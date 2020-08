Neues Schuljahr: Polizei sichert Schulwege mit Kontrollen

Berlin. Parallel zum Beginn des neuen Schuljahres hat die Berliner Polizei mit Schwerpunktkontrollen zur Sicherung der Schulwege begonnen. Damit sollen in den nächsten beiden Wochen die Schüler schützend begleitet werden. Ein Augenmerk gelte besonders den Erstklässlern wegen ihrer Unerfahrenheit und noch eingeschränkten Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Polizei will ab (dem heutigen) Montag gegen zu schnelles Fahren rund um Schulen, verkehrswidriges Halten von Autos vor Schulen und Fahrradfahren auf Gehwegen vorgehen, Man werde auch darauf achten, dass Kinder in Autos gesichert seien. Erwachsene sollen in den kommenden zwei Wochen an das Einhalten der Verkehrsregeln und ihre Vorbildfunktion erinnert werden. Das betrifft auch das korrekte Überqueren von Fußgängerüberwegen an Straßen und Ampelkreuzungen.

Nach fünf Monaten Corona-Auszeit und Sommerferien beginnt für 370 000 Schüler wieder der reguläre Unterricht. Die Erstklässler haben erst am Samstag ihre Einschulung und werden ab Montag der nächsten Woche unterrichtet. Viele gehen aber schon ab dieser Woche in den Schulhort.