Margarete Koppers - die Generalin vom Klausener Platz

Spaziergang mit Margarete Koppers, Generalstaatsanwältin von Berlin., fotografiert am 28.Juli 2020 in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Unsere Autoren begegnen Menschen, die etwas bewegen. Ein Spaziergang mit Generalstaatsanwältin Margarete Koppers in Charlottenburg.

Berlin. Bevor der Spaziergang mit Margarete Koppers beginnt, gibt es einen sentimentalen Moment, der sich irgendwie auch über unser Gespräch und den Spaziergang an diesem angenehmen orange-gelben Nachmittag in Berlin legt. Ich habe zur Vorbereitung mehrere Texte über Berlins Generalstaatsanwältin gelesen. Es gibt viele Porträts, Interviews und diverse Kommentare zu ihrer Ernennung. In dieser Woche sind noch einige hinzugekommen, weil sie im Fall der mutmaßlich befangenen Staatsanwälte im Auge eines Orkans steht.