Webseite zu 30 Tagen Einheitsfeier freigeschaltet

Potsdam. 30 Tage vor Beginn der auf einen Monat angelegten Einheitsfeiern in der Landeshauptstadt Potsdam hat die Brandenburger Staatskanzlei eine Webseite zum Programm freigeschaltet. Unter der Adresse www.tag-der-deutschen-einheit.de können sich Interessierte über die geplanten Stationen der Freiluft-Ausstellung informieren. Vom 5. September bis zum 4. Oktober wollen sich auf einem Rundkurs in der Innenstadt alle Bundesländer, die Verfassungsorgane wie Bundestag und Bundesrat sowie weitere Institutionen präsentieren.

Die dreißigtägige "EinheitsEXPO" unter dem Motto "30 Jahre - 30 Tage - 30xDeutschland" sei wegen der Corona-Pandemie die Alternative zur ursprünglich geplanten Einheitsfeier am ersten Oktoberwochenende, sagte Staatskanzleichefin Kathrin Schneider am Freitag. Damit sich die Besucher je nach Interesse besser verteilen, sind während der Expo Thementage von Bundesländern und Institutionen vorgesehen.

Höhepunkt der Feierlichkeiten soll ein Festakt zum 30-jährigen Bestehen des wiedervereinigten Deutschlands am 3. Oktober in der Metropolis Halle des Filmparks Babelsberg sein. Dazu sind die Spitzenvertreter des Staates sowie Delegationen von Bürgern aus allen Bundesländern eingeladen. Zudem gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der St. Peter und Paul Kirche, der vom ZDF live übertragen wird.

Als Auftakt der Initiative #einheitsbuddeln pflanzte Schneider im Hof der Staatskanzlei einen Birnbaum. Die Initiative hatte Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr zum Einheitstag ins Leben gerufen. Dort wurden nach Angaben der Staatskanzlei im vergangenen Jahr 130 000 Bäume gepflanzt. Auch in Brandenburg sollen Tausende Bäume gepflanzt werden, damit neue Wälder entstehen, der Waldumbau vorangebracht und Flächen in Ortschaften begrünt werden.