäste an der Senatssitzung teilnahmen, sicherten Müller zufolge Unterstützung zu. So wolle der Verband den Wirten noch einmal nahe bringen, wie man Anwesenheitslisten korrekt führt und warum das auch im Interesse der Gäste liege. Denkbar sei auch eine Aufklärungskampagne mit Plakaten, Postkarten oder Radiospots.

Er plädiere für eine Kampagne, „die ein bisschen wachrüttelt“, so Müller. Denn: „Wenn mit den Regeln nicht durchsetzbar ist, was uns wichtig ist, wenn die Infektionszahlen steigen (....), wenn das nicht anders geht, muss man vielleicht die nächsten Lockerungen verzögern, aussetzen oder sogar Dinge zurücknehmen.“

13.19 Uhr: Industrie in Berlin erholt sich schneller als in Brandenburg

Nach dem heftigen Einbruch im April und Mai geht es für die Industrie in Berlin und Brandenburg langsam wieder aufwärts. Die Corona-Krise hatte in beiden Ländern monatliche Umsatzeinbrüche von mehr als 20 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat gebracht. Der Juni lag in Berlin aber wieder 1,5 Prozent im Plus, in Brandenburg ging das Minus auf knapp 8 Prozent zurück, wie aus Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht. Besonders leidet demnach das Geschäft mit Partnern im Ausland.

Im gesamten ersten Halbjahr verbuchten die Berliner Industriebetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten einen Umsatz von 12,1 Milliarden Euro, das waren 1,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Brandenburg ist härter von der Coronakrise getroffen: 11,2 Milliarden Euro Umsatz von Januar bis Juni entsprachen einem Minus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Hauptstadt-Zahlen seien nur teilweise erfreulich, sagte die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer, Beatrice Kramm, am Dienstag. Die Krise sei nicht überwunden, gezielte Förderung des industriellen Kerns der Wirtschaft sei notwendig. „Was wir heute in der Krise an Industrie verlieren, schadet dem gesamten Wirtschaftsstandort morgen mehrfach.“

Für viele Betriebe dürften die nächsten Monate durchwachsen bleiben. Denn in beiden Ländern liegt der Index für den Auftragseingang unter dem Vorjahreswert, in Brandenburg stärker als in Berlin.

11.37 Uhr: Tests statt Abstand: Union Berlin kämpft weiter für Fan-Rückkehr

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin will mit Hilfe von präventiven Corona-Tests die Rückkehr der Fans ins eigene Stadion beschleunigen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde beim zuständigen Gesundheitsamt im Bezirk Treptow-Köpenick die Austragung eines Testspiels vor maximal 3000 Besuchern im heimischen Stadion An der Alten Försterei am 5. September beantragt. Die Tests aller Anwesenden sollen dabei die aktuell geltenden Abstandsregeln ersetzen. Deren Einhaltung entspreche nicht „dem Charakter vieler Veranstaltungsformate“, hieß es von den Eisernen. Für eine Rückkehr in einen möglichst sicheren Veranstaltungsbetrieb wurde dazu ein umfassender Leitfaden entwickelt und im Internet veröffentlicht.

Union hat seine Pläne dem Berliner Senat sowie dem Stadtbezirk Treptow-Köpenick präsentiert. Anfang Juli hatte der Verein den Plan veröffentlicht, schon zum Saisonstart Mitte September wieder in einem vollen Stadion spielen zu wollen. Die Politik hatte einer schnellen Fan-Rückkehr zuletzt eine klare Absage erteilt. „Das Ziel der Vollauslastung steht für uns außer Frage, und dass der Weg dorthin über Zwischenschritte führen wird, ebenfalls“, sagte Zingler: „Wichtig ist uns, dass wir den ersten Schritt endlich gehen.“

11.34 Uhr: Anstieg der Corona-Infektionen in Brandenburg - 16 neue Fälle

In Brandenburg haben sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Innerhalb eines Tages wurden 16 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Von Sonntag zu Montag war es dagegen nur eine neue bestätigte Infektion. Damit sind seit März insgesamt 3752 bestätigte Fälle im Land erfasst. Zwei Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon wird einer intensivmedizinisch beatmet. Circa 3410 Menschen gelten als genesen von der Krankheit, zehn mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei etwa 170.

Allein aus der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) wurden neun neue Coronainfektionen gemeldet. Damit stieg dort die Zahl der bestätigten Fälle auf 45. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wurden zwei Neuinfektionen registriert, jeweils einen Fall gab es in den Kreisen Barnim, Dahme-Spreewald und Teltow Fläming. Auch aus der kreisfreien Stadt Cottbus und der Landeshauptstadt Potsdam wurde jeweils ein Fall gemeldet.

10.33 Uhr: Hertha BSC plant Fan-Rückkehr ins Olympiastadion

Hertha BSC treibt die Planungen für eine Rückkehr der Fans ins Berliner Olympiastadion voran. Der Fußball-Bundesligist hat ein Hygienekonzept fertiggestellt, das an das zuständige Gesundheitsamt in Charlottenburg-Wilmersdorf übergeben werden soll, berichtet die Zeitung "Bild". Dieses beinhaltet demnach mehrere Szenarien. Durch verschiedene Hygiene-Maßnahmen während der Corona-Krise könnten so womöglich künftig zwischen 5000 und 50.000 Zuschauer bei den Spielen dabei sein. Hertha kommentierte den Bericht zunächst nicht.

Dass Zuschauer bereits zum Saisonstart Mitte September auf den Tribünen sitzen, ist unrealistisch. Die Politik hatte entsprechenden Plänen der Deutschen Fußball Liga bereits eine klare Absage erteilt. In Berlin sind Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen derzeit ohnehin noch bis zum 24. Oktober verboten. Erst nach entsprechenden Lockerungen durch den Senat wäre eine Rückkehr von vielen Zuschauern überhaupt erst möglich.

Zuletzt hatte die „Bild am Sonntag“ noch berichtet, dass Hertha bei einer möglichen Teilrückkehr von Fans bis Ende Oktober ganz auf Zuschauer verzichten würde. Dies sei nun angeblich nicht mehr vorgesehen, da der Club trotz hoher Kosten und einem möglichen Verlustgeschäft lieber auf seine Fans bei den Heimspiele setzt. Laut des Berichts würde es sich finanziell nicht lohnen, wenn nur 5000 Zuschauer in die mehr als 74.000 Personen fassenden Arena gelassen würden.

10.20 Uhr: Mehrere Schulen in Brandenburg wegen Corona wieder geschlossen

In zwei Brandenburger Städten haben Schulen kurz nach dem Start ins neue Schuljahr schon wieder dicht gemacht. Das Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder) schließt für mindestens eine Woche. Alle 860 Schüler werden ab sofort zu Hause unterrichtet, wie der Schulleiter dem Sender RBB sagte. Das Gesundheitsamt will einen Großteil der Schüler zeitnah testen und das weitere Infektionsgeschehen in Frankfurt (Oder) beobachten.

In Wittenberge (Prignitz) sind die Elblandgrundschule und die Kita "Haus der kleinen Strolche" wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagmorgen mit. Der Landrat rief die Prignitzer auf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

10.12 Uhr: Erste Kleinunternehmer beantragen Corona-Hilfe für Mietzahlungen

Bei der Investitionsbank Berlin sind die ersten Anträge von Unternehmern eingegangen, die Unterstützung bei der Mietzahlung benötigen. Bis Montagabend wurden 114 Anträge im Kundenportal angelegt und 31 schon vollständig abgeschickt, teilte die landeseigene Förderbank mit. Anträge sind noch bis 16. Oktober möglich.

Insgesamt 90 Millionen Euro stellt das Land kleinen und mittleren Unternehmen als Soforthilfe für die Gewerbemiete zur Verfügung. Betrieben in Not mit zehn bis 250 Mitarbeitern werden ihre Gewerbemieten für April und Mai teilweise erstattet, pro Firma können bis zu 10.000 Euro fließen. Bei mehreren Miet- oder Pachtobjekten sind es bis zu 30.000 Euro. Voraussetzung ist, dass in der Corona-Krise im April und Mai der Umsatz um mindestens 60 Prozent zurückgegangen ist.

10 Uhr: Reiserückkehrer aus Cottbus positiv auf Coronavirus getestet

Ein weiterer Reiserückkehrer aus Cottbus hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Der Mann war bei seiner Ankunft an einem Berliner Flughafen am vergangenen Freitag positiv auf das Virus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Bislang zeige der Mann keine Symptome, hieß es. Damit sind nach Angaben der Stadt 45 bestätigte Fälle in Cottbus gemeldet.

Eine vierköpfige Familie aus Cottbus, die auf Mallorca im Urlaub war und sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatte, hatte vor rund zehn Tagen eine über 14-tägige Quarantäne beendet.

6.53 Uhr: Berlins Lehrer müssen auf Corona-Tests warten

Bei den Corona-Tests für Lehr- und Kita-Kräften kommt es zu Engpässen. Sie sollen sich eigentlich zeitnah testen lassen können, auch wenn sie keine Symptome aufweisen. Allerdings sind vor Mitte September keine Termine mehr verfügbar. Alle Details zu den Problemen bei den Corona-Tests für Lehrer und Kita-Kräfte lesen Sie hier.

7.31 Uhr: Senat berät über Hygieneregeln in Kneipen und die „Heldenprämie“

Verstöße gegen die Corona-Regeln in Kneipen und Restaurants sind am Dienstag (10 Uhr) eines der Themen der Senatssitzung. In der Gastronomie hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Gäste gegeben, die Maskenpflicht und Abstandsregeln auf die leichte Schulter nehmen. Wie während der Corona-Pandemie häufig, sucht der Senat dazu das Gespräch mit Experten. Am Dienstag ist ein Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga zu Gast und soll zu den Erfahrungen und Einschätzungen aus seiner Sicht Stellung nehmen.

