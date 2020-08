Heizkraftwerk in Moabit besetzt: Aktivisten lange auf Kränen

Klimaaktivisten haben in Berlin ein Kraftwerk besetzt, in dem mit Steinkohle Energie erzeugt wird. Die Polizei holte sie nicht von den Kränen, auch der Betreiber sah keinen Anlass für eine Räumung - aus einem Grund.

Berlin. Umweltaktivisten haben am Samstag viele Stunden lang das Heizkraftwerk in Berlin-Moabit besetzt, um gegen den Import von Kohle und für einen schnelleren Kohleausstieg in Deutschland zu demonstrieren. Rund 20 Menschen verschafften sich am frühen Morgen Zugang auf das Gelände, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Besetzer kletterten auf zwei Förderkräne sowie ein Aschesilo und blieben dort bei hohen Temperaturen bis in die Nachmittagsstunden. Sie entrollten Transparente mit Slogans wie "Wer uns räumt, ist für Kohle!" und "Wann stellt ihr Menschenleben vor Kapitalinteressen?".

Die Polizei war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, griff aber nicht ein. Man warte, bis die Aktivisten aus freien Stücken wieder herunter kämen und nehme dann ihre Personalien für eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auf, sagte der Sprecher.

Auch ein Sprecher des Kraftwerk-Betreibers Vattenfall sah keinen Anlass für eine Räumung des Geländes, weil dies mit Risiken für alle Beteiligten verbunden sei. Er habe sich am Vormittag längere Zeit mit einigen Besetzern über ihre Forderungen unterhalten. Das Kraftwerk ist momentan nicht in Betrieb, weil es gewartet wird.

Parallel zur Besetzung meldeten die Aktivisten in der Nähe am S-Bahnhof Westhafen eine "Mahnwache" an, bei der laut Polizei zunächst niemand anwesend war. Am Nachmittag kamen nach Angaben der Veranstalter rund 40 Personen dorthin, die vorher am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte unter dem Titel "Steinkohle ist Blutkohle" demonstriert hatten.

Mit ihrer Aktion fordern die Umweltaktivisten unter anderem einen sofortigen Kohleausstieg sowie "ein Ende des fossilen Kapitalismus", wie die Aktionsgruppe "Direkte Aktion Berlin" mitteilte. Dass in Deutschland nach Plänen von Regierung und Bundestag noch bis 2038 Kohleverstromung genutzt werden soll, sei ein Schlag ins Gesicht für alle, die seit Jahren für Klimagerechtigkeit kämpften.

Im 1900 erbauten Heizkraftwerk Moabit wird Steinkohle und seit 2013 auch Biomasse verfeuert. Betreiber des Kraftwerks am Friedrich-Krause-Ufer ist der schwedische Energiekonzern Vattenfall.