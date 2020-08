Erneut 16 neue Corona-Infektionen: Ein weiterer Toter

Potsdam. Wie bereits am Vortag sind in Brandenburg innerhalb von 24 Stunden 16 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle auf 3654, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Ein weiterer Corona-Patient ist demnach gestorben.

Mit dem Toten aus dem Landkreis Oder-Spree erhöhte sich die Zahl auf insgesamt 175 Corona-Tote. Fünf neue Infektionen wurden aus dem Kreis Oberhavel gemeldet, aus Elbe-Elster und Potsdam jeweils drei und aus Barnim, Frankfurt (Oder), Oder-Spree, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming jeweils einer.

Etwa 3360 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der derzeit erkrankten Personen wird auf etwa 120 geschätzt.