In dem Zusammenhang wollen die Senatsmitglieder insbesondere über die deutlich gestiegenen Infektionszahlen im Bezirk Mitte beraten und über die Frage, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Dabei dürfte auch das Thema Alkoholverbot zumindest für einzelne Straßenzüge noch einmal eine Rolle spielen, das den Senat bereits in der vergangenen Woche beschäftigt hat.

Fragen rund um die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Teststellen gibt es an den beiden Berliner Flughäfen, am Zentralen Omnibusbahnhof und seit Montag auch am Hauptbahnhof. Dabei geht es auch darum, wie die zunehmende Zahl der Tests finanziert werden soll.

Ebenfalls mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang steht die sogenannte Heldenprämie. Sie soll an die „Alltagshelden“ gehen, die vor allem in der ersten Phase der Corona-Krise Außergewöhnliches geleistet haben und oft einer Gesundheitsgefahr ausgesetzt waren. Dazu zählen etwa Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, Justizbedienstete und Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsämtern sowie Erzieherinnen und Erzieher. Für Kritik hatte gesorgt, dass sie in erster Line Beschäftigten des Landes vorbehalten sein sollte.

+++ Montag, 17. August 2020 +++

21.13 Uhr: Mehrere Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg von Corona betroffen

In Friedrichshain-Kreuzberg sind aktuell die Integrierte Sekundarschule Hector-Peterson-Schule sowie die Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule von Corona-Infizierungen betroffen. Am Montag sowie am Dienstag werden die betroffenen Klassen laut Bezirksamt getestet. Am Montag wurde zudem eine dritte Schule gemeldet. Es handele sich um eine Fachschule für Erwachsenenbildung, so der Bezirk. Ein Klassenverband muss in häuslicher Quarantäne verbleiben.

18 Uhr: 66 Neuinfektionen in Berlin, alle Ampeln auf Grün

In Berlin haben sich 66 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Die meisten neuen Fälle gab es in Charlottenburg-Wilmersdorf (+15), gefolgt von Mitte und Pankow (jeweils +10) und Lichtenberg sowie Neukölln (jeweils +9). Aktuell sind damit 772 Menschen in Berlin akut infiziert. 9322 gelten als genesen. Die Zahl der Todesopfer bleibt bei 224.

35 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 13 intensivmedizinisch.

Die drei Corona-Ampeln stehen weiter auf Grün. Der R-Faktor liegt bei 1,30, die Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 14,2 und der Anteil der benötigten Plätze auf Intensivstationen bei 1,1 Prozent.

16.27 Uhr: 100 Verstöße bei Corona-Kontrollen in Mitte

Bei den Corona-Kontrollen in Mitte haben Ordnungsamt und Polizei in der Nacht zu Sonnabend mehr als 100 Verstöße in gerade einmal sieben Einrichtungen festgestellt. Zudem seien drei Anzeigen gegen Gastronomen geschrieben worden, teilte das Bezirksamt Mitte mit. Diese hätten entweder keine oder nur unvollständige Gästelisten vorweisen können, zudem habe es je einen Verstoß gegen das Berliner Straßengesetz (unerlaubte Sondernutzung) und die Preisangabenverordnung gegeben. Ordnungsamt und Polizei hatten von 21 bis 2 Uhr rund um den Rosenthaler Platz kontrolliert.

Betroffen waren fünf Bars und zwei Verkaufsstellen, die bei vergangenen Kontrollen negativ aufgefallen seien. Zudem habe es in der Nacht auf Sonntag eine Sonderkontrolle in Wedding gegeben. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel teilte mit, bei dem Einsatz sei auch das Champions-League-Viertelfinale Bayern gegen Barcelona in den Fokus gerückt. So seien 80 Verstöße wegen MIssachtung des Mindestabstands allein in einem Lokal festgestellt worden.

16.22 Uhr: Corona-Fälle an 22 Berliner Schulen

An insgesamt 22 Schulen in Berlin sind Coronafälle aufgetreten. Betroffen sind entweder Schüler, Lehrer oder sonstiges Schulpersonal. Nun hat auch die Wilma-Rudolph-Oberschule in Zehlendorf einen Coronafall, bestätigte die dortige Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD). Ob der positive Test von einem Schüler, einer Lehrkraft oder anderem Schulpersonal stammt, war noch nicht klar. In der St-Franziskus-Schule in Schöneberg ist laut „Tagesspiegel“ auch mindestens ein Coronafall aufgetreten, deshalb mussten Kinder aus fünf Hortgruppen am Freitag abgeholt werden. Offenbar waren darunter auch Erstklässler, die am nächsten Tag eingeschult werden sollten. Zählt man alle Fälle zusammen, kommt die Berliner Morgenpost aktuell auf 22 Coronafälle in Berliner Schulen, betroffen sind nun acht Bezirke.

15.57 Uhr: Schulleiter wegen Widerstands gegen Maskenpflicht suspendiert

Das Brandenburger Bildungsministerium hat einen Schulleiter vom Dienst suspendiert, der sich gegen die Maskenpflicht in seiner Rathenower Grundschule widersetzt hatte. Der Mann habe vergangenen Mittwoch in einem Brief an die Eltern erklärt, dass er sich an diese rechtliche Vorgabe nicht gebunden fühle, teilte das Ministerium am Montag mit. „Damit handelte er eindeutig rechtswidrig.“ Seit Montag werde die Verordnung zur Maskenpflicht in Innenräumen - außer im Unterricht - auch an der Grundschule in Rathenow (Havelland) umgesetzt.

Zudem habe der Schulleiter vor Mitarbeitern des Schulamtes erklärt, dass er sich an die Weisung seines Dienstvorgesetzten nicht gebunden und seinem Eid als Beamter nicht mehr verpflichtet fühle, erklärte das Ministerium. Daher sei ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Die Dienstgeschäfte habe bis auf Weiteres die stellvertretende Schulleiterin übernommen.

Am Montag demonstrierten mehrere Dutzend Menschen vor der Grundschule gegen die Suspendierung des Schulleiters. Weil die Kundgebung nicht angemeldet gewesen sei, habe die Polizei am Montag Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West.

Der Städte- und Gemeindebund sprach von einem Einzelfall. Der Verband appellierte aber an die Eltern im Land, ihre Kinder für den Schulbesuch mit Masken auszurüsten. Es gebe eine größere Zahl von Eltern, die sich der Maskenpflicht für ihre Kinder verweigerten, sagte Vizepräsident Thomas Zenker am Montag. „Nach der Verordnung müssten wir die Kinder ohne Masken nach Hause schicken“, mahnte er. „Weil wir das aber nicht wollen, haben Schulträger bereits Masken für diese Schüler besorgt.“

13.43 Uhr: Defizit für Berliner Philharmoniker - Charité schlägt Lockerung vor

Die Berliner Philharmoniker rechnen angesichts der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr mit einem hohen Defizit, hoffen aber auf Hilfen der Politik und neue Erkenntnisse der Berliner Klinik Charité über kleinere Abstände bei Musikern und Publikum. In diesem Jahr werde sich das Minus der Philharmoniker auf zehn Millionen Euro belaufen, sagte Intendantin Andrea Zietzschmann am Montag.

Die Philharmoniker setzten auf neue Untersuchungen der Charité im Auftrag der Berliner Orchester. Nach der am Montag veröffentlichten Aktualisierung empfiehlt die Studie nun einen Abstand zwischen den Streichern von einem Meter (aktuell 1,5 Meter) sowie von 1,5 Meter zwischen den Bläsern (aktuell zwei Meter). Eine Trennung durch Plexiglas könne bei den Bläsern entfallen.

Der Leiter der Studie, der Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie, Stefan Willich, sagte dazu im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB): „Das Publikum von Klassikveranstaltungen ist diszipliniert und hat ein aufgeklärtes Verständnis für gesundheitliche Zusammenhänge.“ Mit einer strengen Maskenpflicht sowie den weiteren Schutzmaßnahmen sei ein sicherer Konzert- und Opernbetrieb auch in vollbesetzten Sälen möglich.

12.06 Uhr: Ein neuer Corona-Fall in Brandenburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat sich in Brandenburg wieder auf niedrigem Niveau eingependelt. Innerhalb von 24 Stunden wurde ein neuer Fall aus der Prignitz gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. In dem Landkreis sind mit bislang 33 Coronavirus-Infektionen landesweit die wenigsten bestätigten Fälle registriert. Von Samstag auf Sonntag waren es neun neue bestätigte Covid-19-Fälle im gesamten Land. Zuvor hatte sich seit Mittwoch der Anstieg stets im zweistelligen Bereich bewegt.

11.25 Uhr: Corona-Teststelle im Berliner Hauptbahnhof im Betrieb

Die Corona-Teststelle im Berliner Hauptbahnhof ist seit dem heutigen Montag in Betrieb. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Die Teststelle wurde demnach vom Technischen Hilfswerk im ersten Untergeschoss des Hauptbahnhofs am geplanten Zugang zur U5 unter dem Europaplatz eingerichtet. Die Teststelle wird, analog zur Teststelle am ZOB, vom Deutschen Roten Kreuz mit Unterstützung der Bundeswehr betrieben.

