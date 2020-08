Corona-Newsblog in Berlin: 9850 Infektionen, 224 Tote

In Berlin hat der Unterricht für mehr als 300.000 Schüler wieder begonnen, mit Hygiene-Auflagen, um eine neue Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So müssen alle Schüler auf den Gängen und Treppen einen Mundschutz tragen, die Klassenzimmer sollen regelmäßig gelüftet werden.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 9850 Menschen infiziert. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9035 Patienten gelten als genesen.

Menschen infiziert. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9035 Patienten gelten als genesen.

8.46 Uhr: Bericht - Erste Corona-Fälle an Berliner Schulen nach Ferienende

An der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule in Lichterfelde ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die "BZ". Die Mitschüler seien unter Quarantäne gestellt worden. In einem Brief der Schulleitung an die Eltern heißt es demnach, das Gesundheitsamt werde sich nun mit den Eltern in Verbindung setzen. Die Kinder sollten zunächst keinen weiteren Kontakt zu anderen haben.

Einen weiteren Corona-Fall gebe es an der Karl-Weise-Schule in Neukölln, so der Bericht. Ein Reiserückkehrer sei dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Elternteil habe bei der Vorbereitung auf das neue Schuljahr Kontakt zu acht weiteren Personen, darunter Lehrer und Hausmeister, gehabt. Diese befinden sich nun in Quarantäne. Schüler seien derzeit nicht betroffen.

8.41 Uhr: Mitte-Bürgermeister - Außer-Haus-Verkauf von Alkohol einschränken

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat sich erneut dafür ausgesprochen, den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol etwa in Spätis einzuschränken. Das solle helfen zu verhindern, dass sich das Coronavirus stärker ausbreitet. „Die Erfahrungen aus Hamburg sind da ja sehr positiv“, sagte von Dassel am Mittwoch im RBB-Inforadio. Es habe oft etwas mit Alkohol zu tun, wenn Abstandsregeln verletzt würden und es zu Aggression gegen über Ordnungskräften komme. Hamburg hatte vor zwei Wochen damit begonnen, den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol in den Ausgehvierteln der Stadt einzuschränken.

„Vieles spielt sich direkt auf der Straße ab, indem man sich am Späti mit Alkohol versorgt hat“, sagte von Dassel. In den Gaststätten zeigten die Kontrollen der Ordnungsämter hingegen oft Wirkung. Notwendig seien aber mehr Ordnungsamt-Mitarbeiter auf den Straßen, um Verbote und Verordnungen zu kontrollieren.

5 Uhr: Eintrittskarten für Bäder werden bei Ebay gehandelt

Wegen der Hitzewelle ist die Nachfrage nach Tickets für die Berliner Bäder groß. Doch schon am Dienstag waren alle verfügbaren Onlinetickets der Restwoche für viele beliebte Sommerbäder vergriffen. Einige scheinen, ein Geschäft durch den Weiterverkauf zu wittern. „Uns ist bekannt, dass gekaufte Karten im Netz angeboten werden“, sagt Matthias Oloew, Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe, „es handelt sich dabei aber um Einzelfälle.“ Tatsächlich werden einige Tickets auf Portalen wie „eBay Kleinanzeigen“ wie Waren gehandelt – teils sogar mit Aufschlag auf den eigentlichen Kaufpreis.

Es gibt aber auch Nutzer, die bieten ihre Tickets an, weil sie die festgeschriebenen Termine nicht mehr wahrnehmen können – und nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen. Das Problem: Der personalisierte Online-Ticketkauf dient in der Corona-Pandemie der Rückverfolgung von Infektionsketten gegenüber den Gesundheitsämtern. „Auf unserer Webseite wird darauf hingewiesen, dass es untersagt ist, Tickets an Dritte weiterzugeben, die der Kunde nicht kennt“, so Oloew, „es muss angegeben werden können, wer am Tag einer potenziellen Corona-Infektion im Bad war.“ Sei dies nicht zu ermitteln, kann das für ihn zu hohen Bußgeldern führen.

