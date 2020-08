Flughafen BER: Passagiere erhalten mehr direkte Busverbindungen - diese Linien ändern sich

Berlin. Bis zur Eröffnung des BER dauert es noch knapp drei Monate. Schon jetzt starten aber die ersten Buslinien, die den Hauptstadtflughafen künftig auch ohne eigenes Auto erreichbar machen sollen. Wie genau das neue Buskonzept für die Flughafenregion rund um Schönefeld aussehen soll, stellten Vertreter von Berlin, Brandenburg und der beteiligten Verkehrsgesellschaften am Freitagvormittag vor.

BER: Neues Buskonzept verbindet die Region mit dem Flughafen

Bereits am Sonntag, 9. August starten in der Airport-Region rund um Königs Wusterhausen, Schönefeld und den Südosten Berlins neue Angebote im Busverkehr. Zwei Stadt-Umland-Linien, eine neue Nachtbuslinie und der PlusBus Airport-Region nehmen dann ihren Betrieb auf.

Das PlusBus-Angebot umfasst die beiden Linien 735 und 736 von Königs Wusterhausen zum BER. Während die 735 über das A10 Center, Wildau, Miersdorf und Schulzendorf zum Bahnhof am Flughafen Schönefeld fährt, steuert die 736 auf ähnlicher Route auch den S-Bahnhof Wildau an. Die Verbindungen verkehren während der Woche im Stundentakt, am Wochenende und an Feiertagen alle zwei Stunden. Ziel der PlusBusse ist es Mittelzentren, in diesem Fall Königs Wusterhausen und das Flughafenareal zu verbinden.

Neue Buslinien aus Berlin und Brandenburg zum BER

Um auch die Verknüpfung des Berliner Stadtrands mit dem BER zu gewährleisten, werden die beiden Stadt-Umland-Linien 743 und 744 gemeinsam von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der Regionalverkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) eingesetzt. Die neue Linie 743 fährt stündlich vom S-Bahnhof Lichtenrade über Großziethen, Waßmannsdorf und den heutigen Flughafen Schönefeld zum BER. Linie 744 verbindet das Gesundheitszentrum in der Gropiusstadt über den U-Bahnhof Lipschitzallee, Großziethen und den U-Bahnhalt Rudow mit Schönefeld-Nord und dem Flughafen montags bis sonnabends im 20-Minuten-Takt. An Sonn- und Feiertagen verkehrt die Linie stündlich.

Ergänzt wird das Angebot durch die neue Nachtbuslinie N36. Sie fährt zwischen 23 und 4 Uhr und an den Wochenenden bis 7 Uhr stündlich und verbindet Mittenwalde mit Königs Wusterhausen, Wildau, Miersdorf, Schulzendorf und dem am Flughafen Schönefeld, dereinst dann bis zum BER. Denn vor allem für Mitarbeiter, die nun schon zum neuen Hauptstadtflughafen müssen, gilt zu beachten: Noch enden die neuen Buslinien am Flughafen Schönefeld. Erst mit der BER-Eröffnung am 31. Oktober fahren sie auch zu den Terminals 1 und 2. „Diese ÖPNV-Anbindung kann sich im Vergleich zu anderen europäischen Großflughäfen sehen lassen“, hielt Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg fest. Für die Menschen sei es wichtig, beiderseits der Stadtgrenzen ein gutes und verlässliches ÖPNV-Angebot zu haben.

Zufrieden zeigte sich auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. „Durch die neuen Busangebote ist rechtzeitig zur bevorstehenden Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt eine noch bessere Erreichbarkeit des BER gewährleistet.“ Die Busse seien „ein wichtiger Baustein“ der Nahverkehrsanbindung des BER.

Mehrere Regionalzüge und S-Bahnen fahren zum BER

Die neuen Linien bilden nur einen Teil der öffentlichen Anbindung zum künftigen Airport. Vom Berliner Zentrum aus fahren auf der Stadtbahnstrecke die Züge RB14 und RE7 über Ostkreuz stündlich zum BER. Hinzu kommt der neue Flughafenexpress FEX von Hauptbahnhof über Gesundbrunnen und Ostkreuz. Dieser verkehrt im Halbstunden-Takt. So kommt vom Zentrum im Regionalverkehr alle Viertelstunde ein Zug. Daneben fahren die S-Bahnlinien S9 von Spandau über die Innenstadt sowie die S45 vom Südkreuz aus jeweils zum Flughafen Schönefeld, dem künftigen Terminal 5 und von dort als Verbindung weiter zum Terminal 1 und 2. Von Potsdam Hauptbahnhof aus erreichen Mitarbeiter und Reisende den BER mit dem RB22 über Golm einmal in der Stunde.

BVG setzt neuen Expressnachtbus vom Zoo zum BER ein

Hinzu kommen weitere Buslinien der BVG. Der aktuell zwischen Rudow und Flughafen Schönefeld verkehrende X7 wird bis zum BER verlängert. Künftig soll auf dieser Linie für jede ankommende U-Bahn der U7 in Rudow ein Expressbus Richtung Flughafen fahren, tagsüber also alle fünf Minuten. Eine neue Linie ist die X71. Sie startet im 20-Minuten-Takt am U-Bahnhof Alt-Mariendorf zum U-Bahnhalt in Rudow und folgt von der der Linie des X7. Eine Besonderheit wird der neue Nachtexpressbus N7X sein. In Nächten ohne durchgehenden U-Bahnverkehr ergänzt er die Nachtbuslinie N7 ab Bahnhof Zoo alle 15 Minuten. Mitarbeitende und Frühflieger sollen so auch in den Nachtstunden schneller zum BER gelangen. Zudem verkehrt ab Alexanderplatz nachts die Buslinie N60 zum neuen Flughafen.

„Der BER wird aus allen Richtungen sehr gut mit dem ÖPNV erreichbar sein“, sagte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). Dies erleichtere die Mobilität der Beschäftigten sowie aller Pendler in der Region.

Offiziell geht es per Zug erst zum 31. Oktober zum BER. Vorraussichtlich startet der Verkehr allerdings etwas früher. Geplant ist nach Informationen der Berliner Morgenpost, den Probebetrieb für Mitarbeiter zwei Wochen vor Eröffnung zu beginnen. In der letzten Oktoberwoche dürfte die Verbindung dann bereits allen Fahrgästen offen stehen.