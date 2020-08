Demonstrationen Rechte demonstrieren in Hennigsdorf: 100 Gegendemonstranten

Hennigsdorf. Etwa 100 Demonstranten haben sich am Samstag in Hennigsdorf versammelt, um gegen eine rechte Demo zu protestieren. Zur Kundgebung des rechten Spektrums aus dem nordwestlichen Brandenburg am Bahnhof kamen rund 25 Teilnehmer. Die Veranstaltung lief bis zum Mittag friedlich ab, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Polizisten waren den Angaben nach vor Ort, um es beiden Gruppen zu ermöglichen, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit auszuüben, wie eine Sprecherin sagte.