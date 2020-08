Gesundheit Weniger neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen zuletzt gesunken. Innerhalb von 24 Stunden wurden vier neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. An den beiden Vortagen wurden jeweils 16 neue Fälle gemeldet. Frankfurt (Oder), Oberhavel, Oder-Spree und Teltow-Fläming meldeten jeweils eine Neuinfektion. Allerdings könne es auch sein, dass manche Kreise oder kreisfreien Städte neue Infektionen wegen des Wochenendes verzögert melden.

Die Zahl der verstorbenen Corona-Patienten liegt bislang bei 175. Insgesamt gibt es 3658 bestätigte Corona-Infektionen im Land. Die Zahl der derzeit erkrankten Personen wird auf etwa 120 geschätzt. Etwa 3360 Menschen gelten als genesen.