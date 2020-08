Hitze in Berlin: Wetterdienst weiter mit Warnung, Bäder und Seen voll

Hunde, Katzen und Co. sind gegen die Hitze nicht gefeit. Ein Tierarzt erklärt, was Haustierbesitzer bei den hohen Temperaturen für ihre Vierbeiner tun können.

Hitze in Berlin Bis zu 36 Grad: Berlins Bäder auch am Sonntag überfüllt

Berlin. Temperaturen von 36 Grad im Schatten, überfüllte Bäder und erhöhte Waldbrandgefahr – das sind die Auswirkungen des bislang heißesten Wochenende dieses Jahres. Viele Berliner wollten sich am Sonnabend und am Sonntag in Badeseen und Freibädern Abkühlung verschaffen. Manche standen dann jedoch vor verschlossenen Türen. Einige Bäder konnten wegen des Ansturms keine Besucher mehr aufnehmen.

Am Strandbad Müggelsee in Treptow-Köpenick herrschte ein solcher Andrang, dass die Polizei bat, sich nicht auf den Weg dorthin zu machen. Der Ansturm ließ auch am Sonntag nicht nach: Die Polizei wiederholte ihren Hinweis und schrieb gegen Mittag: "Wer bisher kein Badeticket ergattern und seine Decke nirgendwo ausbreiten konnte, wird es schwer haben." Auch im Strandbad Wannsee und am Schlachtensee, wo es kein öffentliches Strandbad gibt, waren die besten Liegeplätze am Ufer bereits am Morgen belegt.

Wer bisher kein Badeticket ergattern und seine Decke nirgendwo ausbreiten konnte, wird es schwer haben. Als 1. meldete uns der #A66, dass das Strandbad #Müggelsee kurz vor der Schließung steht, die Obergrenze ist fast erreicht. Bitte machen Sie sich nicht mehr auf den Weg. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 8, 2020

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag wurde die höchste Temperatur in Berlin-Buch mit 36,2 Grad gemessen. Es folgen Tempelhof mit 35,9 Grad und Tegel mit 35,6 Grad. Der niedrigste Wert mit 35,1 Grad wurde in Marzahn gemessen. Zum Vergleich: Heißester Tag im Vorjahr war nach Angaben der Meteorologen der 30. Juni 2019. An dem Tag betrug die Höchsttemperatur an der Station Berlin-Kaniswall nahe Müggelheim 38,7 Grad.

Dicht an dicht genießen zahlreiche Menschen an den Ufern der Kaulsdorfer Seen das gute Wetter

Foto: dpa

Zu großer Andrang: Seebad Prenzlau schließt seine Türen

Einen ähnlichen Andrang in Strandbädern gab es mancherorts in Brandenburg. Das Seebad Prenzlau in der Uckermark musste am Sonnabendmittag seine Türen wegen des hohen Besucheraufkommens sogar vorübergehend schließen. „Das erlebe ich zum ersten Mal in 30 Jahren“, sagte Seebadleiter Ronny Klein. Laut dem Hygienekonzept des Bades ist derzeit nach dem 365. Besucher Einlassstopp, „die schattigen Plätze sind jetzt alle fort“, sagte Klein. Die Gäste hielten sich aber an den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern, zumindest am Strand. Im Wasser sei die Distanz jedoch schwieriger einzuhalten, so Klein weiter. Das Bad begrüßte in Sommern vor der Corona-Krise 700 bis 900 Gäste am Tag.

Auch am Waldbad Templin im Potsdamer Süden wurde es bei heißen Temperaturen und viel Sonne voll. Das Bad begrenzte die Zahl der Gäste, die sich dort gleichzeitig aufhalten dürfen, auf 960 Besucher. Badegäste hielten sich laut Rettungsschwimmerin Samar Shafaee am Strand an die Abstandsregeln. Doch erwischte Shafaee viele Badegäste, die im Wasser keine Distanz hielten. „Wir mussten schon drei Durchsagen machen und auf den Abstand hinweisen“, sagte sie am Vormittag. Bereits am Morgen zählte das Bad demnach rund 200 Besucher. Am Mittag waren es etwa 800 Gäste.