18.25 Uhr: 16 Bewohner eines Asylbewerberheims mit Corona infiziert

In einem Asylbewerberheim in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) haben sich 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Allein am Dienstag seien nach einer Reihentestung der Bewohner neun Infektionen nachgewiesen worden, berichtete das Landkreisamt. Die Gemeinschaftsunterkunft mit insgesamt 134 Bewohnern war am vergangenen Freitag unter Quarantäne gestellt worden, nachdem bei einigen Bewohnern Infektionen festgestellt worden waren. 15 der Infizierten seien in eine isolierte Unterkunft nach Teltow verlegt worden, berichtete der Landkreis. Ein Infizierter sei in einer isolierten Unterkunft auf dem Gelände des Asylbewerberheims in Bad Belzig untergebracht worden.

18.20 Uhr: 111 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 9850 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.

4854 Personen sind männlich, 4994 weiblich. Bei zwei Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 34 Personen, davon werden 14 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 224 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Die Verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: Drei waren 40 bis 49 Jahre alt, 13 50 bis 59 Jahre alt, 24 verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 62 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt, 83 waren 80 bis 89 Jahre alt und 39 verstorbene Patienten waren 90 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 81 Jahren.

Die Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 984(+8) 897 Friedrichshain-Kreuzberg 818 (+15) 749 Lichtenberg 567 (+18) 510 Marzahn-Hellersdorf 546 (+1) 513 Mitte 1491 (+26) 1350 Neukölln 1213 (+0) 1105 Pankow 883 (+7) 812 Reinickendorf 771 (+18) 705 Spandau 550 (+5) 507 Steglitz-Zehlendorf 660 (+1) 629 Tempelhof-Schöneberg 923 (+10) 847 Treptow-Köpenick 443 (+2) 411 Summe 9850 (+111) 9035

18.15 Uhr: Corona-Ampel bei R-Wert wieder auf Grün

Bei der Reproduktionszahl steht der Wert mit 1,09 wieder auf Grün. Neben der Reproduktionszahl zeigt die Ampel Neuinfektionen und die benötigten Plätze für Covid-19-Patienten auf Intensivstationen.

18 Uhr: GEW und Elternausschuss wollen Corona-Bildungspakt schließen

Die Bildungsgewerkschaft GEW und Berlins Landeselternausschuss haben zu einem Treffen für einen „Corona-Bildungspakt“ eingeladen. Es soll am Donnerstag bei der GEW stattfinden. Eine Einladung ging auch an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Wir müssen dringend darüber sprechen, wie gute Bildung und Gesundheitsschutz in unseren Schulen miteinander vereinbart werden können“, teilten die beiden Organisationen am Dienstag mit. „Natürlich hoffen wir, dass sich Senatorin Scheeres unserer Einladung nicht entzieht.“

Ebenfalls eingeladen sind unter anderem die Landesschülervertretung und Schulleitungen der verschiedenen Schulformen. „Nachdem die Bildungssenatorin unsere Gesprächsanfragen über Monate ausgeschlagen hat, nehmen wir das Heft des Handelns nun selbst in die Hand“, so die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik und der Elternausschuss-Vorsitzende Norman Heise. „Wir müssen über nötige Unterstützungsmaßnahmen sprechen. Sonst sind Schulschließungen nur eine Frage der Zeit.“

In Berlin ist am Montag das neue Schuljahr gestartet. Die Schülerinnen und Schüler haben wieder Unterricht im Regelbetrieb, also ohne Abstandsregeln und in gewohnter Klassenstärke.

