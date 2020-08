Berlin: 15-Jährige tot in Rummelsburg gefunden

Das getötete Mädchen wurde am Mittwoch an der Rummelsburger Bucht gefunden. Ein 41-Jähriger stellte sich vorher der Polizei.

Berlin. Bei der Toten aus Rummelsburg handelt es sich um ein 15-jähriges Mädchen. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag bekannt. Ihre Leiche wurde am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf einem Brachgelände an der Rummelsburger Bucht in einem Gebüsch gefunden.

Zuvor hatte sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden ein 41-Jähriger in Begleitung seines Rechtsanwalts auf einer Polizeiwache gestellt. „Er hat die Ermittler zu dem Fundort geführt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Klar sei, dass das Mädchen umgebracht wurde. Wie sie zu Tode kam und in welchem Verhältnis sie zum Tatverdächtigen steht, werde noch ermittelt, so die Sprecherin weiter. Ob sie an der Bucht getötet oder dort nur abgelegt wurde, sei ebenfalls unklar. Der 41-Jährige sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

