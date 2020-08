Berlin Reinickendorf: Kranke Kater ausgesetzt - 500 Euro Belohnung für Hinweise

Eine Passantin hat in Berlin drei verwahrloste Kater gefunden.

In Berlin-Wittenau wurden drei kranke Kater ausgesetzt. Der Tierschutzverein erstattete Anzeige und lobte eine Belohnung aus.

Drei junge kranke Maine Coon-Kater sind am 19. Juli in einem Karton in Wittenau (Reinickendorf) ausgesetzt worden. Der Tierschutzverein für Berlin erstattete Anzeige gegen Unbekannt und setzte eine Belohnung von 500 Euro für den entscheidenden Hinweis aus, der zur Aufklärung der Tat führt.

„Es handelt sich hierbei um einen so schweren Fall von Vernachlässigung und Tierquälerei, dass wir sofort Anzeige gegen Unbekannt erstattet haben“, erklärt Annette Rost, Sprecherin des Tierschutzvereins für Berlin. „Wir bitten daher die Berlinerinnen und Berliner um Mithilfe bei der Aufklärung.“

Diese Fragen hat der Tierschutzverein für Berlin

Wer erkennt die Kater auf den Bildern?

Wer hat vielleicht Nachbarn oder Bekannte in Reinickendorf oder den umliegenden Bezirken, bei denen Verdacht auf schlechte Katzenhaltung besteht?

Wer hat am 19. Juli beobachtet, wie ein Karton mit Luftlöchern am Grünstreifen auf Höhe der Hermsdorfer Straße 8 in 13437 Berlin abgestellt wurde?

Sachdienliche Hinweise bitte per Email an tierschutzberater@tierschutz-berlin.de oder telefonisch unter 030 76888-135 (bitte ggf. eine kurze Nachricht und Rückrufnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen).

Die verwahrlosten Kater hatten kahle Stellen und teilweise wunde Haut.

Foto: ©Tierheim Berlin

Passantin fand die drei verwahrlosten Kater

Eine Passantin fand die Katzen in einem Karton auf Höhe der Hermsdorfer Straße 8 hinter einem Baumstumpf. Die drei Kater waren geschwächt, abgemagert und stark verwahrlost. Wie der Tierschutzverein mitteilte, hatten sie kahle Stellen im Fell und teilweise wunde Haut. Sie litten an schwerem Durchfall und waren mit Kot verschmiert.

Das Trio wurde im Tierheim Berlin als Notfall aufgenommen. Die Testergebnisse aus der Tierarztpraxis ergaben hochgradige bakterielle Infektionen mit E.coli und Clostridien - die Ursache für den wässerigen Durchfall.

Kater Django kam abgemagert in die Tierarztpraxis.

Foto: ©Tierheim Berlin

Kater Sergio ist das Sorgenkind

Die Kater wurden auf die Namen Sergio, Amigo und Django getauft. Sie sind geschätzt etwa neun Monate bis ein Jahr alt, vermutlich Brüder aus demselben Wurf.

Kater Sergio ist das Sorgenkind.

Foto: ©Tierheim Berlin

Der kleine Sergio ist das Sorgenkind: Er wiegt nur zwei Kilo und nimmt nicht zu. Laut Tierschutzverein müsste er für sein Alter und seine Rasse um die fünf bis sechs Kilogramm wiegen. Django und vor allem Amigo geht es hingegen viel besser – dennoch ist derzeit nicht abzusehen, wann sie zur Vermittlung freigegeben werden können.

Kater Amigo genießt die Streicheleinheit.

Foto: Tierheim Berlin