17.15 Uhr: Nach Corona-Fall in Potsdamer Hort: Kinder und Erzieher getestet

In Potsdam sind Kinder und Betreuer eines Horts auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sich ein Erzieher infiziert hatte. Erste Ergebnisse sollen nach Angaben der Stadt am Mittwochabend vorliegen. 68 Kinder aus verschiedenen Klassenstufen sowie sechs Erzieherinnen und Erzieher sollten getestet werden.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes wurden insgesamt 47 Kontaktpersonen informiert. Sollte ein Test bei weiteren Personen positiv ausfallen, würden die Untersuchungen im Umfeld des Horts ausgeweitet. Die betroffenen Kinder und Betreuer müssen bis 20. August in Quarantäne bleiben. Der an einer Grundschule angeschlossene Hort bleibt nach Angaben der Stadt eingeschränkt geöffnet.

16.03 Uhr: Corona-Fall an der Karl-Weise-Grundschule in Neukölln

An der Karl-Weise-Grundschule in Neukölln ist ein Angehöriger des Schulpersonals positiv auf Corona getestet worden. Zum Glück kam das Testergebnis noch vor Schulbeginn – am Ende der Vorbereitungswoche -, die Schüler waren noch nicht im Hause. Doch zehn weitere Kollegen an der Schule müssen nun in Quarantäne, darunter auch Lehrer und Erzieher. Allerdings wird der Kontakt mit den Klassen gehalten; die Lehrkräfte arbeiten nun für den Quarantäne-Zeitraum aus dem Homeoffice heraus, hieß es aus dem Hause der Neuköllner Schulstadträtin Karin Korte (SPD).

15.41 Uhr: Brandenburg erweitert Maskenpflicht auf Schulen

Ein Mund-Nasen-Schutz ist nun auch in Brandenburgs Schulen Pflicht. Nach dem Nahverkehr und dem Einzelhandel beschloss das Kabinett am Dienstag, dass Masken auch in Schulen und Horten getragen werden müssen. Das gilt nicht für Klassenräume und Pausenhöfe. Die Landesregierung hatte die Maskenpflicht bereits angekündigt, seit dem Schulstart am Montag galt sie zunächst freiwillig.

Für öffentliche Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen wurde die Pflicht zur Bedeckung um mindestens rund drei Wochen verlängert. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Hygieneregeln werden beibehalten. Die aktualisierte Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 4. September.

Das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bleibt vorerst bis zum 31. Oktober bestehen, doch für Autokinos gibt es nun in Einzelfällen Ausnahmen - etwa für Konzerte.

14.51 Uhr: Ordnungsamt soll Corona-Regeln schärfer kontrollieren - härtere Strafen drohen

Berlins Ordnungsämter sollen die Einhaltung der Corona-Verordnung noch stärker kontrollieren als bisher. „Wir sind uns alle einig, das Entscheidende bleibt, mit den vorhandenen Regelungen um Verständnis zu werben und mit Kontrollen die Umsetzung zu überprüfen“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nach der Senatssitzung am Dienstag. Regelverletzungen müssten Konsequenzen haben. „Und wir werden auch stärker mit den bezirklichen Ordnungsämtern in Kontakt treten, mit dem Ziel, die Durchsetzung der Verordnung etwas weniger locker zu handhaben als es in der Vergangenheit der Fall war.“

Es müsse Schwerpunktkontrollen geben und bei Nichteinhaltung der Regeln gegebenenfalls auch „drastische Konsequenzen“. Auf Vorschlag von Innensenator Andreas Geisel (SPD) sei besprochen worden, 240 Mitarbeiter in den Ordnungsämtern der Bezirke zusätzlich bereitzustellen. „Das ist eine erhebliche Verstärkung der Möglichkeiten, um Verordnungsverstöße zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu ahnden“, sagte Lederer, „auch mit Bußgeldern oder wenn es nicht anders geht, auch mit der Schließung von Einrichtungen.“

Es sei wichtig entsprechende Signale zu setzen, dass sich Berlin „Laissez-faire“ nicht leisten könne. Diejenigen, die solche Spielchen spielen, riskierten dann gegebenenfalls auch ihre wirtschaftliche Existenz, so der Senator. Lederer kündigte außerdem an, das Gespräch mit dem Dehoga noch einmal zu suchen und den Hotel- und Gaststättenverband in den Senat einzuladen.

