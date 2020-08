Banküberfall am Bundesplatz: Polizei sucht Zeugen

Der dunkle Audi S6 Avant wurde am Breitunger Weg an einer Kleingartenanlage angezündet und brannte im Inneren vollständig aus.

Nach dem Banküberfall am Bundesplatz in Wilmersdorf hofft die Polizei auf Aufnahmen von Fahrzeugkameras, die die A100 zeigen.

Berlin. Nach dem versuchten Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf vor knapp einer Woche sucht die Berliner Polizei weiterhin nach den Tätern. Ein öffentlicher Zeugenaufruf vom Freitag brachte den Ermittlern bislang vier weitere Hinweise, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Ermittlungen dauerten an.

In dem Aufruf von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden unter anderem Fotos von dem Tatfahrzeug und mehr Details zum Ablauf der Tat am vergangenen Dienstag veröffentlicht.

Fünf Täter an gescheitertem Bankraub beteiligt

Die Ermittler gehen demnach von insgesamt fünf Tätern aus: Vier von ihnen hätten versucht, die Bank am Bundesplatz zu überfallen, während ein fünfter sich mit einem Auto, einem schwarzen Audi, in einer Nothaltebucht auf der nahe gelegenen A100 bereithielt.

Um in die Filiale zu gelangen, hätten die Räuber einen Pritschenwagen genutzt, auf dessen Ladefläche eine Stahlkonstruktion zum Rammen montiert gewesen sei. Als ein Wachmann auftauchte, wurden Waffen gezückt: Der 42 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter sei durch mehrere Schüsse verletzt worden, so die Polizei.

Polizei sucht Dashcam-Aufnahmen von der A100

Gesucht wird jetzt nach Menschen, denen der schwarze Audi zwischen 9 und 10 Uhr in der Nothaltebucht zwischen der Auffahrt Innsbrucker Platz und der Abfahrt Detmolder Straße aufgefallen ist. Die Ermittler hoffen, dass jemand im Vorbeifahren mit einer Dashcam gefilmt hat und die Aufnahmen zur Verfügung stellt.

Der Audi war in der Nacht zum Mittwoch im Neuköllner Ortsteil Britz ausgebrannt. Ein lauter Knall hatte die Anwohner des Breitunger Wegs in Britz in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.25 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Als sie den brennenden Audi S6 Avant Kombi in der Kleingartenkolonie sahen, riefen sie die Feuerwehr. Als die eintraf, stand der Innenraum des PS-starken Autos vollständig in Flammen. Die Polizei sucht nun auch Zeugen, denen die Brandstifter im Breitunger Weg aufgefallen sind. An dem Wagen waren gestohlene Kennzeichen befestigt.

Die Berliner Polizei fragt: Wem ist der VW-Pritschenwagen im Vorfeld der Tat aufgefallen? Wer hat in den vergangenen Monaten einen entsprechenden Umbau an dem Fahrzeug beobachtet? Foto: Polizei Berlin

Die Polizei hat folgende Fragen:

Wem ist der VW-Pritschenwagen im Vorfeld der Tat aufgefallen? Wer hat in den vergangenen Monaten einen entsprechenden Umbau an dem Fahrzeug beobachtet?

Wem ist am 4. August 2020 in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr der dunkle Audi S6 Avant in der Nothaltebucht zwischen der Auffahrt Innsbrucker Platz und der Abfahrt Detmolder Straße aufgefallen? Sind möglicherweise Aufnahmen von einer sog. Dashcam durch vorbeifahrende Fahrzeuge gefertigt worden?

Wem sind Personen aufgefallen, die im Breitunger Weg 46, 12349 Berlin-Britz, das Fluchtfahrzeug in Brand gesetzt haben?

Hinweise nimmt das 1. Raubkommissariat beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 030 4664 944113 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auch bei anderen Überfällen benutzten die Täter einen Audi

Ein dunkler Audi diente bereits bei zwei ähnlichen Taten als Fluchtwagen. Bei einem Überfall auf einen Geldboten vor derselben Volksbank-Filiale am Bundesplatz am 16. Juni sowie bei einem missglückten Raub in der Postbank an der Hermannplatz am vergangenen Freitag.

Ob es sich in allen drei Fällen um dasselbe Fahrzeug handelte, wird laut einer Polizeisprecherin nun geprüft. „Aus Erfahrung solcher Taten, ist es häufig so, dass Täter hochmotorisierte und dunkle Fahrzeuge nutzen“, sagte sie am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) können die Ermittler trotz gefälschter Kennzeichen herausfinden, auf wen der Audi zugelassen ist.

Lesen Sie auch: Banküberfall - Polizei prüft Zusammenhang mit Clans

Bei dem Überfall im Juni gelang es den zwei Tätern, dem Geldboten den Koffer und die Pistole zu entwenden. Der hatte sich noch gegen die ebenfalls bewaffneten Täter gewehrt, wurde allerdings mit Reizgas besprüht und dadurch leicht verletzt. Zur Höhe der Beute äußert sich die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht.

Der Überfall ebenfalls auf einen Geldboten in der vergangenen Woche in Kreuzberg scheiterte hingegen. Auch hier setzten die vier Täter Reizgas ein und verletzten dabei insgesamt zwölf Menschen leicht. Der Bote konnte sich allerdings mit dem Geld in Sicherheit bringen. Die gescheiterten Räuber flohen ohne Beute. Auch am Bundesplatz gingen die Täter am Dienstag leer aus.

Ein Zusammenhang mit der Clan-Kriminalität wird geprüft

Dem Vernehmen nach prüfen die Ermittler auch Zusammenhänge mit der Clan-Kriminalität. Unweit des Fundorts des verbrannten Fluchtfahrzeugs leben mehrere Mitglieder einer bekannten Großfamilie, die immer wieder wegen Eigentumsdelikten auffällt.