CDU-Chef Wegner sieht "Auflösungserscheinungen" im Senat

Berlins CDU-Vorsitzender Kai Wegner sieht "Auflösungserscheinungen" im rot-rot-grünen Senat. Nach der Ankündigung von Regierungschef Michael Müller (SPD), 2021 für den Bundestag zu kandidieren, verwies Wegner am Montag darauf, dass auch andere Senatoren weg sind oder nicht mehr lange bleiben.

"Der Regierende kann nicht mehr, die Gesundheitssenatorin will nicht mehr, die Bildungssenatorin soll nicht mehr, die Bausenatorin ist nicht mehr", listete Wegner auf. "Rot-Rot-Grün zeigt klare Auflösungserscheinungen."

Müller habe sich als Regierender Bürgermeister und Senator "um Berlin bemüht", meinte Wegner. "Am Ende ist er an der linken Berliner SPD gescheitert. Müllers nicht ganz freiwillige Flucht in den Bundestag ist aber auch verständlich, denn die Bilanz dieses Senats ist wirklich zum Davonlaufen."