Zuletzt ließ sich in den warmen Augustnächten in vielen belebten Straßen und Kneipen etwa in Mitte, Friedrichshain und Neukölln kaum ein Unterschied zu den Zeiten vor Corona beobachten. Häufig standen die Tische draußen eng beieinander und waren gut besetzt. Abstands- und Hygieneregeln wurden dabei oft nicht beachtet. Gleichzeitig sind die Infektionszahlen in Berlin wieder gestiegen.

14.15 Uhr: Senat plant kein Alkoholverbot

Der Berliner Senat plant kein Alkoholverbot in Berlin, auch nicht für bestimmte Straßenzüge. Darüber denke der Senat „nicht wirklich“ nach, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach dessen Sitzung. Es gebe bereits Regeln, und diese müssten durchgesetzt und eingehalten werden. „Da wo die Leute sich nicht an die Regeln halten, muss es eben auch Konsequenzen haben.“

Der Senat werde weiter diskutieren, ob alle Regeln adäquat seien. „Aber wir sind uns einig, dass wir das nicht über Presse machen und nicht über Ideen-Dropping“, sagte Lederer. Es könne sinnvoll sein, bei steigenden Infektionszahlen Regeln auch zu verschärfen. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte ein mögliches Alkoholverbot in Berlin am Montag ins Gespräch gebracht.

14.08 Uhr: Brandenburger Regierung streitet um weitere Corona-Lockerungen

Kontaktsport wie Judo oder Ringen in der Halle ist wegen der Corona-Pandemie in Brandenburg bisher verboten, nun wird in der Kenia-Koalition über Lockerungen gestritten. Die SPD im Landtag setzt sich dafür ein, die Regeln für Kontaktsport für Jugendliche und junge Erwachsene zu lockern. Wenn sich die Corona-Infektionen ungünstig entwickelten, müssten Lockerungen aber wieder zurückgenommen werden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sprach sich generell gegen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt aus. Das Infektionsgeschehen in Deutschland sei sehr dynamisch, auch in Brandenburg stiegen die Zahlen an, sagte Redmann. Die Schulöffnung werde sicher auch für höhere Infektionszahlen sorgen. Daher plädierte er dafür, vor weiteren Lockerungen zwei bis drei Wochen lang die Auswirkungen der Schulöffnungen zu beobachten.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte: „Wir haben alles Verständnis, dass die Sportler auch wieder Kontaktsportarten in der Halle ausüben wollen. Unsere Priorität liegt derzeit aber bei der Öffnung von Kitas und Schulen.“

13.50 Uhr: Busse aus dem Ausland dürfen nur noch am ZOB halten

Fernreisebusse, die aus dem Ausland nach Berlin kommen, halten künftig nur noch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mitteilte. Andere Fernbushaltestellen zum Aussteigen der Fahrgäste soll es nicht mehr geben. „Das soll dem Zweck dienen, die entsprechenden Testvorschriften praktikabel umsetzen zu können“, sagte Lederer zur Erklärung.

Für Urlauber aus internationalen Risikogebieten gilt eine Testpflicht auf das Coronavirus bei der Heimkehr nach Deutschland. Eine der Berliner Teststellen gibt es am Zentralen Omnibusbahnhof. „Wir haben einen stetigen Anstieg der Neuinfektionen in Berlin“, so der Senator. „50 Prozent der Neuinfektionen werden aus dem Ausland mitgebracht.“

13.38 Uhr: In Berliner Kinos darf jeder zweite Platz besetzt werden

Kinobesucher müssen in Berlin weniger Abstand halten. Bisher sind 1,50 Meter vorgeschrieben, künftig soll jeder zweite Platz besetzt werden dürfen. Darauf hat sich der rot-rot-grüne Senat am Dienstag verständigt, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mitteilte. Voraussetzung seien gute Belüftung und Einhalten der Maskenpflicht.