Das Testangebot richtet sich ausschließlich an Rückreisende, die keine Corona-Symptome zeigen. Der Test ist kostenfrei, sofern er 72 Stunden nach Einreise vorgenommen wird. Geplant ist, dass die Teststelle montags bis sonnabends von 6 bis 23 Uhr und sonntags von 8 bis 23 Uhr geöffnet ist. Die Betriebsdauer soll dem tatsächlichen Bedarf der Bahnreisenden angepasst werden

11.12 Uhr: Übergriff an Teststation am Flughafen - Polizei ermittelt

Die Corona-Teststation am Flughafen Tegel am Montagvormittag.

Im Falle des tätlichen Übergriffs auf eine Mitarbeiterin der Corona-Teststation am Flughafen Tegel am Sonntag ermittelt die Berliner Polizei nun gegen Unbekannt wegen Körperverletzung.

„Gegen 17.20 Uhr wurde die Helferin von einem Mann angegangen und geschubst“, so ein Sprecher der Polizei, „dabei ist sie gegen eine Eisenstange geprallt und hat sich leicht verletzt. Sie konnte noch vor Ort behandelt werden.“

Der Täter sei beim Eintreffen der Beamten aber schon nicht mehr an der Teststelle aufzufinden gewesen. Laut Polizei handelte es sich bei ihm um ein Mitglied einer Familie, die zuvor mit der Mitarbeiterin in Streit geraten war.

Die Familie hatte nach bereits acht Tagen Aufenthalt in Deutschland keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen Corvid 19-Test. Die Situation eskalierte, als den Personen deswegen ein Test verweigert wurde.

Am Montag war das Corona–Testzentrum wieder regulär geöffnet. Rund um den Wartebereich und im Terminal D, in dem sich der Testbereich befindet, ist mehr Sicherheitspersonal präsent. Auch am Eingang zum Terminal wurde eine Security-Mitarbeiterin positioniert.

10.45 Uhr: Mindestens 21 Berliner Schulen melden Corona-Fälle

Inzwischen gibt es Covid-19-Infektionsfälle an mindestens 21 Berliner Schulen, meldet die „Berliner Zeitung“. Betroffen seien nun sechs Bezirke, darunter besonders stark Reinickendorf. Allein in diesem Bezirk gebe es an sieben Schulen Coronafälle. Wie die Morgenpost erfuhr, handelt es sich um diese Schulen:

Gustav-Freytag-Oberschule

Max-Beckmann-Oberschule

Thomas-Mann-Gymnasium

Lauterbach Grundschule

Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule

Otfried-Preußler-Grundschule

Ringelnatz-Grundschule

Am Beethoven-Gymnasium in Steglitz-Zehlendorf und am Sophie-Charlotten-Gymnasium im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurden inzwischen auch Schüler der Oberstufe positiv getestet. Dort lässt sich die „Kohortenstratgie“ der Senatsverwaltung für Bildung, die der Hygieneplan vorsieht, deutlich schlechter umsetzen.

Noch am Freitag hatte Senatorin Sandra Scheeres (SPD) zum Thema des Infektionsgeschehens an Berlins Schulen gegenüber der Morgenpost von „Einzelfällen“ gesprochen, „die von außen in die Schule kommen“. Meistens gehörten diese Schüler oder das Schulpersonal zu den Reiserückkehrern. Wichtig sei jetzt, dass alle sich an die vorgegebenen Regeln des Hygieneplans hielten, die reichten bislang aus. „Wir müssen gar nichts nachjustieren, weil die Regeln sind klar“, betonte sie wortwörtlich. Da war sie aber nur von neun Coronafällen an Berlins Schulen ausgegangen.

Am Montag trifft sich zum ersten Mal der Hygienebeirat, in dem auch Experten sitzen, mit der Senatorin. Dort soll ein Stufenplan festgelegt werden, "wie wir reagieren, sollten die Infektionszahlen deutlich steigen", sagte Scheeres.

6.50 Uhr: Zahl der Wohngeldanträge in Berlin steigt wegen Corona deutlich

In der Corona-Krise ist die Zahl der Wohngeldanträge in Berlin stark gestiegen. Während die Zahl in den ersten vier Pandemie-Monaten März bis Juni nach Angaben der Senatsverwaltung für Wohnen bei 22.430 lag, betrug sie in den vier Vorjahresmonaten nur 16.150. Das entspricht einer Steigerung von fast 40 Prozent. Am stärksten fiel der Anstieg im April aus. Hier registrierten die Behörden 50 Prozent mehr Anträge (6127) als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Alle Details zu den Wohngeldanträgen in Berlin lesen Sie hier.

+++ Sonntag, 16. August 2020 +++

20.04 Uhr: Corona-Tests am Flughafen Tegel nach Übergriff abgebrochen

Die Corona-Teststelle am Berliner Flughafen Tegel ist am Sonntag nach einem Zwischenfall vorzeitig geschlossen worden. Es habe einen tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Teststelle gegeben, teilte Charité-Vorstand Ulrich Frei am Abend mit. Zuvor sei einer Person ein Test verweigert worden, weil sie keinen Anspruch auf das kostenfreie Angebot gehabt habe. „Die Situation eskalierte leider“, erläuterte Frei. Die Teststelle sei deshalb um 18 Uhr geschlossen worden, drei Stunden früher als üblich. Am Montag werde sie wieder regulär von 8 Uhr bis 21 Uhr öffnen.

Gegen 19.30 hatte sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr eine eng gedrängte, lange Schlange vor dem Terminal D des Flughafens Tegel versammelt. Die Blicke der Betroffenen waren verständnislos, denn herein ließ das Sicherheitspersonal die Wartenden nicht mehr. Die Menschen standen an, um sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen – für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist das seit dem 8. August ja bekanntlich Pflicht.

Doch am Sonntag war die von der Charité betriebene Tegeler Corona-Teststation schon ab 18 Uhr geschlossen. „Es gab heute einen zu großen Ansturm von Nichtreisenden aus der Stadt“, erklärte ein Sicherheitsmann den verdutzten Passagieren, „einer der Mitarbeiter wurde tätlich angegriffen, weil er eine Person ohne Anspruch nicht testen wollte. Deswegen haben wir früher schließen müssen.“

Charité-Vorstand Ulrich Frei verteidigte die Entscheidung: „Als Vorstand Krankenversorgung ist es meine Aufgabe, mich schützend vor die am Sonntag freiwillig arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stellen.“ Den Anwesenden in Tegel wurde derweil bestätigt, dass sie sich noch testen lassen könnten, wenn sie ihr Ticket vorzeigen würden. „Sie können morgen gerne ab 8 Uhr wieder hierherkommen“, erklärte ein Mitarbeiter, „ansonsten müssten Sie sich von einem Arzt in der Stadt testen lassen.“ Dies könne im Zweifelsfall aber Geld kosten.

Eigentlich soll die Teststelle für Rückkehrer am Flughafen Tegel von 8 bis 21 Uhr geöffnet haben. Doch selbst wenn sie die Öffnungszeiten eingehalten hätte – die Flughafengesellschaft wäre nicht in der Lage gewesen, alle Reiserückkehrer noch am Tag der Anreise abzufertigen. Denn allein am Sonntag landeten nach 21 Uhr noch drei Maschinen von den Balearen in Tegel.

Seit dem 8. August sind nach einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums Tests für Einreisende aus Risikogebieten verpflichtend. Solange kein negatives Testergebnis vorliegt, müssen sich Einreisende aus Risikogebieten in Quarantäne begeben. Fällt der Test positiv aus, ist in jedem Fall eine zweiwöchige Quarantäne notwendig.

19 Uhr: 15 Neuinfektionen in Berlin, alle Ampeln auf Grün

Die Zahl der Coronafälle in Berlin insgesamt beträgt 10.252. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntagabend mit. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 755. Es ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 224. 15 neue Infektionen wurden bestätigt, 42 waren es am Sonnabend. 9273 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 15, und damit zwei Patienten mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 35 Menschen in Krankenhäusern und damit ein Patient mehr als am Vortag.

Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,49 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

17.43 Uhr: Erstklässler haben ersten regulären Schultag - Hygienebeirat tagt

ach der Einschulung am Wochenende beginnt an diesem Montag für die knapp 37 000 Berliner Erstklässler der Schulalltag. Gleichzeitig nimmt ein „Hygienebeirat“ beim Bildungssenat die Arbeit auf. Die Experten sollen über den Infektionsschutz in der Corona-Krise beraten. Senatorin Sandra Scheeres (SPD) hat ein Stufenkonzept für den Fall angekündigt, dass sich die Infektionslage verschlechtert.

Die Berliner Polizei kontrolliert seit Schuljahresbeginn verstärkt den Verkehr rund um Schulen und auf Schulwegen. Gefahrenträchtig für Schüler seien vor allem Autofahrer, die zu schnell entlang von Schulwegen fahren, verkehrswidriges Halt- und Parkverhalten so genannter Elterntaxis sowie Fahrrad- und Rollerfahrer auf Gehwegen, hieß es.

16.53 Uhr: Kleinunternehmen können Hilfe für Mieten beantragen

Viele kleine und mittelgroße Unternehmen in Berlin haben nach dem Corona-Einbruch Probleme, ihre Miete zu bezahlen. Von diesem Montag an können sie bei der Investitionsbank Berlin (IBB) Soforthilfe beantragen. Insgesamt 90 Millionen Euro stellt das Land nach Angaben der Wirtschaftsverwaltung dafür zur Verfügung.

Betrieben in Not mit 10 bis 250 Mitarbeitern werden ihre Gewerbemieten für April und Mai teilweise erstattet, pro Firma fließen bis zu 10 000 Euro. Bei mehreren Miet- oder Pachtobjekten sind es sogar bis zu 30 000 Euro. Voraussetzung ist, dass im April und Mai der Umsatz um mindestens 60 Prozent zurückgegangen ist.