Auch heute und am Montag weiter verbreitet sehr #heiß - aber auch schwüler als zuletzt! Deswegen neben #Hitze auch ansteigendes Potenzial einzelner, heftiger #Gewitter (am größsten im schraffierten Bereich). Erste, kräftige Gewitter bereits in der Eifel! /V pic.twitter.com/pV46YGc8GS — DWD (@DWD_presse) August 9, 2020

Wetterdienst warnt vor Gewittern in einzelnen Landkreisen

Für Teile Brandenburgs gab der DWD am Sonntagnachmittag eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter aus. Vereinzelt gebe es dort auch Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h. Eine Übersicht der Wetter-Warnungen des DWD finden Sie auf dieser Karte.

In Brandenburg wurde es am Sonnabend am heißesten im Süden des Landes, wie der DWD mitteilte: Am Fliegerhorst Holzdorf an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt wurden 36,6 Grad gemessen. Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) kam demnach auf 36,1 Grad und im Ortsteil Langenlipsdorf in der Gemeinde Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) zeigte die Messstation 36,0 Grad.

Auch in den kommenden Tagen soll es heiß bleiben. Zwar nehmen die Temperaturen seit Sonnabend fast täglich um etwa ein bis zwei Grad ab. Werte unter 30 Grad soll es laut DWD aber erst am kommenden Wochenende geben. Für den Montag rechneten die Meteorologen mit örtlichen Hitzegewittern. Diese könnten auch schon am Sonntag und in der zweiten Nachthälfte zum Montag auftreten.

DLRG rückt zu mehr als 80 Einsätzen an Berliner Gewässern aus

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonnabendabend am Plötzensee.

Foto: Thomas Peise

Die hohen Besucherzahlen lassen auch die Einsatzzahlen der Wasserretter vom DLRG steigen: In den vergangenen Tagen sind sie zu mehr als 80 Einsätzen auf Berliner Gewässern ausgerückt. Fünf Mal waren die Rettungskräfte zwischen Donnerstag und Sonnabend im Einsatz, da Menschen zu ertrinken drohten, wie die DLRG in der Nacht zum Sonntag in einer Bilanz mitteilte.

In drei Fällen waren Menschen tatsächlich im Wasser versunken: Am Samstagmorgen ertrank ein Mann am Teufelssee in Berlin-Grunewald. Er wurde von Tauchern geborgen, starb jedoch nach Angaben der Feuerwehr wenig später. Ein weiterer Mann verunglückte an der Wilhelm-Borgmann-Brücke im Stadtteil Britz. Er konnte reanimiert werden. Am Sonnabendabend musste nach einem Badeunfall am Plötzensee im Wedding ebenfalls eine Person von der DLRG reanimiert werden.

In zwei weiteren Fällen wurden zunächst vermisst gemeldete Kinder wohlbehalten an Land gefunden. Die DLRG ist an Wochenenden und Feiertagen mit 200 ehrenamtlichen Rettungsschwimmern im Einsatz. Im gesamten Jahr 2020 verzeichnete die Hilfsorganisation bislang knapp 900 Einsätze.

Viele Badegäste zog es zum Ferienende auch an an Nord- und Ostsee. Vom Ost- und Nordseetourismus in diesen Tagen profitiert die Deutsche Bahn. „Wir stellen einen erhöhten Reiseverkehr fest – vor allem im Regionalverkehr an die Küste“, sagte ein Bahn-Sprecher am Sonnabend.

