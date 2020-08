Berlin: Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze - so heiß wird es

Der Deutsche Wetterdienst hat für Berlin eine Hitzewarnung herausgegeben. Die Wetterwarnung gilt noch bis Sonnabend, 19 Uhr, und betrifft außer Berlin auch Brandenburg.

Am Freitag und am Sonnabend wird eine starke Wärmebelastung erwartet, die besonders älteren Menschen zu schaffen machen könne. Freitag und Samstag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen, hieß es weiter.

► Hier sehen Sie die Warnungen des DWD.

Mehr zum Thema:

► Sport bei Hitze - Mit diesen Tipps droht keine Gefahr

► So schlafen sie bei Hitze - Tipps für Tropennächte

► Tipps für Extrem-Wetter - So wird die Hitze erträglich

Der Wetterbericht des DWD für Berlin und Brandenburg im Überblick

Freitag, 7. August

Heute Vormittag von der Niederlausitz bis in den Berliner Raum Durchzug dünner Wolkenfelder, sonst sonnig. Am Mittag und Nachmittag verbreitet Bildung lockerer Quellwolken, die sich am Abend von der Niederlausitz her weitestgehend wieder auflösen. Trocken. Starke Wärmebelastung bei Höchstwerten zwischen 30 und 33 Grad. Schwacher, am Mittag und Nachmittag teils mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.In der Nacht zum Sonnabend nur wenige Wolken und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 21 bis 16 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Sonnabend, 8. August

Am Sonnabend neben etwas Quellbewölkung viel Sonnenschein. Trocken. Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 21 bis 17 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 9. August

Am Sonntag heiter, im Tagesverlauf vorübergehend wolkig. Am Nachmittag und Abend örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.In der Nacht zum Montag Durchzug von dünnen Wolkenfeldern, zeitweise klar. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 21 und 17 Grad. Schwachwindig.

Montag, 10. August

Am Montag heiter und überwiegend trocken. Ab dem Mittag Bildung von Quellbewölkung, einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Temperaturanstieg auf 30 bis 34 Grad. Schwacher, am Nachmittag teils mäßiger Ostwind.In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 20 bis 16 Grad. Schwacher östlicher Wind.