Der Senat kommt damit einer Forderung der Kino-Betreiber nach, die verlangt hatten, die Abstandsregelung zu reduzieren. Sie hatten argumentiert, sie könnten derzeit nur maximal 20 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen, was sich negativ auf die Starttermine neuer Filme auswirke. Nur mit höherer Auslastung und neuen Filmen seien die Kinos in der Lage, die Krise zu überleben.

Für Theater und Konzerthäuser soll diese Regelung zunächst nicht gelten, sagte Lederer. Darüber soll entschieden werden, wenn Erfahrungen zu den Folgen der neuen Regelung in den Kinos vorliegen.

13.20 Uhr: Kostenfreie Corona-Tests in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Seit Anfang August können sich auch Menschen, die keine Symptome zeigen, dann freiwillig testen lassen, wenn sie aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung entlassen werden oder erstmals in eine Pflegeeinrichtung aufgenommen werden. Zudem finden regelmäßige stichprobenhafte Testungen von Personal in risikobehafteten Bereichen von Krankenhäusern und in der Pflege statt.

In einer berlinweit angelegten Stichprobe können zusätzlich im August einmalig Mitarbeitende von jeweils 24 stationären Pflegeeinrichtungen und 24 ambulanten Pflegediensten Diensten auf eine COVID-19-Infektion getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Die Testung ist sowohl für die Einrichtungen als auch die Mitarbeitenden freiwillig. Die 48 Einrichtungen wurden zufällig von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ausgewählt. Zudem soll ein Pilotprojekt zur Test-Surveillance (d.h. Überwachung) gestartet werden. Mit einem standardisierten Verfahren werden niedrigschwellig Symptome von Mitarbeitenden oder Pflegebedürftigen erfasst und gemeldet. Personen mit Symptomen werden sofort getestet, sollte sich eine SARS-CoV-2-Infektion bestätigen, werden alle Pflegebedürftigen und alle Mitarbeitenden der jeweiligen Einrichtung/Abteilung getestet.

Den Getesteten dieser Testverfahren entstehen keine Kosten, da diese Testungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst veranlasst werden und somit von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden.

11.48 Uhr: Brandenburger Gastwirte verstoßen gegen Datenschutz

Gastwirte in Brandenburg haben einer Untersuchung zufolge bei den Gästelisten zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen mehrfach gegen den Datenschutz verstoßen. In 30 von 54 untersuchten Gaststätten seien zu viele Daten erfragt worden, teilte die Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge am Dienstag in Kleinmachnow mit. In 29 Fällen hätten die Betriebe nach der Anschrift gefragt - das ist aber nicht notwendig. Viele Gastwirte hätten außerdem Telefonnummer und E-Mail-Adresse verlangt, nötig ist aber nur eine von beiden.

Mit 36 Cafés und Restaurants hielt sich mehr als die Hälfte der Betriebe nicht an die Fristen für die Löschung der Daten, berichtete die Datenschutzbeauftragte. 16 Gaststätten hätten zum Zeitpunkt der Prüfung gar keine Daten gelöscht. In elf Betrieben hätten die Listen so ausgelegen, dass jeder die Daten anderer Gäste einsehen konnte. Sieben Gaststätten hätten wiederum überhaupt keine Daten erfra

10.55 Uhr: Leichter Anstieg bei Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg hat sich die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden mit drei neuen Fällen leicht erhöht. Aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark wurden zwei neue Infizierte gemeldet, im Landkreis Dahme-Spreewald gab es einen bestätigten Fall, wie das Gesundheitsministerium (Stand 8 Uhr) am Dienstag mitteilte. Damit haben sich seit März insgesamt 3662 Menschen mit dem Virus infiziert. Aktuell werden demnach acht Patienten in Krankenhäusern behandelt, zwei von ihnen intensivmedizinisch beatmet. Landesweit wird die Zahl aktiv erkrankter Menschen auf rund 110 geschätzt. Die Zahl der verstorbenen Corona-Patienten liegt unverändert bei 175. Etwa 3370 Menschen gelten als genesen.

10.50 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle bisherigen Nachrichten zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