16.10 Uhr: Polizei kontrolliert Abstandsregeln am Flughafensee

Wegen des großen Andrangs in vergangenen Wochen war die Berliner Polizei dieses Wochenende am Flughafensee in Reinickendorf mit Einsatzkräften und Polizeihubschrauber vor Ort. Am Samstag kontrollierten Polizisten zusammen mit dem Ordnungsamt zwischen 8.00 und 23.00 Uhr, ob Abstandsregeln am Wasser eingehalten werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dabei seien zwar immer wieder Verstöße bemerkt worden, die Badegäste hätten jedoch auf Anweisung mehr Abstand zu anderen Menschen genommen. Platzverweise gab es keine.

14.25 Uhr: Neun weitere Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg ist von Samstag auf Sonntag weniger angewachsen als an den Vortagen: Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle um neun gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Zuvor hatte sich seit Mittwoch der Anstieg stets im zweistelligen Bereich bewegt. Von Donnerstag auf Freitag gab es mit 27 Neuinfektionen die höchste Zahl seit Anfang Mai.

13.10 Uhr: Auch in der Nacht zu Sonntag kaum Probleme mit Feiernden

Die Berliner Polizei hat bei der Kontrolle der Corona-Regeln an diesem Wochenende keine Probleme mit größeren Freiluft-Partys gehabt. Das lag aber auch daran, dass Einsatzkräfte an einigen Orten Menschenansammlungen frühzeitig auflösten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. In der Hasenheide in Neukölln sollen am Sonnabend bereits gegen 18 Uhr knapp 1000 Menschen laute Musik gehört haben. Polizisten hätten das Treiben dann aber unterbunden, sodass die meisten von ihnen den Ort verlassen hätten.

Am Dahlwitzer Heuweg zwischen Friedrichshagen und Rahnsdorf versammelten sich den Angaben zufolge am Samstagabend rund 200 Personen. Die Polizei sei frühzeitig eingetroffen, habe eine Musikanlage abbauen lassen und die Feiernden nach Hause geschickt.

In mehreren Stadtteilen gab es Versammlungen mit rund 50 Feiernden in Parks und Wäldern. Die größtenteils jungen Leute hätten sich nach Eintreffen der Polizei aber überwiegend kooperativ gezeigt, hieß es. An der Badestelle Kleiner Müggelsee sprachen Polizisten einige Platzverweise aus, nachdem etwa 20 Menschen dort in der Nacht auf Sonntag zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr laut Musik gehört hatten.

Sonnabend, 15. August

18.40 Uhr: Nun 774 aktive Coronafälle in Berlin

Die Zahl der aktiven Coronafälle in Berlin beträgt 774. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonnabendabend mit. Die Zahl der an den Folgen einer Coronavirus-Infektion Gestorbenen liegt weiterhin bei 224. 42 Neuinfektionen wurden bestätigt, 89 waren es gestern. 9239 Menschen sind inzwischen genesen. Die Bezirke mit den meisten bestätigten Corona-Fällen sind Mitte (1569), Charlottenburg-Wilmersdorf (1009) und Neukölln (1291). In den anderen Bezirken liegt die Zahl unter 1000.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 13, und damit ein Patient weniger als am Vortag. Insgesamt liegen 34 Menschen in Krankenhäusern und damit ein Patient weniger als am Vortag.

Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,97 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

14.23 Uhr: Polizei löst weniger Freiluft-Partys auf

Die Berliner Polizei hat bei der Kontrolle der Corona-Regeln in der Nacht weniger Freiluft-Partys aufgelöst als an vergangenen Wochenenden. Zwar waren Polizisten im Treptower Park zwischen 0.20 Uhr und 3.30 Uhr an mehreren Orten im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Die jungen Menschen seien nach Beschwerden von Anwohnern aber vor allem wegen Lärmbelästigung und nicht wegen Verstößen gegen die Abstands- und Hygieneregeln nach Hause geschickt worden.

Über den Park zerstreut waren den Angaben zufolge ein paar Hundert Menschen unterwegs. Der Treptower Park ist diesen Sommer nachts ein beliebter Treffpunkt für Feiernde, die auch während der Corona-Pandemie nicht auf Menschenansammlungen verzichten wollen. Auch im Mauerpark schickte die Polizei einige größere Gruppen weg. Dabei habe es keine Zwischenfälle gegeben

11.40 Uhr: Corona-Fall am Beethoven-Gymnasium

Zum ersten Mal gibt es nun einen Corona-Fall in einer Oberstufe. Am Beethoven-Gymnasium in Lankwitz wurde eine Zwölftklässlerin positiv auf getestet. Da es übergreifende Kurse gibt, sind nun Schüler aus dem elften und zwölften Jahrgang mit ihr in Kontakt gekommen. „Es sind an die hundert Schüler“, vermutet Schulleiterin Gunilla Neukirchen. Allerdings habe die Schule auch im Unterricht Maskenpflicht gehabt und sehr auf das Lüften geachtet, das sei beruhigend. Es sei aber wichtig, alle Eltern schnell zu informieren, damit sie für die nächsten Tage die sozialen Kontakte privat beschränken.

Ein großes Problem ist weiterhin, die richtigen Ansprechpartner in der Verwaltung zu finden, damit die nächsten Schritte der Schule besprochen werden können. Wer bleibt zu Hause, wer wird wann getestet, wer darf weiterhin zur Schule gehen? Der Schule ist der Fall seit Freitagnachmittag bekannt, seitdem versuchte man mit Nachruck die zuständigen Stellen zu erreichen. Heute Vormittag gab es einen ersten Kontakt zum Gesundheitsamt Steglitz-Zehlendorf. „Wir werden bis spätestens Sonntagnachmittag eine Anweisung des Amtes haben, wie schulisch weiter zu verfahren ist“, heißt es nun auf der Homepage der Schule.

10.02 Uhr: Woidke kritisiert "Vorpreschen" bei Corona-Regeln

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Länder zu einer engen Zusammenarbeit bei Corona-Regeln aufgerufen und sie vor Profilierungen gewarnt. „Das permanente Vorpreschen mancher Bundesländer hilft aber allen nicht, weil es die Menschen verunsichert und dann die Frage kommt, warum machen die etwas, was die anderen nicht machen“, sagte Woidke. „Öffentlichkeitsarbeit muss sein, sie sollte aber nicht im Vordergrund stehen und der Profilierung dienen. Es geht am Ende um die Gesundheit und das Leben von Menschen. Politik muss Vertrauen schaffen. Sie darf nicht verunsichern.“

9.40 Uhr: Schon vor Testpflicht mehr Corona-Tests in Berlin

Bereits in den Wochen vor dem Start der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist die Zahl der Coronavirus-Tests in Berlin deutlich gestiegen. Mehr als 46.000 Menschen wurden allein in der 32. Kalenderwoche Anfang August getestet, rund 37.000 in der Woche zuvor. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Herbert Mohr (AfD) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Von Ende Juni bis Ende Juli hatte die Zahl der Tests pro Woche demnach relativ konstant bei um 30.000 gelegen.

19.04 Uhr: Zahl aktiver Coronafälle steigt auf 778

Die Zahl der aktiven Coronafälle ist auf 778 gestiegen. Am Vortag waren es 750 Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitagabend mit. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 224. 89 neue Infektionen wurden bestätigt, 131 waren es gestern. Die Gesamtzahl der in Berlin registrierten Fälle liegt nun bei 10.195. 9193 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 14, so viele wie am Vortag. Insgesamt liegen 35 Menschen in Krankenhäusern und damit ein Patient weniger als am Vortag.

Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,11 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

16.52 Uhr: Schulleiter wendet sich gegen Maskenpflicht - Schulamt schreitet ein

Das Schulamt Neuruppin hat einen Schulleiter gestoppt, der sich in einem Schreiben an die Eltern gegen die Maskenpflicht in seiner Grundschule in Rathenow (Havelland) gewandt hatte. Dies bestätigte das brandenburgische Bildungsministerium am Freitag auf Anfrage.

„Die Maskenpflicht wird auch in der Jahn-Grundschule in Rathenow, so wie in der Umgangsverordnung des Landes Brandenburg vorgesehen, umgesetzt“, stellte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld klar. Darüber seien die Eltern in einem Schreiben der stellvertretenden Schulleiterin am Freitag informiert worden.

„Das versandte Schreiben vom 12.08.2020 entspricht nicht den rechtlichen Bestimmungen und wird damit zurückgezogen“, erklärte Grönefeld mit Blick auf den Vorstoß des Schulleiters. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ (online) berichtet. Zu möglichen Konsequenzen für den Schulleiter wollte sich die Sprecherin nicht äußern.

16.23 Uhr: Infizierte Person im Schwimmbad - Amtsarzt hält Risiko für gering

Eine Person aus Berlin, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte zuvor ein Schwimmbad in Oranienburg (Oberhavel) besucht. Dort habe sie sich vergangenen Sonntag überwiegend im Außenbereich aufgehalten, aber auch die Rutsche im Innenbereich und das Selbstbedienungsrestaurant genutzt, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Die Listen mit Daten von rund 800 Besuchern an dem Sonntag seien an das Gesundheitsamt des Landkreises übermittelt worden, sagte der Geschäftsführer des Erlebnisbades, Kay Duberow.

„Da sich die Person größtenteils im Außenbereich aufgehalten hat, dürfte nur eine relativ geringe Ansteckungsgefahr für andere Badegäste bestanden haben“, sagte Amtsarzt Christian Schulze laut Mitteilung. Wer am Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr ebenfalls in dem Bad gewesen sei, längeren Kontakt mit einer unbekannten Person gehabt habe oder Krankheitssymptome verspüre, könne sich aber beim Gesundheitsamt beraten lassen.

