Eine junge Berlinerin erkrankt an Covid-19 und leidet seit Monaten an Müdigkeit. Jetzt wird sie Teilnehmerin einer Studie.

Berlin. Immer wenn Katharina Heber (*) trainiert, geht sie auf das Tempelhofer Feld. Was sie trainiert? Einfaches Gehen und wach zu bleiben. Wichtig ist dabei, dass sie etwas zu trinken und ihre Decke dabei hat. An warmen Tagen liegt die 35 Jahre alte Berlinerin dann auf der Wiese und „driftet weg“. So nennt sie dass, wenn ihr die Energie fehlt, einen klaren Gedanken zu fassen oder sie einfach zu müde ist, irgendetwas zu tun.