Fieberfrei aber Husten und Schnupfen: Kitabesuch erlaubt

Potsdam. Kinder und Jugendliche können in Brandenburg mit Schnupfen oder leichtem Husten die Kita oder Schule besuchen, wenn sie kein Fieber haben. Bei Krankheitszeichen wie trockenem Husten, Fieber, Atembeschwerden oder zeitweisem Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen und sich auf das Coronavirus testen lassen, wie aus Angaben des Gesundheits- und Bildungsministerium von Donnerstag hervorgeht. Ein Schul- oder Kitabesuch sollte dann nicht stattfinden. Entsprechende Hinweise seien in den Kita- und Schul-Hygieneplänen ergänzt worden.

Bei einer nachgewiesenen Infektion und leichtem Verlauf sei eine Wiederzulassung nach 14 Tagen häuslicher Isolation und mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit ohne zusätzliches ärztliches Attest möglich. Das Ministerium wies zudem noch einmal darauf hin, dass ein Kind weder die Kita noch die Schule besuchen darf, wenn innerhalb einer Familie eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde.

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer neuen Version der Regeln im Umgang mit dem Coronavirus, die am 16. August auslaufen. Bereits bekannt ist, dass auch für Schüler und Lehrer in Brandenburg eine Maskenpflicht in Schulgebäuden gelten soll - und zwar in Fluren, Gängen, Treppenhäusern und Aulen sowie beim Anstehen in der Mensa. Im Unterricht und auf dem Schulhof soll die Maske dagegen nicht Pflicht sein. Zum Schulstart am kommenden Montag hatte das Bildungsministerium den Einrichtungen empfohlen, die Maskenpflicht freiwillig einzuführen, bis die neue Verordnung in Kraft tritt.