Hitze in Berlin und Brandenburg: Es bleibt heiß!

Abkühlung ist nicht in Sicht: In dieser Woche bleiben die Temperaturen bei über 30 Grad. Nur vereinzelt soll es Gewitter geben.

Berlin. Schwüle Temperaturen, Sonne pur, kaum Regen: Die Hitze dauert in Berlin und Brandenburg auch die kommenden Tage weiter an. Für den Mittwoch rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit viel Sonne. Die Maximalwerte liegen bei 30 bis 34 Grad, wie die Meteorologen am Dienstag mitteilten.

Auch am Donnerstag ist Regen und Abkühlung nicht in Sicht. Nahezu ungestörter Sonnenschein und Höchstwerte von bis zu 35 Grad erwarten die Meteorologen. Für den Freitag kündigte der DWD wieder sonniges und trockenes Wetter an, später können sich vereinzelt Wolkenfelder bilden. Dabei wird es um die 33 Grad warm. Nachmittags und abends bestehe im Westen Brandenburgs eine geringe Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit.

Eine starke Wärmebelastung und bis zu 34 Grad waren nach Prognosen der Wetterexperten auch am Dienstag zu erwarten. Im Tagesverlauf rechneten die Wetterexperten zudem im Süden Brandenburgs mit einigen Quellwolken und ab Nachmittag mit einzelnen Gewittern. Lokaler Starkregen, kleinkörniger Hagel und Windböen waren nicht ausgeschlossen.

Baden in Berlin: Bäderbetriebe erstmals seit Corona mit Ticketverkauf vor Ort

Wer spontan Abkühlung in einem der Berliner Sommerbäder sucht, dürfte vielerorts enttäuscht werden: Die Corona-bedingten Zeitfenster der Bäderbetriebe sind für die meisten Schwimmbäder am Dienstag bereits ausverkauft. Nur vereinzelt sind im Online-Vorverkauf noch Tickets erhältlich.

Besucher können aber zumindest in einigen Bädern auf einen Spontan-Zutritt hoffen: Wie die Bäder-Betriebe auf ihrer Website schreiben, starten die vier Kombibäder Gropiusstadt, Mariendorf, Spandau Süd und Seestraße sowie das Sommerbad Wuhlheide erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit dem Verkauf von Tickets an den dortigen Kassenhäuschen.

Die Bäderbetriebe weisen aber darauf hin, dass es keine Garantie auf Einlass gibt; der Verkauf von Tickets an den Badkassen sei nur so lange möglich, bis die in den Hygienekonzepten festgelegten Kapazitäten des Bades erschöpft sind. "Wir empfehlen, vor Badbesuch auf der Website die Anzahl der freien Plätze zu prüfen. Sollten die Tickets ausverkauft sein, kann für jede/n Kundin/en, die/der das Bad verlässt, ein zusätzliches Ticket verkauft werden", so die Bäderbetriebe. Die Kassen öffnen jeweils zu Beginn des Zeitfensters. Der Online-Ticket-Verkauf stoppt 30 Minuten vor Beginn des Zeitfensters.

Hitze in Berlin - die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Mädchen planschen am 9. August 2020 im Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain.

Foto: Reto Klar

Dienstag, 11. August 2020: Sonnig und meist trocken. Ab dem Mittag im Süden Brandenburgs einige Quellwolken, dort am Nachmittag und Abend mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter. Lokal Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörniger Hagel und Windböen (Bft 7) nicht ausgeschlossen. Starke Wärmebelastung bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad. Überwiegend schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch vielerorts klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwacher Nordostwind.

Sonnig und meist trocken. Ab dem Mittag im Süden Brandenburgs einige Quellwolken, dort am Nachmittag und Abend mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter. Lokal Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörniger Hagel und Windböen (Bft 7) nicht ausgeschlossen. Starke Wärmebelastung bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad. Überwiegend schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch vielerorts klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwacher Nordostwind. Mittwoch, 12. August 2020: Am Mittwoch viel Sonnenschein und trocken. Höchstwerte 30 bis 34 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Donnerstag nur wenige Wolken, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Schwacher Ostwind.

Am Mittwoch viel Sonnenschein und trocken. Höchstwerte 30 bis 34 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Donnerstag nur wenige Wolken, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Schwacher Ostwind. Donnerstag, 13. August 2020: Am Donnerstag nahezu ungestörter Sonnenschein, trocken. Höchstwerte 30 bis 35 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 20 bis 15 Grad. Schwacher Ostwind.

Am Donnerstag nahezu ungestörter Sonnenschein, trocken. Höchstwerte 30 bis 35 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 20 bis 15 Grad. Schwacher Ostwind. Freitag, 14. August 2020: Am Freitag zunächst verbreitet sonnig, im Tagesverlauf von Sachsen-Anhalt her aufziehende Wolkenfelder. Überwiegend trocken, am Nachmittag und Abend in den westlichen Landesteilen geringe Schauer- und Gewitterneigung. Erwärmung auf 30 bis 33 Grad. Schwacher Wind aus meist östlicher Richtung. In der Nacht zum Sonnabend teils wolkig, teils klar und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.

