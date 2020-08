Berlin Mitte: Ein Toter und ein Verletzter bei Auseinandersetzung am Alex

Bei einer Auseinandersetzung am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Drei Männer sollen am Donnerstag gegen 23.50 Uhr auf dem Platz unter dem Fernsehturm in einen Streit geraten sein. Im Laufe der Auseinandersetzung soll einer der Männer auf die anderen beiden Personen eingestochen haben. Nach unbestätigten Informationen sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen sein.

Am Alexanderplatz soll auch mit einer Schreckschusspistole geschossen worden sein. Die Hülsen wurden mit leuchtenden Pylonen markiert.

Foto: Pudwell

Rettungskräfte versuchten, einen der niedergestochenen Männer vor Ort zu reanimieren. Der Mann verstarb noch in einem RTW. Der Täter konnte noch am Ort festgenommen werden.

Die Polizei führt einen Mann ab.

Foto: Pudwell

Der Mann soll den Beamten auf Nachfrage gezeigt haben, wo er die Tatwaffe hingeworfen hatte. Diese lag in den Wasserkaskaden am Fernsehturm. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizist holt die Tatwaffe aus den Wasserkaskaden am Fernsehturm.

Foto: Pudwell