Hitze sorgt für hohe Waldbrandgefahr in der Region

Die Trockenheit führt zu hoher Waldbrandgefahr. Fast bundesweit gilt nach DWD-Angaben die zweithöchste Gefahrenstufe 4, darunter auch in Brandenburg. Am Sonnabend galt in 9 von 14 Landkreisen die höchste Gefahrenstufe, wie das Umweltministerium mitteilte.

In den übrigen fünf Kreisen, darunter die Prignitz im Nordwesten und Spree-Neiße im Südosten des Landes, galt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Nur im Alpenvorland sehe die Situation aufgrund der jüngsten Niederschläge mit der Warnstufe 2 entspannt aus. Von einem Temperaturrekord ist Deutschland noch einige Grad entfernt – im Juli 2019 wurde die 42-Grad-Marke geknackt.

Berlins Freibäder haben erheblich weniger Gäste

Auch wenn die hohen Besucherzahlen derzeit anderes nahelegen: Die Berliner Freibäder hatten in diesem Sommer bisher nicht einmal halb so viele Gäste wie im Jahr davor. So wurden für die 14 Sommerbäder der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) sowie für das Strandbad Wannsee bis Ende Juli rund 527.000 Online-Tickets verkauft. Die Bäder durften wegen der Corona-Pandemie erst ab dem 25. Mai öffnen. Im gleichen Zeitraum 2019 habe es 1.344.000 Besucher gegeben, teilten die Bäderbetriebe auf Anfrage mit.

Allerdings sind die erheblich niedrigeren Zahlen nicht nur mit der Corona-Krise zu erklären: Das Wetter spiele eine große Rolle, im vergangenen Jahr sei der Juni außergewöhnlich heiß gewesen, in den Bädern habe es deshalb Besucherrekorde gegeben, lautet das Zwischenfazit der Bäderbetriebe. Der Vergleich mit der Saison vor zwei Jahren zeigt, dass die Freibäder in Corona-Zeiten gar nicht so schlecht dastehen: Die Zahl der Besuche in dem entsprechenden Zeitraum 2018 lag bei 582.000.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts für Berlin und Brandenburg

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes können Sie auch hier lesen.

Sonntag, 9. August 2020 : Am Sonntag heiter, im Tagesverlauf vorübergehend wolkig. Am Nachmittag und Abend örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.In der Nacht zum Montag Durchzug von dünnen Wolkenfeldern, zeitweise klar. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 21 und 17 Grad. Schwachwindig.

Am Sonntag heiter, im Tagesverlauf vorübergehend wolkig. Am Nachmittag und Abend örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.In der Nacht zum Montag Durchzug von dünnen Wolkenfeldern, zeitweise klar. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 21 und 17 Grad. Schwachwindig. Montag, 10. August 2020 : Am Montag heiter und überwiegend trocken. Ab dem Mittag Bildung von Quellbewölkung, einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Temperaturanstieg auf 30 bis 34 Grad. Schwacher, am Nachmittag teils mäßiger Ostwind.In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 20 bis 16 Grad. Schwacher östlicher Wind.

Am Montag heiter und überwiegend trocken. Ab dem Mittag Bildung von Quellbewölkung, einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Temperaturanstieg auf 30 bis 34 Grad. Schwacher, am Nachmittag teils mäßiger Ostwind.In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 20 bis 16 Grad. Schwacher östlicher Wind. Dienstag, 11. August 2020: Am Dienstag erst sonnig und trocken, später Quellwolken und örtlich geringes Schauer- oder Gewitterrisiko. Höchstwerte 30 bis 34 Grad. Schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch klar. Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad. Schwacher Wind um Ost.

Am Dienstag erst sonnig und trocken, später Quellwolken und örtlich geringes Schauer- oder Gewitterrisiko. Höchstwerte 30 bis 34 Grad. Schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch klar. Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad. Schwacher Wind um Ost. Mittwoch, 12. August 2020: Am Mittwoch sonnig und trocken. Höchstwerte 28 bis 33 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Donnerstag klar. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Schwacher Ostwind.