14.11 Uhr: Derzeit keine Kita-Schließungen wegen Corona in Berlin

In vier Berliner Kitas kommt es derzeit zu Einschränkungen im Zusammenhang mit Corona-Verdachtsfällen. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung am Freitag auf Morgenpost-Nachfrage mit. Zu den Einschränkungen gehörten demnach etwa die Quarantänisierung einzelner Kita-Gruppen. Schließungen gebe es aktuell nicht.

12.54 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Brandenburg steigt stark an

Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg ist innerhalb eines Tages so stark gestiegen wie seit etwa drei Monaten nicht mehr. Von Donnerstag auf Freitag seien 27 bestätigte Fälle neu hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Am 8. Mai waren nach Angaben des Ressorts 28 bestätigte neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus gezählt worden, am 9. Mai waren es 31. Seitdem lag der bisherige Spitzenwert am 17. Juni bei 21 neuen Fällen. Noch am Donnerstag wurden 16 neue Infektionen gezählt, am Mittwoch waren es nur fünf.

11.29 Uhr: Alle Tests negativ - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium wieder offen

Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium im Bezirk Treptow-Köpenick, das am Donnerstag wegen eines Corona-Falls geschlossen worden war, hat den Unterricht wiederaufgenommen. Das sagte Schulleiter Thomas Hähnert am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule sowie eine Schulklasse seien am Donnerstag auf Sars-CoV-2 getestet worden.

11.29 Uhr: Corona-Verstöße in Berliner Partykiezen - Problemorte werden gesammelt

Angesichts der Debatte um illegale Partys sowie Kneipen und Bürgersteige voll trinkender Menschen während der Corona-Pandemie hat Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Bezirke um Unterstützung gebeten. Die zwölf Bezirke sollen Gegenden nennen, in denen verstärkt feiernde und Alkohol trinkende Gruppen die Abstands- und Hygieneregeln missachten, wie der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), mitteilte.

Kalayci erklärte dazu: „Ich habe vorsorglich die Bezirke abgefragt, um einen Überblick über die Lage zu erhalten und damit möglichen Handlungsbedarf erkennen zu können.“

Dassel sprach von der Möglichkeit, den sogenannten Außerhaus-Verkauf von Alkohol in Geschäften, Imbissen und sogenannten Spätis an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten zu verbieten. „Wenn eine durchaus mit Berlin vergleichbare Stadt wie Hamburg mit einem lokal und zeitlich begrenzten Alkoholverkaufsverbot gute Erfahrungen macht, kann das nicht ignoriert werden.“

10.45 Uhr: Unterstützung bei Gewerbemieten ab Montag möglich

Kleine und mittelgroße Unternehmen in Berlin können ab kommendem Montag bei der Investitionsbank Berlin (IBB) Soforthilfe für ihre Gewerbemieten beantragen. Insgesamt 90 Millionen Euro stellt das Land dafür zur Verfügung, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Freitagvormittag mitteilte. Betrieben in Not mit 10 bis 250 Mitarbeitern werden ihre Gewerbemieten für April und Mai teilweise erstattet, pro Firma fließen bis zu 10 000 Euro. Bei mehreren Miet- oder Pachtobjekten sind es sogar bis zu 30 000 Euro.

Voraussetzung ist, dass im April und Mai der Umsatz um mindestens 60 Prozent zurückgegangen ist. „Die Existenz vieler Unternehmen ist bedroht, da ihnen weiterhin Liquidität fehlt, um Mieten zu zahlen“, ließ Wirtschaftssenatorin Ramona Pop mitteilen.

7.51 Uhr: Eltern fordern Maskenpflicht auch in Berliner Klassenzimmern

Kurz nach Ferienende sind bereits neun Berliner Schulen direkt vom Coronavirus betroffen. Elternvertreter fordern daher eine erneute Diskussion um die Maskenpflicht im Unterricht. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, sagte: „Die Frage ist, sind die Hygienekonzepte der Schulen wirksam oder braucht es eine Nachsteuerung?“ Mehr zur Corona-Situation an Berliner Schulen und die Forderungen der Elternvertreter im Detail lesen Sie hier.

7.40 Uhr: Zoo-Palast-Betreiber will Entschädigungen

Der Berliner Kino-Unternehmer Hans-Joachim Flebbe beziffert die Verluste seiner Kinos auf 7,5 Millionen Euro. Astor Filmlounge und Zoo Palast in der Hauptstadt würden monatlich etwa 200.000 Euro Minus machen. „Die Kinos gehören mit zu den Hauptleidtragenden der Pandemie“, so der Unternehmer. Viele Betriebe würden trotz der finanzielle Auswirkungen durch das faktische Berufsverbot allein gelassen, beklagte er. Flebbe hat sich deswegen jetzt einer von der Berliner Rechtsanwaltskanzlei Schirp & Partner angestoßenen Initiative angeschlossen, die Entschädigungsansprüche für Betriebsschließungen in der Corona-Krise erstreiten will.

+++ Donnerstag, 13. August 2020 +++

19.42 Uhr: Mehr als 10.000 Corona-Fälle in Berlin - 131 Neuinfektionen

Die Zahl der erfassten Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn in Berlin ist auf mehr als 10.000 gestiegen. 131 Fälle kamen im Vergleich zum Vortag hinzu, insgesamt sind es jetzt 10.106, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstagabend mitteilte. Am stärksten betroffen sind die Bezirke Mitte und Neukölln. Die Corona-Ampel steht bei allen drei Indikatoren weiter auf Grün.

Nach dem Ampelsystem müssten Maßnahmen erörtert und vorbereitet werden, wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen. Betrachtet werden die Entwicklung der Reproduktionszahl (aktuell 0,95), die Fallzahlen pro Woche je 100 000 Einwohner (10,2) und die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Fällen (1,1 Prozent). Die wöchentliche Fallzahl sei vor allem im Zuge der verstärkten Testung von Reiserückkehrern angestiegen, hieß es.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

16.02 Uhr: Pankow bestätigt Corona-Fall an Schule in Weißensee

An der Max-Bill-Schule in Weißensee ist eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben der Frau sind drei weitere Lehrer und 24 Schüler in Quarantäne. Das teilte Pankows Schulstadtrat Torsten Kühne (CDU) auf Anfrage mit. Man sei von der Senatsverwaltung für Bildung, die für dieses Oberstufenzentrum verantwortlich ist, informiert worden und habe alle notwendigen Maßnahmen sofort veranlasst, sagt Kühne. „Alle sind in die häusliche Quarantäne abgesondert worden. Die Betreuung läuft im Anschluss dann über die ortsständigen Gesundheitsämter.“ Es seien auch Personen betroffen, die nicht in Pankow wohnen.

Stadtrat Kühne hat das Infektionsgeschehen an Schulen analysieren lassen und teilte am späten Donnerstagnachmittag mit, dass bislang noch in keinem Fall eine Corona-Infektion an oder in einer Pankower Schule nachgewiesen wurde. „In der Regel ist die Übertragung im privaten oder familiären Umfeld, bei Veranstaltungen wie im Club Trompete oder bei Reiserückkehrern erfolgt“, sagt Kühne. Das könne dafür sprechen, dass die Hygienevorgaben an Schulen funktionieren – oder dass Kinder nicht überdurchschnittlich infektiös sind.

15.04 Uhr: Corona-Soforthilfen für Berliner Schulen gefordert

Ein Bündnis aus Eltern, Schülern, Lehrkräften und Erziehern unter Federführung der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert Corona-Soforthilfen für die Schulen, die kurzfristig eine bessere Ausstattung ermöglichen. „Eine Milliarde Euro an Soforthilfe müssen her, damit wir so schnell wie möglich Personal einstellen, zusätzliche Räume und digitale Infrastruktur schaffen und für echte Hygiene an den Schulen sorgen können“, sagte GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik. Nur so könne man die Lerngruppen verkleinern und so für ausreichenden Gesundheitsschutz sorgen. Der Senatorin Sandra Scheeres (SPD) warf das Bündnis vor, nicht auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren, nachdem sie ihrer Einladung zum Gesprächstermin nicht gefolgt war. „Allein auf den jüngst eingerichteten Hygienebeirat zu verweisen, das wird die Probleme nicht lösen – es geht um ernsthafte Partizipation“, sage der Landeselternvorsitzende Norman Heise.

14.26 Uhr: Datenaufnahme Reisender an Berliner Flughäfen erfolgt digital

Gegen Pannen bei der Datenerfassung für Corona-Tests sind die Hauptstadt-Flughäfen eigenen Angaben zufolge gut gerüstet. „Im Gegensatz zum Vorgehen in Bayern erfolgt an den Berliner Flughäfen der gesamte Prozess zur Datenaufnahme der Reisenden bei der Testung komplett digital“, teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstag auf Anfrage mit.

Unter anderem deshalb war es bei der Einrichtung der Teststelle am Flughafen Tegel vor wenigen Wochen zu Verzögerungen gekommen, da zunächst das digitale Netzwerk vollständig eingerichtet werden musste. Es sollte so vermieden werden, dass Reiserückkehrer per Hand registriert werden müssten, betonte damals eine Sprecherin der Berliner Charité, die die Teststellen verantwortet. Seit dem vergangenen Wochenende müssen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Corona-Virus testen lassen und können das auch an Flughäfen erledigen.

13.05 Uhr: Alle Lehrer der geschlossenen Schule sollen zum Corona-Test

Alle Lehrerinnen und Lehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums im Bezirk Treptow-Köpenick sowie eine Schulklasse sollen noch am Donnerstag auf Sars-CoV-2 getestet werden. Das teilte der zuständige Bezirksstadtrat Bernd Geschanowski am Donnerstag mit. Die Schule im Stadtteil Friedrichshagen war am selben Tag geschlossen worden, nachdem eine Lehrkraft angegeben hatte, positiv getestet worden zu sein.

