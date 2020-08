Elternvertretungen fordern Maske im Unterricht

Am Montag starten Berlins Schulen trotz Corona wieder in den Regelbetrieb. Doch viele haben Zweifel, ob das klappen kann.

Berlin. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres am Montag im Regelbetrieb mehren sich Forderungen nach Nachbesserungen an den Schutz- und Hygienekonzepten in der Corona-Pandemie. Nach Ansicht der Berliner Elternvertretungen sollten Schüler und Lehrer in der ersten Schulwoche auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen - bisher ist das in Schulgebäuden lediglich auf Fluren, in der Toilette, in Aufenthalts- und Begegnungsräumen vorgesehen.

Der Landeselternausschuss und die zwölf Bezirksausschüsse forderten am Samstag zudem, den Schulen freizustellen, in den ersten ein oder zwei Schulwochen auf einen Plan B umzuschwenken, also mit reduzierter Klassengröße zu unterrichten. Nötig seien zudem mehr Corona-Tests für Schüler und Lehrkräfte.

Anlass für die Forderungen seien die Reiserückkehrer und die Sorge vor einer höheren Infektionsgefahr, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise. Er verwies auf erste Schulschließungen wegen Corona in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Hoffnung ist, dass Sonderregeln für die ersten ein oder zwei Wochen vor dem Hintergrund der Inkubationszeit helfen könnten, eine Verbreitung der Infektion zu vermeiden.

CDU-Landeschef Kai Wegner fordert Corona-Tests für alle Schulkinder. "Wenn jetzt wieder viele Kinder in einer Klasse zusammenkommen, kann sich das Virus schnell verbreiten. Deswegen wünsche ich mir, dass wir auch die Kinder auf das Virus testen", sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. "Elementar ist, zu wissen, wie weit das Virus schon verbreitet ist, um frühzeitig Maßnahmen treffen zu können." Wegner kritisierte, dass die Tests unter den Schülern nicht schon in den Ferien begonnen hätten. "Das hätte schon längst stattfinden müssen."

Wegner warf Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zahlreiche Versäumnisse vor: "Frau Scheeres hatte so viel Zeit bis zum Schulbeginn, um vieles vorzubereiten: Digitalisierung, Hygienemaßnahmen und zusätzliche Möglichkeiten, um Klassenfrequenzen zu verkleinern", sagte der CDU-Landesvorsitzende. "Aber was ich von vielen Eltern derzeit höre: Sie sind völlig verunsichert, wie dieser Schulstart organisiert wird. Und das ist nicht gut."

Die Berliner Wirtschaft pocht trotz Corona-Pandemie auf einen Schulbeginn mit Präsenzunterricht für alle Schüler. "Es ist höchste Zeit, dass der Regelbetrieb an den Berliner Schulen wieder startet", erklärten Industrie- und Handelskammer (IHK), Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Handelsverband und die Unternehmensverbände (UVB) am Samstag.

"Es liegt im Interesse der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter, dass ihre Kinder wieder verlässlich unterrichtet und betreut werden", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme. "Berlin muss nun die Balance zwischen Gesundheitsschutz und Wiederbelebung der Wirtschaft schaffen." Damit der Neustart des Schulbetriebs gelinge, müssten Hygienepläne und Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass an einer Schule Infektionen aufträten.

Am Montag beginnt in Berlin das neue Schuljahr mit Hygienekonzept - ohne Mindestabstand, dafür mit Maskenpflicht in Schulgebäuden, außer im Unterricht. Die Bildungsgewerkschaft GEW hält das für fahrlässig und fordert kleine Lerngruppen und eine Mischung aus Präsenzunterricht und häuslichem Lernen. Die Wirtschaftsverbände lehnten das "entschieden" ab. "Für die Wirtschaft, die Mitarbeiter und ihre Familien wäre dies eine nicht vertretbare und derzeit unverhältnismäßige Belastung."

Wegner sagte, er finde den für den Fall von Infektionsfällen an Schulen vorgesehenen Teilungsunterricht nicht schlecht. "Doch warum machen wir den zur Ausnahme? Das sollte die Regel sein. Von 30 Kindern haben 15 Präsenzunterricht, 15 werden zur gleichen Zeit über Videokonferenz unterrichtet. Oder im Wechselmodell hat die Hälfte der Klasse diese Woche Unterricht, die andere Hälfte in der nächsten Woche." Dafür müssten die Berliner Schulkinder aber technisch gut ausgestattet werden.