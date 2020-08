Corona-Newsblog in Berlin: 9739 Infektionen, 224 Tote

In Berlin hat der Unterricht für mehr als 300.000 Schüler wieder begonnen, mit Hygiene-Auflagen, um eine neue Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So müssen alle Schüler auf den Gängen und Treppen einen Mundschutz tragen, die Klassenzimmer sollen regelmäßig gelüftet werden.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 9739 Menschen infiziert. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 8984 Patienten gelten als genesen.

11.05 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

11.48 Uhr: Brandenburger Gastwirte verstoßen gegen Datenschutz

Gastwirte in Brandenburg haben einer Untersuchung zufolge bei den Gästelisten zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen mehrfach gegen den Datenschutz verstoßen. In 30 von 54 untersuchten Gaststätten seien zu viele Daten erfragt worden, teilte die Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge am Dienstag in Kleinmachnow mit. In 29 Fällen hätten die Betriebe nach der Anschrift gefragt - das ist aber nicht notwendig. Viele Gastwirte hätten außerdem Telefonnummer und E-Mail-Adresse verlangt, nötig ist aber nur eine von beiden.

Mit 36 Cafés und Restaurants hielt sich mehr als die Hälfte der Betriebe nicht an die Fristen für die Löschung der Daten, berichtete die Datenschutzbeauftragte. 16 Gaststätten hätten zum Zeitpunkt der Prüfung gar keine Daten gelöscht. In elf Betrieben hätten die Listen so ausgelegen, dass jeder die Daten anderer Gäste einsehen konnte. Sieben Gaststätten hätten wiederum überhaupt keine Daten erfra

10.55 Uhr: Leichter Anstieg bei Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg hat sich die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden mit drei neuen Fällen leicht erhöht. Aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark wurden zwei neue Infizierte gemeldet, im Landkreis Dahme-Spreewald gab es einen bestätigten Fall, wie das Gesundheitsministerium (Stand 8 Uhr) am Dienstag mitteilte. Damit haben sich seit März insgesamt 3662 Menschen mit dem Virus infiziert. Aktuell werden demnach acht Patienten in Krankenhäusern behandelt, zwei von ihnen intensivmedizinisch beatmet. Landesweit wird die Zahl aktiv erkrankter Menschen auf rund 110 geschätzt. Die Zahl der verstorbenen Corona-Patienten liegt unverändert bei 175. Etwa 3370 Menschen gelten als genesen.



+++ Montag, 10.08.2020 +++

19.40 Uhr: Corona-Ampel springt bei R-Wert auf Gelb

Bei einer Reproduktionszahl von 1,27 steht inzwischen eine der drei Corona-Ampeln auf Gelb, die anderen beiden Indikatoren weiterhin auf Grün. Neben der Reproduktionszahl zeigt die Ampel Neuinfektionen und die benötigten Plätze für Covid-19-Patienten auf Intensivstationen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner beträgt den Angaben zufolge 9,6 - weit unter der kritischen Menge von 20 und mehr auf 100.000 Einwohner pro Woche.

Der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen erreicht gegenwärtig 1,1 Prozent; hier begänne der gelbe Bereich bei 15 Prozent aufwärts. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen.

19.30 Uhr: 42 bestätigte Neuinfektionen in Berlin

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 224. 42 neue Infektionen wurden bestätigt, 10 waren es am Sonntag. 531 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 537 waren es am Sonntag. 8984 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 15, ein Mensch mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 37 Menschen in Krankenhäusern und damit ein Patient mehr als am Vortag.

Die Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 976 (+7) 887 Friedrichshain-Kreuzberg 803 (+0) 740 Lichtenberg 549 (+0) 504 Marzahn-Hellersdorf 545 (+4) 513 Mitte 1465 (+9) 1344 Neukölln 1213 (+19) 1101 Pankow 876 (+1) 806 Reinickendorf 754 (+1) 704 Spandau 545 (+0) 502 Steglitz-Zehlendorf 659 (+0) 628 Tempelhof-Schöneberg 913 (+1) 845 Treptow-Köpenick 441 (+0) 410 Summe 9739 (+42) 8984

Quelle: Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

