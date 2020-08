IG Bau warnt vor Corona-Gefahr auf Berlins Baustellen

Zu wenig Abstand, keine Masken: Arbeiter auf einer Baustelle in der Ifflandstraße in Mitte.

Berlin. Auf Berlins Baustellen wächst die Nachlässigkeit. Immer häufiger wird in der Hauptstadt gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen. Es gebe oft kein Händewaschen, keine Masken und keinen Abstand. So zumindest lautet der Vorwurf der Gewerkschaft der Berliner Bauarbeiter, die IG Bau Berlin.

Demnach würden Immer häufiger Bauunternehmen in alte Muster zurückfallen und in der gleichen Weise arbeiten wie vor dem Ausbruch der Pandemie, auch in Brandenburg sei dies der Fall. Die Gefahr werde ausgeblendet, sagte der Vorsitzende der IG Bau Berlin, Christian Stephan.

„Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auf die leichte Schulter. Das ist fatal.“ Seine Gewerkschaft stoße immer wieder auf grobe Vergehen: „Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser – Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen. Aber auch Sammeltransporte in Bullis sind schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen“, sagt Christian Stephan.

Corona auf Berlins Baustellen: Die größte Gefahr lauert bei gemeinsamen Pausen

Laut der Gewerkschaft liege das vor allem daran, dass Unternehmen am falschen Ende sparen würden. Doch das seien Kosten, die Bauunternehmen in Corona-Zeiten nicht sparen dürften. „Regelmäßiges Händewaschen, Schutzmasken und das Arbeiten mit Abstand gehören zu den To-dos auf dem Bau. Denn Corona-Schutz ist Arbeitsschutz. Und den müssen Beschäftigte notfalls selbstbewusst einfordern“, appelliert Stephan.

Die größte Gefahr lauere bei den gemeinsamen Pausen und An- und Abfahrten zur Baustelle. „Hier müssen Arbeitgeber Einzelfahrten möglich machen – und den Bauarbeitern dafür auch was bieten“, fordert der IG BAU-Bezirksvorsitzende. Für die Wegezeit keine Entschädigung zu bekommen sorge für Frustration bei vielen Beschäftigten.