Tom Erdmann, Berliner Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW, lobte die angekündigten Tests. „Da hat das Gesundheitsamt gut und richtig reagiert“, sagte er. Die nächsten regulären Testtermine für Lehrkräften wären erst Anfang September gewesen.

Geschanowski zufolge lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen, wann das Gymnasium wieder öffnen kann. Das Gesundheitsamt des Bezirks werde über das weitere Vorgehen entscheiden, wenn die Testergebnisse vorliegen.

„Die Schließung der Schule erfolgte durch die Schulleitung, nicht von meinem Gesundheitsamt“, so der Gesundheits-Stadtrat. Schulleiter Thomas Hähnert sagte: „Ich habe gestern Abend erst von dem positiven Testergebnis der Lehrkraft erfahren und habe in Rücksprache mit der Schulaufsicht entschieden, dass wir aus reiner Vorsicht und um das Verfahren mit dem Gesundheitsamt abstimmen zu können, die Schule geschlossen halten.“

12.47 Uhr: Amtsarzt Larscheid warnt vor schnellen Schulschließungen

Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid hat sich dagegen ausgesprochen, Schulen wegen einzelner Corona-Fälle komplett zu schließen. Das sei nicht nachvollziehbar, sagte er. Die positiven Tests einzelner Schüler oder Lehrer würden hochstilisiert zu einem großen Schulproblem. „Was es nicht ist. Kein Mensch redet darüber, dass diese Schüler zum Beispiel auch Mitglieder in Fußballvereinen oder und Ähnlichem sind“, sagte Larscheid. „Der Kontext Schule wird völlig überbewertet.“

In Berlin hat es nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung bis Donnerstagvormittag acht bestätigte Corona-Fälle gegeben, unter anderem im Bezirk Reinickendorf. Ein Gymnasium im Bezirk Treptow-Köpenick wurde am Donnerstag vorsorglich geschlossen.

„Ich weiß, dass das nicht von den Gesundheitsbehörden ausging“, sagte Larscheid. Die Entscheidung sei ein Schnellschuss von anderen Verantwortlichen gewesen. „Es ist kein Schulproblem, das wir haben. Wir haben ein Problem mit bestimmten Einzelpersonen, die auch die Schule besuchen. Aber wir haben hier keine dramatische Situation in der Schullandschaft. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein.“

Bei den bisherigen Fällen sei es zum Teil um Schülerinnen und Schüler gegangen, die aus dem Ausland zurück nach Berlin gekommen und mit einem positiven Befund ein, zwei Tage in der Schule gewesen seien.

11.20 Uhr: Berliner Proficlubs arbeiten an gemeinsamen Rückkehr-Konzept

Die Berliner Proficlubs BR Volleys, Eisbären, Füchse und Alba wollen mit einem gemeinsamen Anti-Corona-Konzept den Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb möglichst mit Fans ermöglichen. „Wir sind gerade dabei, dies für beide großen Venues, also die Mercedes-Benz-Arena und die Max-Schmeling-Halle, mit den jeweiligen Betreibern zu tun“, sagte Kaweh Niroomand, der Manager von Bundesligist Berlin Volleys der „Berliner Zeitung“.

Mit dem Gesamtkonzept wollen sich die Clubs mit der Sportverwaltung und den zuständigen Behörden zusammensetzen. „So, wie das auch mit anderen Branchen gemacht wurde, zuletzt mit den Kinobetreibern. Am Ende soll ein gemeinsames Konzept stehen, das wir an die jeweilige Arena und Sportart anpassen können“, erklärte Niroomand.

Dabei geht es auch um die Rückkehr von Fans in die Arenen. „Grundlage sind die in Berlin aktuell zugelassenen 1000 Teilnehmer. Wir wollen jedoch prüfen, ob man mit einem ordentlichen Konzept auch zu anderen Zahlen kommen kann“, erläuterte Niroomand, der auch Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist. Allerdings sei schon die Erarbeitung des Konzeptes mit hohen Kosten verbunden: „Meine noch größere Befürchtung ist, dass die Umsetzung noch mal sehr viel Geld kostet.“ Eine andere Konsequenz könne zudem sein, „dass Sponsoren sagen: Unter diesen Voraussetzungen brauche ich nicht zu werben“.

10.03 Uhr: BVG will Steuersenkung im November an Fahrgäste weitergeben

Die BVG will die von der Bundesregierung eingeführte Senkung der Mehrwertsteuer im November an die Kunden weitergeben. Es soll keine Rückzahlung geben, BVG-Nutzer erhalten dagegen mehr Leistungen für das gleiche Geld, kündigte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag im Verkehrsausschuss an. Mehr zum Umgang der BVG mit der Mehrwertsteuersenkung lesen Sie hier.

6.15 Uhr: Lehrerin an Corona erkrankt - Gymnasium bleibt geschlossen

In Berlin hat die erste Schule kurz nach den Sommerferien wegen eines möglichen Corona-Falls zunächst wieder geschlossen. Eine Lehrkraft des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) habe angegeben, positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden zu sein, teilte der Bezirk am Donnerstag mit. Die Bestätigung des Gesundheitsamts stehe noch aus. Zuvor hatte der RBB berichtet. „Es handelt sich um eine vorsorgliche, wohl eintägige Schließung dieser einen Schule“, teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag mit.

„Der Schulleitung wurde am späten Mittwochnachmittag bekannt, dass eine Lehrkraft positiv getestet wurde. Um sicherzustellen, dass keine der möglichen Kontaktpersonen am darauffolgenden Morgen in die Schule kommt, wurde dieses fürsorgliche Vorgehen beschlossen.“

6 Uhr: Selbstständige zahlten knapp 20 Millionen Euro Corona-Hilfen zurück

Mehr als 2200 Selbstständige in Brandenburg haben ihre Corona-Hilfen ganz oder teilweise an die Investitionsbank des Landes (ILB) zurückgezahlt. Insgesamt habe die Bank Rückzahlungen in Höhe von 19,92 Millionen Euro erhalten, teilte ILB-Sprecherin Ingrid Mattern mit. „Das waren etwa Unternehmer, die feststellten, dass sie wider Erwarten keine Geschäftseinbrüche zu verzeichnen hatten oder die in Folge der Coronakrise unverhofft Aufträge bekamen“, berichtete Mattern. „In anderen Fällen haben etwa Gastronomen festgestellt, dass sie sich auch mit einem Cateringservice gut über Wasser halten konnten.“

Insgesamt habe es Rückzahlungen in 2233 Fällen gegeben, darunter 1758 vollständige, berichtete Mattern. Das Brandenburger Corona-Soforthilfeprogramm war im Juni beendet worden. Rund 561 Millionen Euro waren an mehr als 63 000 Selbstständige und Unternehmen gegangen.

+++ Mittwoch, 12. August 2020

19.24 Uhr: 125 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Berlin

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 224. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mit. 125 neue Infektionen wurden bestätigt, 111 waren es am Mittwoch. 663 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 591 waren es Mittwoch. 9088 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 14, so viele wie am Vortag. Insgesamt liegen 36 Menschen in Krankenhäusern und damit zwei Patienten mehr als am Vortag. Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,92 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

17.08 Uhr: Schülerin am Grauen Kloster positiv auf Coronavirus getestet

Es gibt einen weiteren Corona-Fall an einer Berliner Schule. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, ist eine Schülerin aus der OIIIa im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Schmargendorf am Dienstag positiv auf das Virus getestet worden. Wie die Schulleitung in einem Elternbrief mitteilte, seien alle Eltern und Mitschüler der Klasse unterrichtet worden. Sie blieben am Mittwoch zu Hause. Die Lehrkräfte, die am Montag und Dienstag die Klasse unterrichtet hatten, hätten sich in Quarantäne begeben. Die Schulleitung habe am Morgen das zuständige Gesundheitsamt informiert. Dieses werde über das weitere Vorgehen entscheiden.

14.22 Uhr: Schüler mit Corona infiziert - Keine „Infektionsgeschehen“ an Schulen

Kurz nach dem Schulstart in Berlin ist ein erster Corona-Fall bei einem Schüler bekannt geworden. Er habe am Montag direkt nach Ankunft an der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule in Lichterfelde von Symptomen gesprochen, die auf eine solche Infektion hindeuteten, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage. Daraufhin sei er nach Hause geschickt worden, später sei das positive Testergebnis bekannt geworden. Eine Lerngruppe und drei Lehrkräfte, zu denen der Schüler Kontakt gehabt habe, wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt.

In dem Fall sei gehandelt worden, wie es sein sollte, sagte der Sprecher. Es seien bisher „keine Infektionsgeschehen an Schulen“ seit dem Schulstart bekannt. Gemeint sind damit Ausbrüche oder Fälle, in denen sich Schüler in der Schule ansteckten. An der Karl-Weise-Schule in Neukölln waren elf Beschäftigte einer Schule unter Quarantäne gestellt worden, weil sie noch vor Schulstart Kontakt zu einem Infizierten hatten, der temporär in der Einrichtung gewesen war.

13.34 Uhr: Innensenator - Corona-Demos als Kontaktbörse für Rechtsextreme

Nach der Berliner Großdemonstration gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) vor einer Radikalisierung solcher Proteste gewarnt. Rechtsextreme würden alles tun, um sie in Zukunft in ihrem Sinne aufzuladen und zu radikalisieren, sagte Geisel am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz laut einer Twitter-Mitteilung.

Innensenator Andreas Geisel im Verfassungsschutzausschuss des @AGH_Berlin zur Corona-Demo am 1.8.2020: Mehrheit der Teilnehmenden nicht verfassungsfeindlich. Aber zahlreiche Rechtsextremisten mit dabei, Reichsbürger, Netzwerk muslimenfeindlicher Rechtsextemisten, NDP, III. Weg. — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) August 12, 2020

Bei der Demonstration mit Tausenden Teilnehmern am 1. August sei zwar die Mehrheit der Teilnehmer nicht verfassungsfeindlich gewesen. Neben zahlreichen Rechtsextremisten seien aber auch sogenannte Reichsbürger und NPD-Vertreter auf die Straße gegangen. Größter Erfolg der Rechtsextremisten sei gewesen, dass es ihnen gegenüber keine nennenswerte Abgrenzung der anderen Demonstranten gegeben habe. „Corona-Demos werden so zu einer Bühne und Kontaktbörse für Rechtsextreme“, sagte der SPD-Politiker laut Twitter.

Trotz steigender Infektionszahlen hatten sich die Demonstranten seinerzeit nicht an die Auflagen gehalten. Weder wurden Abstände eingehalten, noch Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Polizei löste die Kundgebung schließlich auf. Auch die Bundesregierung hatte die Missachtung der Hygieneregeln scharf kritisiert. Das Verhalten vieler Demonstrierender habe das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit ausgenutzt, sagte eine Sprecherin. Es seien auch „menschenverachtende Äußerungen“ gemacht worden.

11.54 Uhr: Brandenburger Innenministerium prüft Verwendung von Gästelisten durch die Polizei

Nach entsprechenden Berichten aus anderen Bundesländern will das Brandenburger Innenministerium regelmäßig prüfen, ob die Polizei in Brandenburg bei Ermittlungen auf Gästelisten von Gastronomen zugegriffen hat. „Nach allem, was erfasst wurde, kennen wir in Brandenburg keinen einzigen Fall“, sagte Minister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtages. Dies sei das Ergebnis einer Abfrage bei allen Polizeidirektionen mit Stand von Freitag. Bislang sei auch kein Fall bekannt, dass Gastronomen die Listen missbraucht hätten.

11.20 Uhr: Dilek Kalayci bleibt bei Forderung eines Alkoholverbots

Die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci bleibt bei ihrer Forderung eines Alkoholverbots, wenn sich die Lage in den Kneipen nicht verbessert. "Wenn Disziplin in Gaststätten nicht funktioniert, muss über Alkoholverkaufsverbot nach außen wie in Hamburg für Strassenzüge nachgedacht werden. Hoffe, es wird nicht erforderlich, wenn wie im Senat verabredet Zuständige wie @DEHOGA, @SenWEB und Ordnungsämter ein Konzept vorlegen", hieß es auf Twitter.

Wenn Disziplin in Gaststätten nicht funktioniert, muss über Alkoholverkaufsverbot nach außen wie in Hamburg für Strassenzüge nachgedacht werden. Hoffe, es wird nicht erforderlich, wenn wie im Senat verabredet Zuständige wie @DEHOGA, @SenWEB und Ordnungsämter ein Konzept vorlegen. — Dilek Kalayci (@dil_kal) August 12, 2020

10.26 Uhr: Bildungssenatorin kontert mit Gegeneinladung

Am Donnerstag will die Berliner Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zusammen mit dem Landeselternausschuss zu Gesprächen für einen „Corona-Bildungspakt“ einladen – die Sorgen um Schulen in Zeiten von Corona sind zu groß. „Wir nehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand“ ist nun das erklärte Motto. Die große Frage: Wie kriegt man das Recht auf Bildung und den Gesundheitsschutz in Zeiten der Pandemie unter einen Hut?

Die Bildungsverwaltung wird in der Einladung offen kritisiert, die habe im Sommer „wertvolle Zeit versäumt“ für notwendige Maßnahmen. Trotzdem wird die Hand ausgestreckt. „Natürlich hoffen wir, dass sich Senatorin Scheeres unserer Einladung zu einem Gespräch nicht entzieht“, sagt die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik.

Und wie kontert Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD)? Mit einer Gegeneinladung. Sie bittet die GEW-Vorsitzenden und den Landeselternvorsitzenden Norman Heise, kommende Woche am neu gegründeten „Hygienebeirat für Schulen“ teilzunehmen, der am vergangenen Wochenende flugs aus der Taufe gehoben wurde. „Für die künftige Entwicklung ist der Hygienebeirat ein wichtiges Steuerinstrument“, heißt es von der Senatorin. Schulstadträte sitzen dort genauso drin wie Professor Mockenhaupt von der Charité.

8.46 Uhr: Bericht - Erste Corona-Fälle an Berliner Schulen nach Ferienende

An der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule in Lichterfelde ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die "BZ". Die Mitschüler seien unter Quarantäne gestellt worden. In einem Brief der Schulleitung an die Eltern heißt es demnach, das Gesundheitsamt werde sich nun mit den Eltern in Verbindung setzen. Die Kinder sollten zunächst keinen weiteren Kontakt zu anderen haben.

Einen weiteren Corona-Fall gebe es an der Karl-Weise-Schule in Neukölln, so der Bericht. Ein Reiserückkehrer sei dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Elternteil habe bei der Vorbereitung auf das neue Schuljahr Kontakt zu acht weiteren Personen, darunter Lehrer und Hausmeister, gehabt. Diese befinden sich nun in Quarantäne. Schüler seien derzeit nicht betroffen.

8.41 Uhr: Mitte-Bürgermeister - Außer-Haus-Verkauf von Alkohol einschränken

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat sich erneut dafür ausgesprochen, den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol etwa in Spätis einzuschränken. Das solle helfen zu verhindern, dass sich das Coronavirus stärker ausbreitet. „Die Erfahrungen aus Hamburg sind da ja sehr positiv“, sagte von Dassel am Mittwoch im RBB-Inforadio. Es habe oft etwas mit Alkohol zu tun, wenn Abstandsregeln verletzt würden und es zu Aggression gegen über Ordnungskräften komme. Hamburg hatte vor zwei Wochen damit begonnen, den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol in den Ausgehvierteln der Stadt einzuschränken.

„Vieles spielt sich direkt auf der Straße ab, indem man sich am Späti mit Alkohol versorgt hat“, sagte von Dassel. In den Gaststätten zeigten die Kontrollen der Ordnungsämter hingegen oft Wirkung. Notwendig seien aber mehr Ordnungsamt-Mitarbeiter auf den Straßen, um Verbote und Verordnungen zu kontrollieren.

5 Uhr: Eintrittskarten für Bäder werden bei Ebay gehandelt

Wegen der Hitzewelle ist die Nachfrage nach Tickets für die Berliner Bäder groß. Doch schon am Dienstag waren alle verfügbaren Onlinetickets der Restwoche für viele beliebte Sommerbäder vergriffen. Einige scheinen, ein Geschäft durch den Weiterverkauf zu wittern. „Uns ist bekannt, dass gekaufte Karten im Netz angeboten werden“, sagt Matthias Oloew, Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe, „es handelt sich dabei aber um Einzelfälle.“ Tatsächlich werden einige Tickets auf Portalen wie „eBay Kleinanzeigen“ wie Waren gehandelt – teils sogar mit Aufschlag auf den eigentlichen Kaufpreis.

Es gibt aber auch Nutzer, die bieten ihre Tickets an, weil sie die festgeschriebenen Termine nicht mehr wahrnehmen können – und nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen. Das Problem: Der personalisierte Online-Ticketkauf dient in der Corona-Pandemie der Rückverfolgung von Infektionsketten gegenüber den Gesundheitsämtern. „Auf unserer Webseite wird darauf hingewiesen, dass es untersagt ist, Tickets an Dritte weiterzugeben, die der Kunde nicht kennt“, so Oloew, „es muss angegeben werden können, wer am Tag einer potenziellen Corona-Infektion im Bad war.“ Sei dies nicht zu ermitteln, kann das für ihn zu hohen Bußgeldern führen.

+++ Dienstag, 11. August 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Dienstag

► Kalayci: Kein allgemeines Alkoholverbot in Berlin angedacht

► Hikel zeigt sich entsetzt über Regelverstöße in Kneipen

► Senat geht schärfer gegen Corona-Verstöße in Kneipen vor

► Zalando kommt gestärkt aus der Corona-Krise

18.15 Uhr: Corona-Ampel bei R-Wert wieder auf Grün

Bei der Reproduktionszahl steht der Wert mit 1,09 wieder auf Grün. Neben der Reproduktionszahl zeigt die Ampel Neuinfektionen und die benötigten Plätze für Covid-19-Patienten auf Intensivstationen.

18 Uhr: GEW und Elternausschuss wollen Corona-Bildungspakt schließen

Die Bildungsgewerkschaft GEW und Berlins Landeselternausschuss haben zu einem Treffen für einen „Corona-Bildungspakt“ eingeladen. Es soll am Donnerstag bei der GEW stattfinden. Eine Einladung ging auch an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Wir müssen dringend darüber sprechen, wie gute Bildung und Gesundheitsschutz in unseren Schulen miteinander vereinbart werden können“, teilten die beiden Organisationen am Dienstag mit. „Natürlich hoffen wir, dass sich Senatorin Scheeres unserer Einladung nicht entzieht.“

Ebenfalls eingeladen sind unter anderem die Landesschülervertretung und Schulleitungen der verschiedenen Schulformen. „Nachdem die Bildungssenatorin unsere Gesprächsanfragen über Monate ausgeschlagen hat, nehmen wir das Heft des Handelns nun selbst in die Hand“, so die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik und der Elternausschuss-Vorsitzende Norman Heise. „Wir müssen über nötige Unterstützungsmaßnahmen sprechen. Sonst sind Schulschließungen nur eine Frage der Zeit.“

In Berlin ist am Montag das neue Schuljahr gestartet. Die Schülerinnen und Schüler haben wieder Unterricht im Regelbetrieb, also ohne Abstandsregeln und in gewohnter Klassenstärke.

16.03 Uhr: Corona-Fall an der Karl-Weise-Grundschule in Neukölln

An der Karl-Weise-Grundschule in Neukölln ist ein Angehöriger des Schulpersonals positiv auf Corona getestet worden. Zum Glück kam das Testergebnis noch vor Schulbeginn – am Ende der Vorbereitungswoche -, die Schüler waren noch nicht im Hause. Doch zehn weitere Kollegen an der Schule müssen nun in Quarantäne, darunter auch Lehrer und Erzieher. Allerdings wird der Kontakt mit den Klassen gehalten; die Lehrkräfte arbeiten nun für den Quarantäne-Zeitraum aus dem Homeoffice heraus, hieß es aus dem Hause der Neuköllner Schulstadträtin Karin Korte (SPD).

15.41 Uhr: Brandenburg erweitert Maskenpflicht auf Schulen

Ein Mund-Nasen-Schutz ist nun auch in Brandenburgs Schulen Pflicht. Nach dem Nahverkehr und dem Einzelhandel beschloss das Kabinett am Dienstag, dass Masken auch in Schulen und Horten getragen werden müssen. Das gilt nicht für Klassenräume und Pausenhöfe. Die Landesregierung hatte die Maskenpflicht bereits angekündigt, seit dem Schulstart am Montag galt sie zunächst freiwillig.

Für öffentliche Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen wurde die Pflicht zur Bedeckung um mindestens rund drei Wochen verlängert. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Hygieneregeln werden beibehalten. Die aktualisierte Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 4. September.

Das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bleibt vorerst bis zum 31. Oktober bestehen, doch für Autokinos gibt es nun in Einzelfällen Ausnahmen - etwa für Konzerte.

14.51 Uhr: Ordnungsamt soll Corona-Regeln schärfer kontrollieren - härtere Strafen drohen

Berlins Ordnungsämter sollen die Einhaltung der Corona-Verordnung noch stärker kontrollieren als bisher. „Wir sind uns alle einig, das Entscheidende bleibt, mit den vorhandenen Regelungen um Verständnis zu werben und mit Kontrollen die Umsetzung zu überprüfen“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nach der Senatssitzung am Dienstag. Regelverletzungen müssten Konsequenzen haben. „Und wir werden auch stärker mit den bezirklichen Ordnungsämtern in Kontakt treten, mit dem Ziel, die Durchsetzung der Verordnung etwas weniger locker zu handhaben als es in der Vergangenheit der Fall war.“

Es müsse Schwerpunktkontrollen geben und bei Nichteinhaltung der Regeln gegebenenfalls auch „drastische Konsequenzen“. Auf Vorschlag von Innensenator Andreas Geisel (SPD) sei besprochen worden, 240 Mitarbeiter in den Ordnungsämtern der Bezirke zusätzlich bereitzustellen. „Das ist eine erhebliche Verstärkung der Möglichkeiten, um Verordnungsverstöße zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu ahnden“, sagte Lederer, „auch mit Bußgeldern oder wenn es nicht anders geht, auch mit der Schließung von Einrichtungen.“

Es sei wichtig entsprechende Signale zu setzen, dass sich Berlin „Laissez-faire“ nicht leisten könne. Diejenigen, die solche Spielchen spielen, riskierten dann gegebenenfalls auch ihre wirtschaftliche Existenz, so der Senator. Lederer kündigte außerdem an, das Gespräch mit dem Dehoga noch einmal zu suchen und den Hotel- und Gaststättenverband in den Senat einzuladen.

Zuletzt ließ sich in den warmen Augustnächten in vielen belebten Straßen und Kneipen etwa in Mitte, Friedrichshain und Neukölln kaum ein Unterschied zu den Zeiten vor Corona beobachten. Häufig standen die Tische draußen eng beieinander und waren gut besetzt. Abstands- und Hygieneregeln wurden dabei oft nicht beachtet. Gleichzeitig sind die Infektionszahlen in Berlin wieder gestiegen.

14.15 Uhr: Senat plant kein Alkoholverbot

Der Berliner Senat plant kein Alkoholverbot in Berlin, auch nicht für bestimmte Straßenzüge. Darüber denke der Senat „nicht wirklich“ nach, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach dessen Sitzung. Es gebe bereits Regeln, und diese müssten durchgesetzt und eingehalten werden. „Da wo die Leute sich nicht an die Regeln halten, muss es eben auch Konsequenzen haben.“

Der Senat werde weiter diskutieren, ob alle Regeln adäquat seien. „Aber wir sind uns einig, dass wir das nicht über Presse machen und nicht über Ideen-Dropping“, sagte Lederer. Es könne sinnvoll sein, bei steigenden Infektionszahlen Regeln auch zu verschärfen. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte ein mögliches Alkoholverbot in Berlin am Montag ins Gespräch gebracht.

14.08 Uhr: Brandenburger Regierung streitet um weitere Corona-Lockerungen

Kontaktsport wie Judo oder Ringen in der Halle ist wegen der Corona-Pandemie in Brandenburg bisher verboten, nun wird in der Kenia-Koalition über Lockerungen gestritten. Die SPD im Landtag setzt sich dafür ein, die Regeln für Kontaktsport für Jugendliche und junge Erwachsene zu lockern. Wenn sich die Corona-Infektionen ungünstig entwickelten, müssten Lockerungen aber wieder zurückgenommen werden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sprach sich generell gegen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt aus. Das Infektionsgeschehen in Deutschland sei sehr dynamisch, auch in Brandenburg stiegen die Zahlen an, sagte Redmann. Die Schulöffnung werde sicher auch für höhere Infektionszahlen sorgen. Daher plädierte er dafür, vor weiteren Lockerungen zwei bis drei Wochen lang die Auswirkungen der Schulöffnungen zu beobachten.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte: „Wir haben alles Verständnis, dass die Sportler auch wieder Kontaktsportarten in der Halle ausüben wollen. Unsere Priorität liegt derzeit aber bei der Öffnung von Kitas und Schulen.“

13.50 Uhr: Busse aus dem Ausland dürfen nur noch am ZOB halten

Fernreisebusse, die aus dem Ausland nach Berlin kommen, halten künftig nur noch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mitteilte. Andere Fernbushaltestellen zum Aussteigen der Fahrgäste soll es nicht mehr geben. „Das soll dem Zweck dienen, die entsprechenden Testvorschriften praktikabel umsetzen zu können“, sagte Lederer zur Erklärung.

13.38 Uhr: In Berliner Kinos darf jeder zweite Platz besetzt werden

Kinobesucher müssen in Berlin weniger Abstand halten. Bisher sind 1,50 Meter vorgeschrieben, künftig soll jeder zweite Platz besetzt werden dürfen. Darauf hat sich der rot-rot-grüne Senat am Dienstag verständigt, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mitteilte. Voraussetzung seien gute Belüftung und Einhalten der Maskenpflicht.

Der Senat kommt damit einer Forderung der Kino-Betreiber nach, die verlangt hatten, die Abstandsregelung zu reduzieren. Sie hatten argumentiert, sie könnten derzeit nur maximal 20 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen, was sich negativ auf die Starttermine neuer Filme auswirke. Nur mit höherer Auslastung und neuen Filmen seien die Kinos in der Lage, die Krise zu überleben.

13.20 Uhr: Kostenfreie Corona-Tests in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Seit Anfang August können sich auch Menschen, die keine Symptome zeigen, dann freiwillig testen lassen, wenn sie aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung entlassen werden oder erstmals in eine Pflegeeinrichtung aufgenommen werden. Zudem finden regelmäßige stichprobenhafte Testungen von Personal in risikobehafteten Bereichen von Krankenhäusern und in der Pflege statt.

In einer berlinweit angelegten Stichprobe können zusätzlich im August einmalig Mitarbeitende von jeweils 24 stationären Pflegeeinrichtungen und 24 ambulanten Pflegediensten Diensten auf eine COVID-19-Infektion getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Die Testung ist sowohl für die Einrichtungen als auch die Mitarbeitenden freiwillig. Die 48 Einrichtungen wurden zufällig von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ausgewählt. Zudem soll ein Pilotprojekt zur Test-Surveillance (d.h. Überwachung) gestartet werden. Mit einem standardisierten Verfahren werden niedrigschwellig Symptome von Mitarbeitenden oder Pflegebedürftigen erfasst und gemeldet. Personen mit Symptomen werden sofort getestet, sollte sich eine SARS-CoV-2-Infektion bestätigen, werden alle Pflegebedürftigen und alle Mitarbeitenden der jeweiligen Einrichtung/Abteilung getestet.

11.48 Uhr: Brandenburger Gastwirte verstoßen gegen Datenschutz

Gastwirte in Brandenburg haben einer Untersuchung zufolge bei den Gästelisten zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen mehrfach gegen den Datenschutz verstoßen. In 30 von 54 untersuchten Gaststätten seien zu viele Daten erfragt worden, teilte die Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge am Dienstag in Kleinmachnow mit. In 29 Fällen hätten die Betriebe nach der Anschrift gefragt - das ist aber nicht notwendig. Viele Gastwirte hätten außerdem Telefonnummer und E-Mail-Adresse verlangt, nötig ist aber nur eine von beiden.

10.50 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle bisherigen Nachrichten zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

